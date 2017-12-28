Путешествие ЛеЛюЛи

Планы мы начали строить под Новый год. Куда съездить этим летом, чтоб запомнилось и не просто запомнилось, а осталось в памяти надолго или навсегда. Мы уже и немолоды и видено-перевидено всего, и не счесть, но есть ещё места, где не ступала наша нога. Так возникла идея – съездить в Монголию. И не просто едем, а путешествуем на своём автомобиле.

Началась приятно-кропотливая подготовка.

День отъезда наметили на 2 июля. Шесть месяцев пролетели незаметно. И вот он, долгожданный день! Загружаем свой немногочисленный скарб в наш маленький джип Судзуки-Свифт и ЛеЛюЛи (Лена, Люда, Лида) отправляются в сказочное, волшебное путешествие!

Маршрут нашего путешествия был таков: Иркутск – Кабанск – Кяхта (граница) – Улан-Батор – Шамбала – Сайшанд – парк Терелдж – Улан-Батор – Кяхта – Иркутск. Часть нашего маршрута проходит по Иркутской области. Останавливаемся переночевать в небольшом посёлке Кабанск. Это уже Бурятия. Посёлок расположен на левом берегу реки Селенги.

Рано утром подъём, завтрак, и... опять несёмся (100 км/ч.!) на своём джипе. До границы добрались быстро, но для её прохождения оказалась нужна нотариально оформленная доверенность, которой у нас не было. Из-за разных формальностей этот день был потерян, и мы остались ночевать в Кяхте. Но – нет худа без добра – зато познакомились с этим с маленьким приграничным городком. В давние времена он был главным центром русско-китайской торговли. Именно через него шли караваны верблюдов и лошадей с чаем, шёлком, хлопчатобумажными тканями и фарфором. А из Кяхты в Китай, через Монголию вывозились сукно, мануфактура, пушнина.

На следующий день границу прошли без помех. Все приграничные формальности улажены. Все поборы-пошлины оплачены. Урр-ра! Мы на монгольской земле. От границы до Улан-Батора 350 км. Машина вздрогнула, и мы понеслись, поехали, полетели... Дорога узкая, две машины расходятся впритык, но ровная, гладкая, всё дальше и дальше уносила нас от нашей границы. Было чувство, что машина несётся не по асфальту, а по гладкому стеклу и, казалось, вот-вот оторвётся от шоссе и унесёт нас в голубое, бездонное небо. А оно было так низко, что, кажется, протяни руку – и хватай клочья ваты из облака!

На одном из многочисленных поворотов перед нами замаячил Улан-Батор. Он появился, как мираж в пустыне, и растаял. До города было ещё порядка 150 км. Наблюдая несуетную, спокойную жизнь местного населения, добрались до Улан-Батора. Здесь всё не так, как представлялось дома. Город большой, основательный, один миллион триста тысяч населения. Широкие дороги, дорогие машины, большие дома, и ночью огни, огни. Во всём чувствуется азиатское сдержанное достоинство и благопристойность.

У нас полтора дня, чтобы ознакомиться с городом. Осмотреть все достопримечательности, архитектуру, посетить магазины, попробовать кухню. Улан-Батор ничем не отличается от больших городов мира. Здесь так же, как везде, пульсировала жизнь. Но во всём была новизна и занимательность чужого мира.

Раннее утро. Просыпаемся под гром будильника и собираемся в Шамбалу. В Шамбалу, о которой столько написано, а сколько прочитано! Нам предстоит преодолеть около 500 км. В Шамбалу мы не ехали – летели. Нас поражали просторы этой страны. Местность в основном была однообразная, кое-где испятнанная озерками и одиноко, сиротливо стоящими юртами. Слева, справа, впереди и сзади бескрайние степи и пустыни, на которых паслись многочисленные стада коров, лошадей, верблюдов и овец.

Во всём этом пространстве было ощущение первобытного покоя. Время от времени мы останавливались, ступали на эту первобытно-пустынную землю, размять затёкшее от долгой езды тело и послушать большую тишину. Пространственная тишина лежала вокруг.

