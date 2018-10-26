Музей Ельцина: свидетельства эпохи, столь не любимые "командой Путина"

Борис Ельцин оставил после себя сложное наследие, которое выбранный им преемник Владимир Путин и большинство россиян по большей части отвергают, пишет журналистка Los Angeles Times Сабра Айрес.
"С тех пор как в ноябре 2015 года в Екатеринбурге, родном городе покойного президента, открылся музей Ельцина, политические соратники и сторонники Путина сетовали, что события 1990-х там преподносятся так, что это "разрушает национальную идентичность молодежи" и служит "центром русофобии", - сообщает автор статьи.
"Тем не менее, музей не сдает свои позиции одной из немногих российских площадок, поднимающих вопрос о том, что, как настаивают сотрудники "Ельцин-Центра", является важным историческим уроком для молодых россиян, которые воспринимают как должное многие свободы, появившиеся в результате хаотичного перехода от тоталитаризма к демократии", - отмечает Айрес.
Глава архива центра Дмитрий Пушмин удивительно доброжелательно относится к некоторому недовольству. "Перемены 1990-х были удручающими и тяжелыми для всех, кто их помнит", - сказал он. "Я прекрасно понимаю их точку зрения", - добавил Пушмин. Но, по его словам, история "никогда не бывает простой черно-белой картинкой".
Пенсионер из Екатеринбурга Андрей Грамолин несколько раз водил в музей семью и друзей, потому что, по его словам, он ценит те свободы, за которые боролся Ельцин. "Многие из тех свобод теперь под угрозой, поскольку Путин заставляет замолчать независимые СМИ, сажает политических оппонентов и принимает жесткие меры против антиправительственных протестов", - комментирует автор статьи.
"Я все это помню, как будто это было вчера. Но многие об этом забыли, а другие не хотят помнить, молодежь попросту не знает, - сказал Грамолин. - Только за пределами музея эти права порой сложно отстаивать". По его словам, это особенно важно для россиян моложе 30 лет, которые не понимают, что собой представлял Советский Союз и как новая Россия развивалась в 1990-е.
"В современных СМИ это время называют не иначе как "лихие девяностые", и о нем пишут мало положительного", - сказала 38-летняя Наталья Мальцева из Березников. Интерактивные дисплеи в музее, по ее словам, систематизировали для нее период, который она помнит, но не в такой ясной обобщенной форме.
Ее сын, родившийся в конце 1990-х, не интересовался ни Ельциным, ни ранним постсоветским временем. Осмотр экспонатов "вдохновил его на то, чтобы понять, может, не эпоху, но хотя бы собственную мать".
"Но есть один важный вопрос, ответ на который музей не дает, а должен: как Россия зашла не туда?" - сказала Мальцева.
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