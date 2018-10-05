Сталинские репрессии — "белое пятно" для половины российской молодежи

Почти половина — 47% — россиян 18-24 лет никогда не слышали о преследованиях по политическим мотивам граждан в СССР в 1920—1950 годах.

При этом, согласно опросу ВЦИОМ, 80% опрошенных известно о репрессиях в СССР. Ничего не знают об этом 19%, а еще 1% респондентов затруднились с ответом.

Больше всего информированных о репрессиях оказалось среди людей среднего и старшего возраста: 35-44 года — 81%, 45-59 лет — 89%, 60 лет и старше — 88%.

35% рассказали, что в их семье были репрессированные родственники, в том числе 14% хорошо знают об их судьбе, 16% — знают судьбу родственников в общих чертах, 5% — ничего не знают.

Большинство (91%) узнали о репрессиях в семье из рассказов близких. 58% тех, кто плохо осведомлен о судьбе репрессированных родственников, хотели бы знать больше, причем среди 18-24-летних эта доля выше — 71%.

Абсолютное большинство — 93% — интересуются историей своей семьи, не интересна эта тема только 5% респондентов. При этом 72% пытались получить сведения о своих предках из разговоров с близкими, 41% — из открытых баз данных, 33% — из соцсетей, 22% — из архивов.

Опрос проводился 14 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18-ти лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

По инф. rosbalt.ru

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