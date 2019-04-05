Полевые будни (Из дневника геолога)

Летом 1959 года в бассейн сибирской реки Олёкма был направлен небольшой отряд, в задачу которого входила проверка заявок местных охотников и оленеводов о найденных ими выходах полезных ископаемых: соли, слюды, угля, золота... В те времена к этим заявкам относились очень серьёзно. При якутском территориальном геологическом управлении существовал даже отряд по проверке заявок, начальником которого был назначен один из опытнейших геологов, участник второй Колымской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина в начале тридцатых годов, Григорий Сергеевич Киселёв. Сегодня мы публикуем отрывки из его полевого дневника.

Г. С. Киселёв, 1959 г.

24.VI.59 Вылетели с Кычкиным в город Олёкминск. Прилетели в час ночи 25-го. Остановились в гостинице авиапорта. Утром поехали в город, нашли и переговорили с представителем Амакинской экспедиции Василием Савичем Маккавеем. Он мне устроил телефонный разговор с Якутском. Получил у него два лотка, два компаса в запас и шпагата 0,5 кг.

Потом побывал в райкоме и взял письмо в колхоз им. Сталина, передал литературу по геологическому походу. Заметил, что здесь работа по геологическому походу ведётся слабо.

26.VI Сегодня из Олёкминска вылетели на самолёте АН-2 в пос. Токко Олёкминского района. Стоимость билета – 40 рублей. Багаж 137 кг. В Токко находится административный центр колхоза им. Сталина.

27.VI Из Токко утром вылетели в посёлок Тяня. Председатель колхоза обещал прилететь 30 июня. До этого времени будем ждать его в посёлке. Оформил проводником местного жителя В. Ф. Дивдивилова. Судя по его рассказам, нам надо посетить семь выходов, каждый выход друг от друга находится на расстоянии от 12 до 20 километров. Это в наши планы не входило, но придётся делать...

1.VII Весь день идёт в сборах. Я очень жалею, что не могу сам принимать участие в разговорах с местным населением – они очень плохо говорят по-русски, или просто не хотят говорить. Позже убедился, что придуриваются.

В воскресение был национальный праздник ысыах. После своеобразной церемонии и пития кумыса все принялись за вино. Празднуют хлеще русских, пьют от мала до велика...

2.VII В шесть часов вечера на двух ветках отправились по речке Тяня. Всего в нашем отряде шесть человек, помимо меня: старший коллектор Кычкин Н. И., проводник Дивдивилов Василий Федорович, рабочие – Дивдивилов Егор Петрович и Анастахов Егор Николаевич.

За три с половиной часа, с довольно частыми остановками, прошли 10 километров.

День прошёл без происшествий...

Попил воды из протоки. Она мне показалась солёной. Несколько позже Василий Дивдивилов сказал мне, что выше по реке Тяня, в районе речки Уерелях есть выходы соли.

Стали станом в 10 км от устья по левой стороне реки.

3.VII Ночь прошла хорошо. Вчера за три с половиной часа прошли 10 км. Остановились передохнуть в устье ручья Колемте, правого притока р. Тяня.

Наш проводник Дивдивилов Василий Федорович – человек хороший, был знатным охотником, два года – депутатом. Но сейчас у него, как он говорит, «плохое ухо» – то есть он почти глухой. Этот его физический недостаток явно в тайге вредит. Спросить что-либо очень трудно. Но он знает дорогу к выходам слюды и соли.

Соль также встречается в виде рассола и по речке Айн-Куду, выше речки Уерелях.

В бортах р. Тяня, в районе этих рек, под растительным покровом 0,5-0,7 м залегает крупнозернистый песок, кварцево-полевошпатовый.

Дивдивилов показал мне камень тас-чукур, из которого раньше делали кремни к ружьям.

Выходы соли, видимо, связаны с толбинской свитой.

За день прошли порядка 18 км. Станом стали в 20 часов 30 минут, в пути были 12 часов вместе с привалами. Путь был трудный, у Егора Дивдивилова распухли руки. На перекатах все вымотались, чуть не потопили груз.

Природа на р. Тяня изумительная, течение медленное, и лишь местами, на перекатах, оно ускоряется...

