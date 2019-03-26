ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Должна за ли Испания извиняться перед индейцами за события 500-летней давности?
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от короля Испании Фелипе VI извинений за убийства коренных народов Америки во время завоевания континента. В ответ власти Испании призвали не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современных соображений... А вообще, тема очень важная и интересная, в том числе и для России: в какой степени нынешние поколения людей и политиков - несут ответственность за не очень красивые (мягко говоря) деяния их предков?

Должна за ли Испания извиняться перед индейцами за события 500-летней давности?

Свое видеообращение к испанскому королю мексиканский лидер Обрадор записал на месте битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майя-чонталями в Табаско, которая произошла 500 лет назад.

Согласно его заявлению, письма с требованиями извинений были направлены королю Испании и папе римскому. Обрадор считает, что прощения следует просить у коренных народов Америки «за нарушения прав человека».

В свою очередь президент Мексики также намерен принести извинения за репрессии против коренных народов уже после колониального периода и за истребление китайцев в Мексике во время мексиканской революции.

По мнению Обрадора, 2021 год, когда в Мексике будут отмечаться 200-летие обретения независимости, 500 лет с момента падения столицы ацтеков Теночтитлана и 700 лет с момента его основания, должен стать «годом примирения».

***

Власти Испании призвали не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современных соображений.

Такое заявление сделало правительство Испании в качестве реакции на призыв президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора извиниться за преступления конкистадоров.

В сообщении испанского правительства отмечается, что «братские народы» Испании и Мексики умеют «рассматривать общее прошлое с конструктивной точки зрения».

Кроме того, кабинет министров Испании выразил сожаление в связи с тем, что содержание письма Обрадора стало известно общественности, и заявил, что суть послания «твердо опровергает».

Тема эта - ответственности современных граждан и политиков за злодеяния минувших эпох - вовсе не "заокеанская", как может показаться. Каков временной рубеж, когда былые битвы и геноциды - становятся всего лишь "достоянием учебников по истории"? Несет ли современная Россия (ставшая правопреемником СССР), скажем, ответственность за депортации народов, за массовые репрессии на включенных в свой состав территориях - да и перед собственным населением? Это очень больная тема, не имеющая однозначного ответа. Тут предстоит еще много споров - и, возможно, дискуссия по поводу "репрессий испанцев к индейцам полтысячи лет назад" окажется еще одним кирпичиком в создании ритуалов признания трагедий прошлого, как части сознания ныне живущих поколений.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 