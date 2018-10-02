"Пенсионная повышка" по-белорусски: быстрее, мягче, без споров и без особого проку

Возраст выхода на заслуженный отдых в Белоруссии начали повышать раньше, чем в РФ, но «плавно». При этом он будет меньше на два года и для мужчин, и для женщин.

Еще несколько лет назад в Белоруссии никто не мог предсказать, по какому пути пойдет пенсионная реформа, хотя примерно к 2010 году уже стало понятно, что система в своей прежней форме перестает работать из-за все более заметного демографического перекоса. Экономически активное население Белоруссии стабильно снижается с лета 2011 года. В 2016 году естественная убыль белорусов составила 1,6 тыс. человек, в 2017-м — уже 16,7 тыс., а за первое полугодие 2018-го — 27 тыс. человек. Тем не менее, до недавнего времени действовала «советская» схема выхода на пенсию — 60/55.

Старение населения на фоне падения рождаемости, рост среднего возраста белорусов привели к тому, что каждый работающий, по сути, должен был содержать еще одного неработающего. Такое соотношение экономисты считают фатальным. А в условиях, когда производительность труда в Белоруссии в 6,3 раза ниже, чем в Евросоюзе, оно означает всеобщую нищету. И никаких перспектив улучшения демографической ситуации в ближайшее время в республике не просматривается.

В разные годы в Белоруссии начиналось обсуждение возможности перейти от государственно-распределительной пенсионной системы к смешанной, с большой долей накопительной. Однако эти идеи не получили поддержки: действительно, рядовой белорус привык к мысли, что он получает (ну или будет получать) пенсию «от государства». Личной ответственности такой подход не подразумевает. В итоге было решено, что в ходе реформы сама система начисления пенсий останется полностью под государственным контролем.

Сегодня работает следующий механизм (единственный и безальтернативный): за каждого работающего гражданина ежемесячно отчисляется в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 35%-й налог с зарплаты (34% работодатель и 1% сам работник), который государство направляет на пенсионное обеспечение и различные пособия. Это классическая распределительная система, когда пенсионные взносы работающих граждан нигде не накапливаются, а идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.

Когда в Белоруссии начинали реформу, с самого начала было решено, что повышаться будет не пенсионный возраст, а минимальный трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии, который до недавнего времени составлял всего пять лет и был повышен до десяти, а с 2016 года — до 15,5 лет. Далее ежегодно он увеличивается на шесть месяцев до достижения показателя в 20 лет. Работник, не набравший требуемого страхового стажа, может рассчитывать только на социальную пенсию. Даже если из требуемых 20 лет он отработал 19,5 — этого никто учитывать не будет, как и неофициальную работу. Мужчины имеют право получать «социалку» с 65 лет, женщины — с 60-ти. Сегодня размер такой пенсии — $45 в месяц.

Что любопытно, некоторое более-менее выраженное недовольство в обществе вызвала даже не сама новая пенсионная система, а то, что по новым правилам в стаж перестали засчитывать периоды отпуска по уходу за ребенком, военной службы по призыву, учебы и другие, когда обязательные страховые взносы не уплачивались. Впрочем, все протесты белорусов привычно ограничились разговорами на кухнях.

Однако очень быстро стало понятно, что повышением трудового стажа демографическую проблему не решить — можно лишь немного отсрочить кризис наполнения ФСЗН. А потому Александр Лукашенко постепенно начал замахиваться и на «завоевания социализма». На одном из совещаний в 2016 году начальник Белоруссии восклицал: «И скажи женщине, что она старуха в 55 лет или пенсионерка! Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: раз ты не старуха, не пенсионерка, давай поработай — другое какое-то мнение. То же самое и про мужиков можно сказать. Они демонстративно не обижаются, но в душе. В 60 лет мужик — это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить, и потянет».

На том же совещании Лукашенко почти пошел на поводу у общественного мнения, которое давно недовольно особыми условиями для силовиков. Он упомянул военных пенсионеров, которые уходят на пенсию в 45 лет: «И что ж это за пенсионер в 45 лет?! Думаю, будет справедливо, если вопрос повышения пенсионного возраста коснется всех». Однако в итоге как раз для силовиков ничего не поменялось, а вот для остальных поднимать планку выхода на пенсию начали с 1 января 2017 года, каждый год прибавляя к пенсионному возрасту шесть месяцев. В результате скоро в Белоруссии женщины будут выходить на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины — в 63 года.

Правда, до этого надо еще дожить, а это не так просто. По статистике, в 2016 году лишь 61% мужчин Белоруссии отмечали свое 65 летие. Кстати, ситуация в России еще более печальна — там только 57,2% представителей сильного пола дотягивают до такого возраста. И это 166 место в мире, самый низ списка. Ситуация у женщин заметно лучше: в Белоруссии почти 86% женщин доживают до 65-ти, в России — 82,5%.В отличие от России, в Белоруссии пенсионная реформа не сопровождалась вообще никакими протестами. Конечно, недовольство было, но все же оно не успело «выкристаллизоваться». Государство быстро и эффективно переключило внимание электората на другую проблему, начав борьбу с «тунеядцами». Вступил в действие подписанный Лукашенко Декрет № 3, и полмиллиона человек, каждый 10-й белорус в работоспособном возрасте получил извещение, что он обязан заплатить в бюджет $280, поскольку у них нет официального источника доходов. Поэтому весной 2017 года белорусы пошли протестовать против «Декрета о тунеядцах», забыв про пенсионную реформу, после чего правительство «отыграло назад» со штрафами для неработающих граждан — и общество успокоилось.

Результат пенсионной реформы население пока не прочувствовало — она не повлияла ни на размеры пенсий, ни на уровень жизни людей старшего возраста. Однако последствия уже чувствуются на рынке труда. Из-за повышения пенсионного возраста и стажа, по данным статистики, количество трудоспособного населения увеличится более чем на полмиллиона человек (население всей Белоруссии — 9,5 млн). Причем это люди, которые уже имеют работу и держатся за свои рабочие места. Получилось так, что пенсионная реформа заблокировала возможности карьерного роста для молодых специалистов. В республике и прежде «социальных лифтов» особенно не было, а теперь, по прогнозам экспертов, молодые белорусы и вовсе перестанут видеть для себя перспективы на родине. На ближайшее примерно десятилетие процесс обновления кадров в народном хозяйстве окажется просто заморожен.

На государственном уровне эффект от белорусской пенсионной реформы оказался очень коротким — пополнение фонда соцзащиты снова стало проблемным. А потому сегодня министерство финансов предлагает снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий (просто потому, что такие большие отчисления они вообще перестают платить), а также ввести для населения добровольно-принудительную форму пенсионного накопительного страхования. И для справки: в конце прошлого года средний размер белорусской пенсии (по официальным данным) составлял 317 местных рублей, т. е. около 10 тыс. российских.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