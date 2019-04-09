Олег Басилашвили — резко против "питерско-ярославского объединения театров"

Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили раскритиковал идею объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле. Об этом говорится в письме Басилашвили, которое зачитал председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин.

Как сообщает агентство Regnum, Басилашвили убежден, что сила российского театра заключается в его разнообразии.

«Мне говорят, актеры смогут играть и там, и здесь. Не приведет ли эта система к окончательному уничтожению одного из великих достижений российской сцены — театра-семьи, театра-дома, театра единомышленников», — задается вопросом Басилашвили.

По его мнению, богатство российского театра определялось еще тем, что «были разные театры сильные: МХАТ и чуждый ему Мейерхольд, Товстоногов, Любимов, Малый театр и так далее».

Он считает, что искусственное «взаимопроникновение», может привести к уничтожению этого богатства.

Добавим, что ранее сам Калягин заявлял, что рад отмене приказа министра культуры об объединении двух театров. Однако он выразил опасение, что некоторые чиновники все же размышляют о реформировании театров, их оптимизации.

Ранее стало известно, что глава правительства Дмитрий Медведев распорядился приостановить приказ об объединении Александринки и Театра имени Волкова. В Министерстве культуры РФ заверили, что соответствующее распоряжение будет выполнено «безоговорочно», а инициатива об объединении будет обсуждаться с общественностью Петербурга и Ярославля.

По инф. rosbalt.ru

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