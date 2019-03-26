Должна за ли Испания извиняться перед индейцами за события 500-летней давности?

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от короля Испании Фелипе VI извинений за убийства коренных народов Америки во время завоевания континента. В ответ власти Испании призвали не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современных соображений... А вообще, тема очень важная и интересная, в том числе и для России: в какой степени нынешние поколения людей и политиков - несут ответственность за не очень красивые (мягко говоря) деяния их предков?

Свое видеообращение к испанскому королю мексиканский лидер Обрадор записал на месте битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майя-чонталями в Табаско, которая произошла 500 лет назад.

Согласно его заявлению, письма с требованиями извинений были направлены королю Испании и папе римскому. Обрадор считает, что прощения следует просить у коренных народов Америки «за нарушения прав человека».

В свою очередь президент Мексики также намерен принести извинения за репрессии против коренных народов уже после колониального периода и за истребление китайцев в Мексике во время мексиканской революции.

По мнению Обрадора, 2021 год, когда в Мексике будут отмечаться 200-летие обретения независимости, 500 лет с момента падения столицы ацтеков Теночтитлана и 700 лет с момента его основания, должен стать «годом примирения».

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Власти Испании призвали не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современных соображений.

Такое заявление сделало правительство Испании в качестве реакции на призыв президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора извиниться за преступления конкистадоров.

В сообщении испанского правительства отмечается, что «братские народы» Испании и Мексики умеют «рассматривать общее прошлое с конструктивной точки зрения».

Кроме того, кабинет министров Испании выразил сожаление в связи с тем, что содержание письма Обрадора стало известно общественности, и заявил, что суть послания «твердо опровергает».

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Тема эта - ответственности современных граждан и политиков за злодеяния минувших эпох - вовсе не "заокеанская", как может показаться. Каков временной рубеж, когда былые битвы и геноциды - становятся всего лишь "достоянием учебников по истории"? Несет ли современная Россия (ставшая правопреемником СССР), скажем, ответственность за депортации народов, за массовые репрессии на включенных в свой состав территориях - да и перед собственным населением? Это очень больная тема, не имеющая однозначного ответа. Тут предстоит еще много споров - и, возможно, дискуссия по поводу "репрессий испанцев к индейцам полтысячи лет назад" окажется еще одним кирпичиком в создании ритуалов признания трагедий прошлого, как части сознания ныне живущих поколений.

По инф. rosbalt.ru

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