В случае повышения пенсионного возраста каждый третий мужчина не доживёт до пенсии

Пенсионный возраст для мужчин должен быть больше, чем у женщин, поскольку мужчины умирают в среднем на 10 лет раньше женщин.

Такая странная логика положена в основу будущей пенсионной реформы, над которой трудятся в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Сейчас до пенсии не доживают от 32 до 39% мужчин. Поэтому возраст выхода на пенсию мужчинам нужно поднять с 60 до 65 лет, советует Кудрин.

Повышение пенсионного возраста для россиян - вопрос времени. Фото pixabay.com

Для федеральной казны этот план – настоящее благо, ведь чем выше планка и чем больше недоживших, тем меньше расходы на выплату пенсий.

Разрабатываемая в недрах ЦСР новая экономическая реформа предполагает принятие нескольких десятков различных мер, и среди них упоминается в том числе повышение пенсионного возраста.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин и раньше настаивал на этой мере, и в этом вопросе у него много сторонников как в экспертном сообществе, так и в правительстве.

«Мы перешли к тренду непрерывного снижения численности трудоспособного населения. В стране, где действует такой тренд, очень сложно начать экономический рост, – поясняет на своем официальном сайте Алексей Кудрин. – В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. Но это лишь вариант для расчета. Безусловно, сами решения будут приниматься по соответствующей процедуре, будут строго учитываться предпочтения отдельных групп населения».

Пенсионный возраст в России с 2017 года - последние новости

Долгое время сама тема повышения пенсионного возраста была в стране под запретом – президент Владимир Путин не приветствовал подобные обсуждения. Однако в 2015 году Путин снял табу с этой темы. И глава Минфина Антон Силуанов сначала как будто торопился с такой мерой.

«Эксперты рекомендуют нам увеличивать возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин, – говорил весной 2015-го Силуанов. – Мы с экономической точки зрения видим, что чем быстрее вопрос решим, тем лучше будет для экономики и для бюджета».

В 2017 году новостей о повышении пенсионного возраста в России будет ещё больше. Фото pixabay.com

Затем, правда, ажиотажа вокруг этой темы стало чуть меньше. По крайней мере в конце 2016-го Силуанов говорил, что сценарий повышения пенсионного возраста в проекте бюджета на 2017–2019 годы не учитывается.

Вероятность того, что 20-летний мужчина доживет до текущего пенсионного возраста в 60 лет, сейчас равна примерно 68%, вероятность не дожить – 32%. Такие данные приводит замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Оксана Синявская. Судя по этим расчетам, уже сейчас до официального пенсионного возраста не доживает около трети мужчин.

«Из каждых 100 мужчин и 100 женщин, доживших до 20 лет, не доживают до 55 лет примерно 30 мужчин и 10 женщин. До 60 лет не доживают 39 мужчин и 14 женщин из 100. А до 65 лет – 50 мужчин и 20 женщин из 100», – сообщал ранее директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Пенсионный возраст у мужчин

Реформа приведет к тому, что еще больше мужчин не доживут до пенсии. Синявская сообщает: если прямо сейчас поднять пенсионный возраст мужчин до 63 лет, тогда, «согласно текущей демографической ситуации, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в возрасте 63 лет составляет 14,2 года, то есть средний мужчина, достигнув 63 лет, сможет дожить до 77,2».

По ее словам, «вероятность, что 20-летний мужчина доживет до 63 лет, равна сейчас 62,2%, вероятность не дожить – 37,8%». «Число доживающих не прямо равно вероятности дожить, но очень близко к этому. То есть, огрубляя, можно сказать, что около трети мужчин не доживут до 63 лет», – добавляет Синявская.

Причем по расчетам видно, что речь идет даже больше, чем о трети – почти о 40%.

Почти 40% мужчин не доживут до пенсионного возраста, если он будет установлен в пределах 63 лет. Фото pixabay.com

Если же взять три варианта демографических прогнозов, которые публикует Росстат, тогда получается, что перспективы у российских мужчин еще хуже. Если сейчас поднять пенсионный возраст до 65 лет, то до него доживут единицы. Потому что, по низкому прогнозу, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит у мужчин в 2017 году 66,2 года, по среднему – 66,6, по высокому – 67,6.

