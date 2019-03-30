Худрук Александринского театра объяснил разницу между «слиянием» и «соединением»

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на встрече с ведущими артистами заявил, что объединение театров инициировал он и глава Академического театра драмы имени Волкова Евгений Марчелли.

«Благодаря созданию национального театра мы сможем создать филиал в Москве и получить там собственную площадку, которую мы оснастим по последнему слову техники. Мы позиционируем новый театр как флагманский», - отметил он.

По мнению Фокина, два старейших театра России объединяют общие задачи, а разговоры об уничтожении ярославского театра имеют политическую подоплеку.

«В Ярославле идет борьба. Депутаты во главе с губернатором говорят, что не отдадут ни пяди родной земли. Вчера глава области сказал мне, что к нему идут делегации с требованиями не уничтожать родной театр. Но все останется на своих местах. Театры продолжат работать автономно, но у них будет ряд общих проектов. Губернатор просто хочет сделать себе имя накануне выборов», - уверен он.

Фокин считает, что создание новой структуры позволит ярославскому театру выйти на столичный уровень и одновременно с этим усилит Александринку. Однако у этого процесса есть и противники.

«Создание такой структуры повлечет другой бюджет. Для театра имени Волкова это важно с экономической точки зрения», - заявил Фокин.

Упомянул худрук и о своем вчерашнем разговоре с председателем правительства Дмитрием Медведевым. По его словам, премьер, несмотря на приостановку действия приказа министра культуры об объедини учреждений, поддерживает проект. «Медведев сказал, что поддерживает идею, но дает возможность поработать с общественностью, имея в виду Ярославль. Я не хочу быть в роли человека, зовущего за себя замуж. Никакого слияния нет. Слияние и соединение - это разные вещи», - отметил он.

По окончании встречи Фокин попросил артистов подписать коллективное обращение к премьер-министру. К столу с разложенными на нем бумагами мгновенно выстроилась очередь.

По инф. rosbalt.ru

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