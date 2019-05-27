Шкурный интерес? В Полтаве хотят отдать под застройку места массовых захоронений евреев

"С какого балкона выступал с речью Адольф Гитлер, в украинском городе Полтава знает почти каждый. Но о том, где были убиты тысячи евреев, советских военнопленных и мирных жителей, неизвестно даже городскому совету. При этом страшное место расположено лишь в нескольких сотнях метров от здания администрации", — пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

"Депутаты хотят получить доказательства того, где именно происходили массовые убийства, иначе эта территория будет сдана в аренду под строительство. Протесты пятнадцати общественных организаций способствовали лишь отсрочке принятия соответствующего решения, но найти эти доказательства совсем не так просто, — указывает журналист Кристоф Брумме. — Ведь доступ к архиву украинской службы безопасности СБУ, в котором хранятся соответствующие документы, открыт не каждому. Представителям неправительственных организаций, которые хотели получить сведения о Холокосте в Полтаве для съемок документального фильма, в доступе было отказано".

"В Полтаве немцы убили в общей сложности 34 тыс. человек. Около трети из них были евреями, треть — советскими военнопленными, а остальные — мирные граждане разных национальностей. Для своих убийств они использовали территорию, на которой до этого советская спецслужба пытала и казнила несколько тысяч мнимых "врагов народа". Сегодня на этой территории нет ни официальных могил, ни обозначений, пишет издание.

"При советской власти государственной тайной считались как массовые убийства, совершенные собственной спецслужбой, так и массовые убийства немцами. Слишком похожими были немецкая и советская смертоносные машины, — отмечает Брумме. — Если бы вспомнили о преступлениях немцев, возможно, возникли бы вопросы и о советских преступлениях при Сталине".

Похожая ситуация развернулась в этом году в пограничном белорусском городе Брест. Там рабочие во время строительства микрорайона обнаружили останки почти тысячи убитых евреев. Стройка прекратилась лишь тогда, когда информация о массовом захоронении появилась в газетах и соцсетях. Не повторилась бы эта история и в Полтаве.

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Теперь у активистов и представителей еврейской общины Полтавы есть два месяца для того, чтобы представить документы о точном местонахождении захоронений. Если доказательств будет недостаточно, территорию, как и было запланировано, отдадут под строительство. Правда, ответственная комиссия городского совета заверяет, что, если во время строительства будут обнаружены человеческие останки, работы прервут, а останки перезахоронят.

"Представители еврейской общины, в свою очередь, заявляют, что это запрещается правилами их веры. По их мнению, городские власти не должны составлять никаких проектных документов по данной территории без учета захоронений, иначе они совершают преступление. Еврейская община ссылается на постановление украинского кабинета министров, согласно которому решение о проведении строительных работ на территории захоронения жертв войны и политических репрессий должны приниматься внепарламентскими комиссиями, то есть путем диалога с гражданами и специальными общественными организациями", — говорится в статье.

"В заверения городского совета касательно того, что при необходимости строительные работы будут прекращены, верится с трудом, — пишет Брумме. — Ведь только 29 марта против городских ведомств, ответственных за выдачу разрешений на строительство, было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью".

"Городской совет принял решение о создании рабочей группы, которая будет пытаться найти решение. Но как именно должно будет выглядеть это решение, абсолютно неясно. Жители города требуют определить место захоронений и установить достойный памятник, как, например, в киевском Бабьем Яре. (...) Городская администрация, в свою очередь, заявляет, что предложения активистов лишь затянут решение ситуации на несколько лет. По ее мнению, ни с точки зрения времени, ни с точки зрения финансов нереально искать останки людей на всей территории. Для исследования одного гектара территории потребуется год, а изучить необходимо как минимум (...) 56 гектаров земли. Исследование одного гектара стоит 2-3 млн гривен, что составляет 67-100 тыс. евро".

При этом, продолжает Бремме, не все в Полтаве разделяют претензии активистов к запланированному строительству, ведь о преступлениях нацистов и советской спецслужбы здесь знает лишь меньшинство - как показал опрос, только четыре молодых человека из десяти. "Тема печальная, но и настоящее достаточно печально. Зачем тратить деньги на памятник, когда у пенсионеров и инвалидов не хватает денег, чтобы купить жизненно необходимые лекарства?", — говорится в одном из комментариев на сайте онлайн-журнала "Полтавщина".

Активист Виктор Трофименко из НПО Save Poltawa надеется, что при новом президенте Владимире Зеленском улучшатся шансы по крайней мере в том, что касается просвещения и доступа к архивам СБУ. Он считает, что, раз Зеленский сам еврей, он, возможно, больше проникнется этим вопросом, передает издание.

"Пришло время, чтобы преступления прошлого стали изучаться в в школах и университетах страны. Ведь, как писал американский писатель Уильям Фолкнер в своем романе "Реквием по монахине", прошлое не мертво, оно даже не прошлое", — резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

Перевод Inopressa.ru

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