У женщин ожидаемая при рождении продолжительность жизни выше: от 76,9 года до 78 лет в зависимости от прогноза. Кроме того, как говорит Оксана Синявская, «женщины в 63 года могут прожить на пенсии еще 19,05 года, то есть средняя 63-летняя женщина может дожить до 82 лет, и вероятность для 20-летней женщины дожить до 63 лет составляет 85,5%».

«Говорить, что мужчины не доживут до 65 лет, не совсем верно. Хотя, конечно, в этом возрасте численность мужчин значительно меньше, чем женщин. В возрасте 65–69 лет – в 1,6 раза, в возрасте 70–74 лет – в 2 раза», – добавляет гендиректор «ФинЭкспертизы» Нина Козлова.

«Демографически было бы правильно устанавливать одинаковый возраст для мужчин и женщин или даже для женщин выше, чем для мужчин, – считает Синявская. – Мое личное мнение: нам нужен одинаковый пенсионный возраст, нужно выровнять возраст выхода на пенсию до 60 лет, и дальше уже повышать его обоим полам».

Почему же тогда ЦСР предлагает сохранить существующую диспропорцию, заставив мужчин выходить на пенсию еще позже? Как полагает Синявская, «разница между полами сохраняется, поскольку политики считают, что существуют общественные стереотипы, не позволяющие выровнять пенсионный возраст: женщина – и работница, и мать, и хозяйка, она несет двойное бремя нагрузки».

Действительно, ЦСР приводит не столько экономическое, сколько философское обоснование для сохранения диспропорции.

«Продолжительность жизни женщин в нашей стране увеличивается по отношению к аналогичному показателю у мужчин. Однако при принятии решения о повышении пенсионного возраста следует учесть, что социокультурный код, сложившийся в нашей стране, подразумевает выполнение функций по воспитанию внуков женщинами. А это означает, что, несмотря на большую среднюю продолжительность жизни, женщинам следует выходить на пенсию раньше мужчин», – пояснили «НГ» в пресс-службе ЦСР.

Но также авторы новой реформы вспомнили о сугубо финансовых вопросах: «На сегодняшний день велика вероятность того, что произойдет уменьшение трудоспособного населения к количеству пенсионеров, а доля населения, занятого в неформальном секторе, будет расти. Все это приведет к росту бюджетных расходов и налоговой нагрузки на работающее население. Однако эту нагрузку можно существенно снизить, если выполнить поэтапное повышение возраста выхода на пенсию».

Часть экспертов объясняют, что перед страной стоит выбор из двух зол меньшего.

«Или постепенное повышение пенсионного возраста, или сокращение пенсий», – говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Правда, рассуждая о повышении пенсионного возраста, правительство вовсе не отказывается от сокращения пенсий: пример – недоиндексация в 2016 году.

Власти хвалятся увеличением продолжительности жизни в РФ. Но эти радостные отчеты могут скоро потерять свою актуальность, потому что они основываются на устаревших исходных данных. И это значит, что принимаемые властями пенсионные решения тоже могут быть ошибочными.

В условиях трехлетнего падения доходов населения, сокращения государственного финансирования здравоохранения трудно ожидать, что россияне станут жить дольше – скорее наоборот.

Хотя официальная статистика, конечно, может доказать более выгодный властям тезис – точно так же, как это происходит, например, со статистикой потребления алкоголя в стране. Легальные продажи алкоголя сократились с 2009 года более чем на 20%, однако это вовсе не означает, что и потребление алкоголя снизилось на столько же. Но официальные ведомства как ни в чем не бывало рапортуют об успехах антиалкогольной кампании.

Можно привести не самое приятное объяснение, почему сейчас активно лоббируется идея поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет – потому что тогда получится радикально сэкономить на пенсиях, до которых мало кто доживет. Но такая интерпретация очень не нравится многим апологетам повышения пенсионного возраста.

По инф. «Независимой газеты»

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