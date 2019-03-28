Птицы в городе: кормить или не кормить? Орнитологи спорят

Городские пернатые нуждаются в прикорме не только зимой, но и летом, когда они могут самостоятельно не найти еду. Такое мнение, передает агентство «Москва», высказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По его словам, кормить птиц круглый год логично в условиях города. Он уверен, что природной кормовой базы птицам не хватит. Впрочем, считает он, в сельской местности, если нужны определенные виды птиц для борьбы с насекомыми, тоже надо их прикармливать, чтобы они не разлетались.

Мишин отметил, что есть и другая позиция — некоторые орнитологи полагают, что подкармливать птиц не нужно, это стимулирует их на то, чтобы они добывали себе корм самостоятельно, однако в Европе все чаще звучат призывы создавать для птиц кормовые зоны в городе. При этом эксперт по пернатым признает, что птицы, живущие на прикорме, действительно могут не найти себе корма сами, если вдруг отлучить их от кормушки. Начиная прикармливать птиц, люди берут на себя ответственность за их жизнь, сказал он.

По инф. rosbalt.ru

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