Арктика Глазунова

«В дальнейшем мы будем существовать за счёт Арктики?». Этому и многим другим вопросам была посвящена встреча иркутян с Олегом Михайловичем Глазуновым, которая состоялась на днях в «Молчановке». Знаменитого 90-летнего геохимика, профессора, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки РФ, почётного разведчика недр и просто интересного человека собрались послушать самые разные люди: от школьников и студентов до любознательных пенсионеров.

Олег Михайлович познакомил иркутян со своим родом деятельности, рассказав о сложных вопросах экологии, экономики, истории и политики простым и понятным языком. Ведь со всеми этими дисциплинами связана геология! Разговор не обошёл стороной и проблемы прошлого, настоящего и будущего данной науки.

Были представлены карты, на которых профессор посредством проектора показывал месторождения полезных ископаемых и точки проведения геологических работ, разбавляя свой рассказ интересными историями. Например, многим ли из нас приходилось видеть гору, которая своим очертанием точь-в-точь повторяет профиль Сталина? А вот Олег Михайлович своим слушателям такую возможность предоставил. Или рассказал об удивительных моментах своей работы, когда на его пути попадались целые россыпи алмазов или настолько важные и богатые месторождения урановых руд, что прямо хоть на них можно было ставить атомный реактор.

Не обошлось и без рассказа о знаменитых международных экспедициях в Арктику 1990-го и 1993-го годов, в коих Глазунов был непременным участником. Слушатели получили уникальный шанс увидеть фотографии тех путешествий, узнать интересные истории от очевидца событий.

– Экспедиция 90-го года объединила в себе русских и французских геологов, – рассказывает Глазунов. – Она почему-то ассоциируется у меня с экспедициями по северному Байкалу. Может, из-за быстрых и преданных ездовых собак, а может из-за блюда из настоящего, хоть и замороженного, мамонтёнка, оказавшегося, кстати, совершенно безвкусным. Эта экспедиция была нужна в основном для понимания того, сможем ли мы выживать в таких тяжелых условиях, – подводит итог этой эпопеи Олег Михайлович.

А экспедиция 93-го года привела команду геологов в такие далёкие края, где не то что обычному человеку, но и многим исследователям и бывать-то не приходилось. И здесь учёным открылось много интересного и необычного. Например, неприметная церквушка, которая всегда продолжала работать, даже в лютый мороз. Или жилой дом, в котором путешественники встретили настоящего полярного медведя. Или местные жители, которые, несмотря на нехватку еды, всё же гостеприимно встречали и кормили путешественников.

Много времени из своей встречи Олег Михайлович посвятил рассказам о малых народах Севера, особо уважительно отзываясь о чукчах и якутах. «Без их помощи мы ничего бы не смогли сделать. Они всегда подавали нам пример, как нужно не просто выживать, а жить в таких сложных условиях, как крайний Север. А в душе они все русские. Сами нам так о себе говорят, да мы с ними и не спорили».

Особые чувства Олег Михайлович испытывает к ездовым собакам. Он до сих пор вспоминает своих верных помощников и лучших друзей. На празднике малых народов Севера он даже был удостоен почётной грамоты погонщика собак.

Два часа беседы с этим выдающимся человеком пролетели для нас незаметно и с большим интересом. В своём 90-летнем возрасте Олег Михайлович провёл эту встречу, не прерываясь на отдых, ответил на все интересующие гостей вопросы. На наш вопрос «Откуда вы берёте энергию?» он ответил просто: «Геологи – это те профессионалы, которые постоянно что-то отдают. Вот нам сказали что-то найти, мы нашли и отдали. И мне это нравится. К тому же, люди нашей профессии пользуются уважением государства и народа. Приятно заниматься делом, которое все уважают. Ну и конечно, как же без любви и поддержки семьи! Знаете, жёны геологов должны обладать огромным терпением, чтобы не колотить мужей за годы, проведённые вдали от дома в разных экспедициях. Мне повезло – моя спутница работает со мной в одной сфере и прекрасно меня понимает! Вот, откуда я беру энергию, вот, что помогает мне держаться на плаву и наслаждаться жизнью».

Олег Михайлович совместно со своим сыном выпустил книгу «Арктика по маршрутам двух экспедиций», в которой вы можете более подробно узнать все нюансы тех походов. Автор и герой этой книги – сильный, опытный, энергичный человек, переживший и достигший многого – настоящий пример достойного человека.

И, судя по всему, преподавание, такие вот публичные лекции – не единственное занятие Глазунова. Профессор во время встречи намекнул всем её участникам, что в планах у него новые исследования, о которых мы наверняка в скором времени услышим.

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