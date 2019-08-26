Раскопки на мемориальном кладбище: что привело в Сандармох «Российское военно-историческое общество»?

"(...) Эта экспедиция по раскопкам не похожа на другие: она должна восстановить престиж России. С 15 августа 50 солдат ведут раскопки на мемориальном кладбище Сандармох, расположенном на российском Крайнем Севере, чтобы найти останки сотен героев, расстрелянных, согласно гипотезе двух историков, основанной на секретных документах из архивов ФСБ, финской армией во время Великой Отечественной войны (как официально называется Вторая мировая война в России), и тем самым подтвердить эту гипотезу", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.
"Однако реальность побуждает не столько к патриотизму, сколько к задумчивости. Под низинным торфом Сандармоха скрыто множество человеческих останков. Это мирные жители, ликвидированные по приказу Сталина. Урочище, обнаруженное в 1997 году историком Юрием Дмитриевым, стало последним пристанищем для 6,1 тыс. человек (по данным НПО "Мемориал", которая установила их личности), расстрелянных в этом месте в 1937-1938 годах НКВД, предшественником ФСБ. Значимость Сандармоха превращает его в одно из культовых мест Большого террора", - указывает автор статьи.
"Такие раскопки, проведенные в стахановском темпе (эксгумировано уже 11 тел), задевают чувства защитников памяти о политических репрессиях", - говорится в публикации.
"Когда я пришла посмотреть на только что вырытую яму, они обрушились на меня с вопросами: сколько вам платят, вас послал "Мемориал"? За сколько вы готовы продать свою родину?" - рассказывает Екатерина Клодт, дочь Юрия Дмитриева. Историка заключили в тюрьму на два года по позорному обвинению в педофилии, и многие деятели демократической оппозиции признали его дело сфабрикованным и политическим", - пишет Le Temps.
Ее подруга, историк Ирина Флиге, ставит под сомнение то, что возглавляющее экспедицию влиятельное "Российское военно-историческое общество" (РВИО) способно проводить археологические раскопки. "Они не в состоянии установить границы зоны раскопок. Они довольствуются тем, что оценивают человеческие останки, не пытаясь установить личность погибших. Кроме того, они не могут привести ни одного имени. Мы каждый раз можем доказать, кому принадлежат останки. С другой стороны, мы не пытаемся доказать, кто здесь не захоронен", - говорит историк, участвовавшая в первых раскопках в Сандармохе.
"Несмотря на то, что Сандармох является охраняемым местом, ничто не способно остановить РВИО, которое возглавляет министр культуры России Владимир Мединский. И четко сформулированное служебное задание в отношении Сандармоха также исходит от министерства культуры", - комментирует Гриншпан.
"Спекуляции вокруг событий в урочище "Сандармох" наносят ущерб международному имиджу России, [...] закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными и [...] становятся консолидирующим фактором для антиправительственных сил в России", - написал первый замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев в письме, адресованном РВИО. "Идея о захоронении в урочище "Сандармох" жертв политических репрессий активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях в сфере исторического сознания", - такой вывод делается в этом конфиденциальном послании, опубликованном изданием "Новая газета".
Личность вождя народов и его роль в истории вызывают полярные мнения в российском обществе. Не утихают и споры вокруг сталинских репрессий. Исходят от граждан касающиеся Иосифа Виссарионовича разные инициативы. Обвиняя Сталина в массовых убийствах людей экс-следователь Генпрокуратуры РФ по особо важным делам Игорь Степанов, к примеру, обратился к своим бывшим коллегам и сотрудникам Следственного комитета с требованием привлечь к ответственности советского лидера за репрессии. А юрист Алексей Денисюк увлечен иной идеей – он собирает деньги на памятник Сталину в Сибири.
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