Запрет на мусульманскую одежду в бассейне может быть признан дискриминацией

71-летняя жительница Казани Ираида Шафигуллина обратилась в прокуратуру с жалобой на руководство спортивно-оздоровительного комплекса «Акварена», которое запретило ей посещать бассейн в мусульманском купальном костюме — буркини.

Она полагает, что ее дискриминировали по религиозному признаку. По данным издания «Коммерсант-Казань», пенсионерка просит возбудить дело по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

Шафигуллина рассказала, что посещала комплекс «Акварена» в течение двух лет. Согласно правилам шариата, она всегда плавала в закрытом костюме, который состоит из брюк и кофты с капюшоном. До осени этого года внешний вид женщины у администрации комплекса нареканий не вызвал. Однако в конце сентября, когда Ираида Шафигуллина плавала в бассейне, сотрудники комплекса попросили ее выйти из воды. По словам женщины, ей объяснили, что в закрытом костюме купаться нельзя. «Оказалось, что у них где-то в синих папках есть правила, которые запрещают закрытые костюмы. Но на входе в бассейн я нигде их не видела», — рассказала Шафигуллина. 2 октября она вновь пришла в бассейн, однако дальше регистратуры ее уже не пустили. «Я просила руководство разрешить мне плавать в мусульманском костюме. Я никому не мешала, целостности России не угрожала. Тем более у меня оплачен абонемент», — сказала Ираида Шафигуллина. Она считает, что ей запретили посещать бассейн из-за ее религиозных убеждений, поскольку как мусульманка надеть открытый купальник она не может.

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