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Г.С. Киселёв. После охоты на лося

4.VII Встали поздно – в 8 часов утра, так как вчера сильно устали и поздно легли спать.

Вечером ловили рыбу, поймали трёх ленков сетью, а эвенки убили шестами крупного налима – длиной примерно 80 см. Часть налима сварили собакам.

Когда становились станом, из кустов быстро выползла змея и поплыла на другой берег реки. Несколько раз стреляли из тозовки, но она, хоть и подраненная ушла.

Сегодня утром нас догнал со своей бригадой предколхоза Андрей Михайлович Дарамаев и зоотехник Феодосий Алексеевич Емельянов. Решили ехать дальше все вместе... Это меня очень устраивало.

На стане собралось до 20 человек, среди них трое детей: две девочки девяти лет и парнишка такого же возраста. Места на Тяне исключительно красивые. Очень жаль, что со мной нет Димы, а маме было бы тяжело.

Заехали на ферму. Весь день всё новые и новые впечатления. Вечером в очень красивой местности стали большим табором. Было много разговоров. Вдруг кто-то из эвенков крикнул, что на том берегу реки сохатый. Все кинулись за ружьями и в неясный силуэт, отстоящий метров 750- 800, открыли пальбу из карабинов.

Только утром выяснилось, что был всего лишь пень с очень похожим на лося силуэтом...

Сегодня начал обучать Егора Анастахова как мыть пробы.

В общем, с работой и не успеваешь записать всех дневных впечатлений.

5.VII Ночевали на Урдах-Аяне примерно 45-48 км от устья р Тяни. Встали рано, остановились отдохнуть в 11 часов. У всех на глазах Егор Дивдивилов шестом убил крупного налима. Мы его измерили – 65 см!

В пять часов вечера добрались до первого оленьего стада колхоза, расположенного в 65 км от устья Тяни. Весь день продвигались по прекрасной местности. Долина Тяни чистая и с двух сторон окаймлена красивым крупным лесом.

Большинство народа шло пешком, на быстринах помогая подтягивать лодки, которые другие тянули бечевой. Прошли примерно одну треть пути.

Эвенкийское стойбище почти полностью напоминает стойбище эвенков по р. Гижига. Детишки так же играют тем, что им даёт природа и быт: копытца оленей, гильзы от малокалиберной винтовки и т. д.

Рыбы и мяса здесь очень много, а также оленьего молока. Свежая рыба и сохатина – главная пища.

6.VII Встали поздно – в 9 часов. Наблюдаю быт эвенкийцев. Народ как будто хороший, о воровстве и представления не имеют. Детишки играют разумно, но грязьненькие, а в результате плохого присмотра (вернее – никакого!), встречаются детишки и взрослые горбатые. В этих местах сохатых, изюбря (видимо, кабарга) и дикого оленя, не говоря уже о медведях, можно убивать круглый год. А птицу бить сейчас эвенки жалеют.

Здесь водятся змеи, лягушки и ящерицы. Правда, последних я не видел. Вода в речке Тяня тёплая, детишки всё время барахтаются у берега.

Быт и утварь очень похожи на карякский и орочёнский. Живут достаточно чисто. Употребляют мыло и полотенца.

В этом стаде 360 оленей, сейчас им ставят пломбы на уши. Оленятки чудные! Собак не боятся, часто лежат совсем рядом.

Эвенкийцы едят на ветках, чай пьют много и с оленьим молоком. Мне чай с молоком нравится, но само молоко пить не могу – оно очень густое 17% жирности – в 3,5 раза больше, чем коровье. Из него сбивают что-то похожее на безе. Сахару у них в обиходе мало.

Женщины и ребятишки запросто ругаются матом, видимо, не понимая смысла этой ругани.

В обед Кычкин Н. И. с рабочим Анастаховым Егором на лодке поехали вверх по р. Тяня, чтобы продвинуть лодку как можно выше по реке. От пос. Тяня отошли 65 км.

7.VII Сейчас готовлюсь в путь на оленях. Сегодня мне придётся учиться ездить верхом на олене. И падать...

Хотя мы находимся в глуши, но на северо-западе слышится гул мотора самолёта.

Оружия здесь очень много. У каждого малокалиберная винтовка, карабины, берданы, ножи, секиры, которые по-эвенкийски называются «батыя».

