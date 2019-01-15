Губернатор Колымы заявил, что в "СССР не сажали за инакомыслие"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сделал ряд громких заявлений в интервью писателю Александру Проханову. В частности, глава региона заявил, что в России якобы никогда не уничтожали людей по идеологическим мотивам. Также он утверждает, что легендарного советского конструктора Королева не принуждали заниматься на Колыме золотодобычей. При этом чиновник сделал странную оговорку, отождествляя себя одновременно с правящей верхушкой царской России, СССР и, очевидно, Российской Федерации XXI века...

Говоря о «либералах», которые, по его словам, в 90-х годах предлагали жителям Колымы покинуть регион, губернатор заявил: «Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить. Но при этом мы должны помнить, что слишком дорогую цену заплатили, чтобы это все забыть, раздать, выкинуть!»

От редакции МГ: несколько ошарашивает, признаться, что губернатор современного российского региона демонстративно отождествляет себя с властями и царской России, и Советского Союза, и нынешней РФ - употребляя местоимение "мы". Невольно задумаешься: а не намекает ли он на существование некоей касты человекоподобных инопланетян-долгожителей, внедренных в правящую верхушку страны на века...

С Прохановым они сошлись во мнении, что тяжелый подневольный труд сотен тысяч сосланных на Колыму заключенных следует считать жертвой во благо государства.

«А зэки? Это же не являлось садистской задачей советской власти — посадить людей в лагеря, загнать в суровые условия. Но необходимо было в кратчайшие сроки добыть золото для строительства оборонных заводов. Мы осваивали эту территорию в предчувствии войны. И заключённые, которые добывали это золото и гибли здесь, совершили подвиг не меньший, чем люди, сражавшиеся на фронте. Удастся ли перевести эти скорби, плачи и это огромное горе (ведь у каждого из нас в роду есть несчастные жертвы) в форму русского сурового героизма, патетики и даже русской неизбежности?» — размышляет писатель Проханов.

Губернатор Носов с жаром поддержал эту мысль: «Я абсолютно с вами согласен, что заключенные — это не только жертвы, это герои-труженики! Много людей работало в тяжелых условиях, с потерями и жертвами. Это тоже наша история, это цена Победы. И вопрос другой: настолько дорогую цену заплатил наш народ и за Победу, и за то, чтобы оставаться независимым и великим государством? Народ же никогда за ценой не стоял. Мы должны свято помнить те жертвы, ту кровь, те потери, которые на этот алтарь положены. Не только помнить, но и беречь то, что ими было завоевано, простроено, сохранено».

Чиновник добавил: «Ведь нам бесплатно наши союзники ничего не давали. Золото было нужно стране, и мы за все платили золотом и кровью. Вы правы: тот труд, потери, лишения и страдания, которые были здесь, они также работали на Победу. Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своём направлении».

Между тем известно, что Королев почти год наравне с другими заключенными трудового лагеря добывал золото на прииске Мальдяк в Магаданской области, пока его дело стараниями матери не было пересмотрено, и конструктор не был приговорен к 8 годам в московской спецтюрьме НКВД, где он под руководством другого заключенного — конструктора Туполева, продолжил заниматься советскими военными проектами.

***

Казней за инакомыслие в России никогда не было, потому что «врагов государства» расстреливали и казнили по другим уголовным статьям. Это следует из объяснений пресс-секретаря губернатора Магаданской области, которые он дал относительно высказываний главы региона Сергея Носова в интервью писателю Александру Проханову.

«Фраза вырвана из контекста интервью Сергея Носова. Причем сделано это, скорее всего, специально. За инакомыслие не было и нет наказания. В разные периоды законы менялись, но есть общее: любое наказание следует за действие или бездействие, направленное против общества, государства, действующей власти. Но за то, что творится в голове у человека, уголовных наказаний не было, тем более уничтожения. Здесь довольно тонкая грань», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь Носова.

Комментировать другое сомнительное высказывание Носова — о том, что советского конструктора Королева якобы не принуждали заниматься на Колыме золотодобычей — его пресс-секретарь не стал.

По инф. rosbalt.ru

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