Едва ощутимое движение воздуха касалось лица. Воздух что конфетка, не изгажен и не заражён цивилизацией. Дышалось легко, смотрелось бодро. И ветерок сладкий, впитавший в себя ароматы степных трав, горькой полыни и земную тишь. Ароматы кружили голову. Всё спокойно, величаво!

А вот и Шамбала.

Это особое место. Здесь нет привычных домов и улиц, суеты, рокота машин и всего того, что сопровождает нас в больших городах. Здесь практически нет растительности, и земля, или то, что под ногами, – совершенно иная. Это камни, перетёртые веками в песок, рыже-красного цвета. Здесь простор, пространство и покой. Здесь нет времени, только восходы и закаты, и такая оглушительная тишина – райская тишина! Нас охватило чувство неотгаданности, тайны, недоступности.

Все приезжающие туристы размещаются в юрточном лагере. В одной из юрт разместились и мы.

В юрте всё пристойно: современные кровати, небольшой стол, на случай непогоды – печка, чисто. Но нам, избалованным комфортом, не хватало душа и санузла. Зато было огромное желание пожить в юрте, отдохнуть от привычного быта.

Утомлённые дальней дорогой, решили лечь спать пораньше. Но уснуть было невозможно. Вокруг стояла тишина. Тишина разлилась везде и всюду, по всему необъятному пространству Шамбалы, тишина стояла в юрте, и мы с ног до головы наполнились этой тишиной, что даже боялись дышать, дабы не вспугнуть её. Тише чем было, и быть уж не могло. Только к утру уснули глубоко. Всё в нас отдыхало – чувства, уставшее тело, душа. Именно здесь мы отдохнули от всего житейского, городского-адского, и многолюдья.

Рассвет встречали на возвышенном, священном месте. Место ритуальное. Здесь установлены две ступы, по форме напоминающие женскую грудь.

Все, кто желает родить ребёнка или выйти замуж, проводят особый ритуал на этом месте.

Звёзды начали меркнуть, горизонт светлеть, но красивого, впечатляющего восхода солнца мы не увидели. Облака плотно закрыли небосвод. Но творец Вселенной порадовал нас другой, впечатляющей картиной. Горизонт окрасился в пепельно-розовый цвет, и на этом фоне отчётливо прорисовался таинственный знак, похожий на древний иероглиф. Он как бы говорил: жизнь наша может быть в розовом цвете, где добро и мир. Или в сером, пепельном, где зло, разрушение и тлен. Выбор за вами. Живите, творите, влюбляйтесь и любите, рожайте, процветайте. Ведь так прекрасен этот мир!

Позже мы посетили комплекс, где находятся жилые постройки, несколько небольших храмов и главный храм в виде монгольской юрты. Отсюда начинается ритуальная дорога в Шамбалу.

Затем пещеры, где медитируют ламы и йоги.

Но главной целью нашей поездки был энергетический центр Шамбала. Место это огорожено 108 ступами.

Именно сюда приезжают люди из разных уголков земли, чтобы очиститься от всего греховного, плохого, суетного и напитаться, подзарядиться энергией, исходящей из земли. Выглядит всё это немного странно. Вокруг разбросаны человеческие тела. Люди прильнули, присосались к самому большому аккумулятору – к телу Земли, чтобы напитаться энергией. И мы были не исключением...

Затем была гора Желаний.

Хоть мы и не молоды и многое постигли в этой жизни, но всё ещё, как дети, верим в сказки, ждём чуда и чего-то необыкновенного. Вот и на гору поднимались с надеждой, что напишем там своё сокровенное желание на клочке бумаги, сожжём эту бумажку, развеем по ветру, и желание непременно сбудется!

Следующей нашей остановкой был Сайшанд. Небольшой городок, но именно здесь до сих пор находят останки древних животных, мамонтов.

