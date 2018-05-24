Госдума не поддержала идею российских бизнесменов запретить чиновникам и депутатам ездить на отдых в страны, которые ввели против России санкции, передает «Интерфакс».

Выезжая в недружественные государства, чиновник несет репутационные потери, однако запрещать такую практику не стоит, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Клеймить заграницу с трибуны, а потом ехать и смотреть, как она загнивает, — неприлично», — сказал он, добавив, что, тем не менее, вопрос отдыха любого человека — госслужащего или нет — лежит в плоскости «прилично или неприлично», но не «законно или незаконно».

«Существует ряд категорий служащих, для которых подобный запрет оправданно введен; некоторые политики и чиновники, как и лично я, находятся под санкциями ЕС и других стран. Для всех остальных туристов компетентные органы, как правило, используют механизм рекомендательного характера, исходя из приоритета обеспечения безопасности наших граждан на территории других стран», — сказал глава комитета.

«Говорить о патриотизме и, к примеру, в инстаграме хвалиться „Ламборгини“ или парковать „Гелендваген“ на тротуаре, — это глупо», но в то же время «запреты в туризме — это не решение проблемы», подчеркнул Дегтярев.

Он также добавил, что «развивать нужно внутренний туризм, улучшать инфраструктуру и повышать конкуренцию в отрасли; в России есть все для самого лучшего отдыха — и моря, и леса, и горные курорты на любой вкус и уровень дохода».

Ранее сообщалось, что бизнесмены предложили российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Такую инициативу направило бизнес-сообщество спикерам Совета Федерации Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

По инф. rosbalt.ru

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