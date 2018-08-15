Мнение: почему ни националистическое, ни «толерантное» общество не выживет?

Наблюдение за сторонниками общественных деятелей нацистского и социал-дарвинистского толка – от Дугина до Беркема Аль Атоми, выявило интересную вещь - все эти люди в целом пропагандируют выживательную общественную «норму» в её дарвиновском смысле. Под «нормой» здесь понимается гетеросексуальное и национально-культурно однородное общество, придерживающееся здорового образа жизни.

И по этой причине любой критик таких деятелей сталкивается с логичным вопросом с той стороны - а вы что, разве против этой «нормы»? Вы против нормальной половой ориентации? Вы против ЗОЖ? И кто вы тогда после этого?

И возникает резонный вопрос: а что тогда в их идеологии не так?

А дело в том, что нормальное здоровое общество имеет соотношение «нормы» и «эксперимента» в пропорции закона Парето, где 80% приходится на «норму» и около 20% на всякие эксперименты (не только содомию, а вообще всё, включая и монашеские обеты и покраску волос в цвет водорослей).

Отклонение от этой пропорции в ЛЮБУЮ сторону начинает вести общество к цивилизационному поражению в перспективе двух- четырёх поколений.

Когда я вижу общество, где нормальный человек кажется слишком скучным, а улицы заполнены хиппи, панками, эмо и художниками, рисующими шизофренические формы, я понимаю, что это общество деградирует.

Когда я вижу общество, состоящее из похожих друг на друга спортивных молодых людей, где почти отсутствуют неформалы, я понимаю, что и такое общество тоже деградирует, хотя для вас, возможно, это не настолько очевидно.

Грубо говоря, если нарисовать линейку, где с одной стороны тотальная «норма» а с другой - всяческие эксперименты эволюции (от вольных художников-экспериментаторов до полной содомии), то внезапно окажется, что и полная норма и полный эксперимент - это радикальные и невыживательные стратегии, и поддерживают эти крайности как раз самые нездоровые силы, работающие на утилизацию обществ, и финансируемые из источников, которые желают этим обществам позорного конца.

Нацизм. Крайне правый конец линейки

В основе нацизма – ультрадарвинизм. «Выжить должны только сильнейшие, а сильнейшие – это мы». Культивация нормы, запрет эксперимента.

В обществе начинает культивироваться всё, что повышает выживаемость в дарвиновском смысле: физическая сила, занятия рукопашным и вооружённым боем, ранговое деление самцов по силовому признаку и ассоциация прав и положения в обществе с силой.

Начинают агрессивно вытесняться все явления, которые с точки зрения дарвинизма, не усиливают общество. То есть, всё, на чём природа и эволюция обычно экспериментирует. В первую очередь страдают культура, наука и финансы, которые признаются «слишком слабыми элементами». Ведь «как можно уважать человека, который хорошо поёт, но плохо дерётся». Однако, как ни странно, деградация именно культурно-научного потенциала уже буквально через поколение способно скинуть цивилизацию с «глобальной шахматной доски», как не выдерживающую конкуренцию. А финансы (и вместе с ними хорошие управленцы и специалисты) бегут из такой цивилизации, поскольку, во-первых, там становится не во что вкладываться, а во-вторых, право сильного и неизбежная махновщина создают слишком большие инвестиционные риски.

Во вторую очередь, как ни парадоксально, начинает страдать генетика. Давно доказанный факт - евгеника (любимый фетиш всех нацистов) приводит к деградации защитных функций организма, вызывая генетические заболевания, снижение иммунитета, мутации - по той причине, что попытка вывести «чистую кровь» почти невозможна без инцеста. Например, поставившие в своё время на чистоту крови и увлекавшиеся инцестом, семиты в данный момент имеют более 100 видов заболеваний, специфичных именно для их национальности (и это ни разу не антисемитизм, а научный факт). На отсутствие некоторых из этих заболеваний они даже вынуждены сдавать анализы для получения разрешения на брак.

Культивирование дарвиновских критериев выживаемости, конечно, даёт нацистам существенную силу (и определённую привлекательность) на начальном этапе. Но уже на отрезке длиной в поколение, два или три, всё это преимущество резко сдувается, поскольку из эволюционной цепочки своего общества они добровольно выкинули более половины необходимых звеньев.

Кроме того, следует ещё отметить, ЗАЧЕМ природа и эволюция в естественном состоянии держат эти пресловутые 20% не «нормальными», а экспериментирующими.

Проблема в том, что цивилизация в процессе жизни сталкивается с совершенно разноплановыми вызовами и рисками, и на какую-то часть из них традиционная, «нормальная» часть общества найти правильного ответа не может по причине весьма однородного и консервативного мышления. И решения таких проблем могут прийти только из той части общества, которая мыслит нестандартно, имеет альтернативные (а это не всегда означает «плохие») идеалы и ценности. Природа таким образом обеспечивает себе резервную точку зрения на те случаи, когда основная по той или иной причине не сработала.

И если общество «правеет» до такой степени, что ликвидирует эту запасную, экспериментальную площадку по выработке решений, то рано или поздно оно столкнется с ситуацией, в которой не сможет найти адекватный ответ.

Толерантность. Крайний левый конец линейки

Здесь наоборот - биологическая норма признаётся «опасной, ретроградной и отсталой», и члены общества начинают соревноваться за звание самого экспериментального экспериментатора.

Переодеть женщину в андрогинного робота с глянцевой кожей и волосами цвета болотной ряски, и объявить это секс-символом. Выдать грант британским учёным на объяснение феномена, заставляющего мужчин заправлять майку в штаны. Вложить миллионы денег в художественную инсталляцию, проецирующую на облака процесс совокупления геометрических фигур. Объявить деторождение «уделом примитивных ретроградов» и закончить свои дни креативным девственником, выгуливающим на Елисейских Полях пару болонок, покрашенных из баллончика в цвета радуги. Испугаться проявлений дарвиновской физической силы до такой степени, что оказаться полностью неспособным отоварить нагло домогающегося «беженца» по передней поверхности морды лица.

Тут всё ещё проще. Банально собрать выживательную базу цивилизации с каждым поколением всё сложнее и сложнее.

Агония такого общества без внешней интервенции «спортивных молодых людей» может продолжаться довольно долго, пока наконец оно не столкнётся с ситуацией, когда не наскребёт достаточного количества «нормальных» людей просто для продолжения своего биологического воспроизводства. Говоря по-русски, да, однополая пара теоретически может усыновить и воспитать детей, но для этого кто-то должен их сначала зачать и родить, а затем с какого-то перепугу отказаться воспитывать. Это уже не говоря о прожигании НЕВОСПОЛНЯЕМЫХ жизненных ресурсов на проецирование фигур на облака.

***

В здоровом обществе в терапевтических дозах присутствуют как небольшие секции ультраправых, так и «культурные кружки заднеприводной интеллигенции», которые в сумме балансируют друг друга, не давая обществу съехать с пропорции норма/эксперимент = 80/20.

Первые культивируют очевидно полезные физическую силу и ЗОЖ, вторые на вдохновении внедряют культурные шедевры, которые потом наполняют выставки и музеи, выдергивая общество из дарвиновских начал.

Но важно, чтобы ни то, ни другое не становилось официальной идеологией - иначе общество обречено.

По инф. oko-planet.su

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