Самой большой достопримечательностью в Сайшанде для нас был отель Cristal House и ресторан при нём. Это сочетание европейского качества и восточного колорита и потрясающей монгольской кухни. А ещё гостеприимство и забота.

Утро. Подъём. Сегодня нам предстоят новые встречи, новые знакомства, новые впечатления. Едем в сторону Улан-Батора. По пути заезжаем посмотреть на самую большую в мире статую Чингисхана, сидящего на коне. Размеры статуи ошеломляют масштабностью. Статуя с девятиэтажный дом переливается на солнце серебром.

Внутри статуи музеи, магазины, кафе и лифт, который поднимет всех любопытных на гриву коня – здесь смотровая площадка. От высоты захватывает дух. Вот оно: близь и даль, миг и вечность, страх и восторг!

Впереди нас ждало ещё одно чудо – национальный парк «Терелж».

Пустыни, степи уступили место хребтам, огромным скалам причудливой формы, девственно чистому лесу, а между ними извивается, трепещет речка Терелж. Одной из достопримечательностей парка является скала Каменная черепаха.

Из леса исходила свежесть, а скалы завораживали своей величавостью и неприступностью. Долина динозавров навеяла чувство необратимости, невозвратности в глубоко ушедшее прошлое. А огромная, каменная гора-«черепаха» стояла, как символ вселенского долголетия, и всем своим видом говорила, что нескончаем бег реки и горы, и лес всё так же непоколебимо будут стоять и век, и миллионы лет. При обозрении этих красот у нас щемило в груди от чувства малости, ничтожности своей.

День катился колесом к закату. Пора возвращаться в Улан-Батор. Нас ждал ещё один незабываемый день в столице Монголии, в стране загадок и контрастов, удалых наездников и замечательных людей. Всё было прекрасно в этой стране! Мы ликовали, что наше путешествие состоялось, что нам удалось посмотреть всё, что планировали, что не подвели здоровье и наш маленький джип. Мы, три маленьких хрупких женщины, не имея ни навигатора, ни карты Монголии, исколесили, объездили и посмотрели, кажется, всё в этой стране!

Единственный большим, жирным минусом в этой стране было отсутствие дорожных указателей. Но мы так уверовали в свою «крутизну», что на пути к нашей границе свернули не на ту дорогу. Конечно, грустно было покидать эту страну, но предстояло свидание с Родиной, домом, семьёй. Настроение было отличное, мы веселились, и, напевая песни нашей студенческой молодости, не сразу заметили, что мчимся не по той дороге. Когда очнулись, оказалось, что отъехали уже достаточно далеко. Не скрою – мы загрустили. Предстояло многочасовое возвращение назад, а затем неблизкий путь к границе. Тугриков осталось только на одну заправку. А теперь заправляться предстояло дважды. И очень хотелось есть. Спасибо добрым, простодушным и улыбчивым монголам: и накормили, и заправили машину за российские рубли.

К границе подъехали в полночь. Уставшие, вымотанные долгой ездой, голодные, но не сломленные. Испытания продолжались. Перед монгольской границей собралось большое количество легковых автомашин и больших экскурсионных автобусов. Границу проходили пять часов, всю ночь. Восстановить силы остановились все в той же, ставшей почти родной, гостинице в Кяхте. Впереди было 760 км пути.

Наше путешествие закончилось. Но память о нём останется в душе и в сердце навсегда. Спасибо Монголии за каждый день нашего путешествия, за полученный восторг, за эмоции, за солнце, воздух, за прекрасную погоду! Спасибо всем людям, в России и в Монголии, с которыми нам пришлось столкнуться. Людям неравнодушным, которые нам помогли. Нам повезло: мы встретили на своём пути только хороших людей и интересных собеседников. А общаться нам приходилось на русско-англо-тарабарском и языке жестов.

Возможно, кому-то всё это покажется не слишком интересным, и они скажут: «Ну, что там такого?!» Отвечу словами писательницы Дины Рубиной: «Каков путешественник, таково и путешествие».

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