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"Пенсионная повышка" по-белорусски: быстрее, мягче, без споров и без особого проку
|Михаил Петровский, rosbalt.ru
|02 Октября 2018 г.
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Возраст выхода на заслуженный отдых в Белоруссии начали повышать раньше, чем в РФ, но «плавно». При этом он будет меньше на два года и для мужчин, и для женщин.
Еще несколько лет назад в Белоруссии никто не мог предсказать, по какому пути пойдет пенсионная реформа, хотя примерно к 2010 году уже стало понятно, что система в своей прежней форме перестает работать из-за все более заметного демографического перекоса. Экономически активное население Белоруссии стабильно снижается с лета 2011 года. В 2016 году естественная убыль белорусов составила 1,6 тыс. человек, в 2017-м — уже 16,7 тыс., а за первое полугодие 2018-го — 27 тыс. человек. Тем не менее, до недавнего времени действовала «советская» схема выхода на пенсию — 60/55.
Старение населения на фоне падения рождаемости, рост среднего возраста белорусов привели к тому, что каждый работающий, по сути, должен был содержать еще одного неработающего. Такое соотношение экономисты считают фатальным. А в условиях, когда производительность труда в Белоруссии в 6,3 раза ниже, чем в Евросоюзе, оно означает всеобщую нищету. И никаких перспектив улучшения демографической ситуации в ближайшее время в республике не просматривается.
В разные годы в Белоруссии начиналось обсуждение возможности перейти от государственно-распределительной пенсионной системы к смешанной, с большой долей накопительной. Однако эти идеи не получили поддержки: действительно, рядовой белорус привык к мысли, что он получает (ну или будет получать) пенсию «от государства». Личной ответственности такой подход не подразумевает. В итоге было решено, что в ходе реформы сама система начисления пенсий останется полностью под государственным контролем.
Сегодня работает следующий механизм (единственный и безальтернативный): за каждого работающего гражданина ежемесячно отчисляется в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 35%-й налог с зарплаты (34% работодатель и 1% сам работник), который государство направляет на пенсионное обеспечение и различные пособия. Это классическая распределительная система, когда пенсионные взносы работающих граждан нигде не накапливаются, а идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
Когда в Белоруссии начинали реформу, с самого начала было решено, что повышаться будет не пенсионный возраст, а минимальный трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии, который до недавнего времени составлял всего пять лет и был повышен до десяти, а с 2016 года — до 15,5 лет. Далее ежегодно он увеличивается на шесть месяцев до достижения показателя в 20 лет. Работник, не набравший требуемого страхового стажа, может рассчитывать только на социальную пенсию. Даже если из требуемых 20 лет он отработал 19,5 — этого никто учитывать не будет, как и неофициальную работу. Мужчины имеют право получать «социалку» с 65 лет, женщины — с 60-ти. Сегодня размер такой пенсии — $45 в месяц.
Что любопытно, некоторое более-менее выраженное недовольство в обществе вызвала даже не сама новая пенсионная система, а то, что по новым правилам в стаж перестали засчитывать периоды отпуска по уходу за ребенком, военной службы по призыву, учебы и другие, когда обязательные страховые взносы не уплачивались. Впрочем, все протесты белорусов привычно ограничились разговорами на кухнях.
Однако очень быстро стало понятно, что повышением трудового стажа демографическую проблему не решить — можно лишь немного отсрочить кризис наполнения ФСЗН. А потому Александр Лукашенко постепенно начал замахиваться и на «завоевания социализма». На одном из совещаний в 2016 году начальник Белоруссии восклицал: «И скажи женщине, что она старуха в 55 лет или пенсионерка! Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: раз ты не старуха, не пенсионерка, давай поработай — другое какое-то мнение. То же самое и про мужиков можно сказать. Они демонстративно не обижаются, но в душе. В 60 лет мужик — это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить, и потянет».
На том же совещании Лукашенко почти пошел на поводу у общественного мнения, которое давно недовольно особыми условиями для силовиков. Он упомянул военных пенсионеров, которые уходят на пенсию в 45 лет: «И что ж это за пенсионер в 45 лет?! Думаю, будет справедливо, если вопрос повышения пенсионного возраста коснется всех». Однако в итоге как раз для силовиков ничего не поменялось, а вот для остальных поднимать планку выхода на пенсию начали с 1 января 2017 года, каждый год прибавляя к пенсионному возрасту шесть месяцев. В результате скоро в Белоруссии женщины будут выходить на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины — в 63 года.
Правда, до этого надо еще дожить, а это не так просто. По статистике, в 2016 году лишь 61% мужчин Белоруссии отмечали свое 65 летие. Кстати, ситуация в России еще более печальна — там только 57,2% представителей сильного пола дотягивают до такого возраста. И это 166 место в мире, самый низ списка. Ситуация у женщин заметно лучше: в Белоруссии почти 86% женщин доживают до 65-ти, в России — 82,5%.В отличие от России, в Белоруссии пенсионная реформа не сопровождалась вообще никакими протестами. Конечно, недовольство было, но все же оно не успело «выкристаллизоваться». Государство быстро и эффективно переключило внимание электората на другую проблему, начав борьбу с «тунеядцами». Вступил в действие подписанный Лукашенко Декрет № 3, и полмиллиона человек, каждый 10-й белорус в работоспособном возрасте получил извещение, что он обязан заплатить в бюджет $280, поскольку у них нет официального источника доходов. Поэтому весной 2017 года белорусы пошли протестовать против «Декрета о тунеядцах», забыв про пенсионную реформу, после чего правительство «отыграло назад» со штрафами для неработающих граждан — и общество успокоилось.
Результат пенсионной реформы население пока не прочувствовало — она не повлияла ни на размеры пенсий, ни на уровень жизни людей старшего возраста. Однако последствия уже чувствуются на рынке труда. Из-за повышения пенсионного возраста и стажа, по данным статистики, количество трудоспособного населения увеличится более чем на полмиллиона человек (население всей Белоруссии — 9,5 млн). Причем это люди, которые уже имеют работу и держатся за свои рабочие места. Получилось так, что пенсионная реформа заблокировала возможности карьерного роста для молодых специалистов. В республике и прежде «социальных лифтов» особенно не было, а теперь, по прогнозам экспертов, молодые белорусы и вовсе перестанут видеть для себя перспективы на родине. На ближайшее примерно десятилетие процесс обновления кадров в народном хозяйстве окажется просто заморожен.
На государственном уровне эффект от белорусской пенсионной реформы оказался очень коротким — пополнение фонда соцзащиты снова стало проблемным. А потому сегодня министерство финансов предлагает снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий (просто потому, что такие большие отчисления они вообще перестают платить), а также ввести для населения добровольно-принудительную форму пенсионного накопительного страхования. И для справки: в конце прошлого года средний размер белорусской пенсии (по официальным данным) составлял 317 местных рублей, т. е. около 10 тыс. российских.
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