В пути были два часа, проехали 15 км. Я впервые благополучно проехал верхом на олене. Лишь в первый момент чуть не упал.

На олене ехать верхом приятнее, чем на лошади. Погода чудная. Станом стали в 21 час 30 минут. За день прошли 35 км.

Я проехал на олене 7 часов 30 минут и чувствую себя хорошо. Если бы было нужно ехать ещё, я бы смог вполне.

Плохо то, что у меня начал болеть живот. Лепёшки есть не могу – больно зубам, а в чае они не размокают.

Кычкин и Егор за эти два дня очень много прошли на лодке. Сделали хорошее дело...

Эвенки почти хорошо говорят по-русски.

Речка Тяня здесь резко сузилась, и долина и русло.

Днём с Уркановым Н. отослал письма и телеграммы домой и Токину. Уже поздно – 23 часа.

8.VII Ночевали на левом берегу Тяни против устья ручья Кары. Встали рано. Сейчас собираемся следовать дальше. Здесь оставляем лодку и всем составом идём на оленях.

Вышли в 9 ч. 15 минут. Остановились попить чаю в 12 часов. Шли хорошо, но сегодня за 2 часа 45 минут устал больше, чем вчера за семь.

Ребята купались в Тяне, предлагали и мне окунуться, но я отказался, хотя вода действительно тёплая.

На оленя здесь садятся с правой стороны, с этой же стороны и повод. В ходу находились 10 часов. Я что-то здорово устал.

Мы с Василием Дивдивиловым ушли вперёд с компанией предколхоза А. М. Дарамаевым и Емельяновым. Один из оленеводов убил крупную копылуху.

Станом стали очень поздно – в 11 часов. В ходу были 14 часов. За сутки прошли не менее 45 км. Это то, что мы проходили за два – два с половиной дня.

Я еле доехал, последнее время всё больше шёл. Места здесь изумительные! Когда свернули в левый приток Тяни – Кудукту и поднялись на водораздел, всё время пересекали глыбовые развалы метаморфизированных пород.

Делая такой практически двойной переход эвенки рассчитывали до 10 часов вечера на одном из притоков р. Кудукта дойти до солонцов, где собрались охотится на сохатого...Это от нашего стана два километра, но ещё не доходя трёх-четырёх километров, они попросили нас громко не говорить и не шуметь.

Сейчас вдали раздался выстрел. Ждём ещё выстрела, но его нет. Может быть, убили первым выстрелом или промазали? Выстрелов нет, мы все полны внимания. Но я решил не ждать результатов охоты и пошёл спать. Весь этот день был так полон впечатлений и событий, что их все сейчас не описать, решил запись оставить до завтра.

9.VII Станом стали в правом притоке реч. Кудукта, в устье ручья Наалды.

Вчера вечером, когда ложился спать, уже чувствовалось в природе, что будет дождь: собирались тучи, гремел гром, и дым от костра и далёких пожаров стлался по земле.

Сегодня к обеду пошёл дождь и сейчас помаленьку моросит.

Итак, вернёмся ко вчерашнему дню... Уже засыпая, я услышал возбуждённые голоса охотников. А потом к палатке подошёл каюр Петрович и стал пригашать меня кушать свежее мясо лося. Я поблагодарил и отказался, так как за день очень сильно устал и уже засыпал.

Вчера вечером Петрович и Николай (первый – мой каюр, а второй – бригадир колхозного стада), увидели недалеко от тропы лося. Свалили его одним залпом наповал. По этому поводу эвенки дальше двигаться не захотели, и мы лишь ближе переехали к туше лося и стали станом, дальше было болото. Но до лося ещё далековато, и нам всемером пришлось в два приёма перетаскивать мясо и шкуру. Она досталась мне. Надо сказать – очень тяжёлая! Все вымазались и еле отмылись. И рубашки, и штаны пришлось стирать в речке.

Сейчас все едят мясо, у палаток витает мясной запах.

Палатки у нас маленькие, но очень хорошо оборудованные и не пропускают дождя. Главное, в них есть пол. В палатке можно поместиться втроём.

Если не помешает дождь и завтра поедем, то через 25 километров будем смотреть выход слюды...

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