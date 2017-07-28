Пенсионный фонд предупреждает о новых видах мошенничества с пенсией

Тема мошенничества против пенсионеров не теряет актуальности, а только обрастает новыми подробностями. Аферы с пенсионными накоплениями набирают обороты.

Пенсионный фонд обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и не поддаваться на все более изощренные уловки мошенников. Сегодня мы публикуем новые тревожные факты.

Из поступающих сообщений граждан стало известно, что в Москве и в подмосковных городах Химки, Долгопрудный, Жуковский и других населенных пунктах бойкие граждане обходят квартиры под видом представителей некой организации, якобы имеющей отношение к Пенсионному фонду РФ, и убеждают жителей перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов. При этом они просят показать СНИЛС, паспорт и сверяют данные с неким реестром, таким образом, получая в полное распоряжение персональные данные граждан.

Мошенничество с пенсионными накоплениями

Пенсионеры становятся лёгкой добычей мошенников

В Зеленограде нескольких пенсионеров мошенническим способом вынудили дать номера банковских карт, после чего с их банковских счетов были украдены деньги.

В Москве, в частности, в САО г.Москвы и других округах, а также в Химках и Догопрудный появился новый вид мошенничества, которым в настоящее время уже заинтересовались правоохранительные органы. В подъездах и лифтах расклеиваются объявления со знаками принадлежности к органам власти - гербом города, координатами префектуры и администрации.

В объявлениях сообщается, что в рамках правительственной программы по информированию населения о системе обязательного пенсионного страхования по квартирам в указанные даты будут проводиться обходы представителей управы района, или администрации города, которые расскажут, как приумножить будущую пенсию, и ответят на вопросы граждан не старше 50 лет.

В обозначенные даты в квартиру на самом деле звонит человек и представляется сотрудником местных властей. Он поясняет, что будущую пенсию гораздо выгоднее перевести из государственного в негосударственный пенсионный фонд, и предлагает сразу выбрать наиболее «продвинутый, с его точки зрения, НПФ», и подписать пакет документов (до 20 страниц мелким шрифтом). Граждан убеждают, что в домашней обстановке сделать это удобнее.

В то же время, в одном из пунктов договора, который граждане, в конечном счете, подписывают, говорится, что они соглашаются на оплату посреднических услуг по «переводу» своей пенсии некому ООО (названия фирмы в разных районах). Стоимость работы посредников составляет 12 тыс. рублей. Эти деньги сразу не требуются, - согласно подписанному договору сумму вносит за гражданина банк, который предоставляет кредит (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых). И когда через год банк начинает требовать с гражданина проценты, тот понимает, что стал жертвой аферистов.

В связи с этим, Пенсионный фонд еще раз напоминает, что сотрудники ПФР не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не запрашивают реквизиты банковских карт и персональные данные по телефону.

Пенсионный фонд настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными при запросе от сторонних лиц их персональных данных, в случаях предложений подписать те или иные документы.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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