«День победы над монголо-татарским игом» — праздник? Татарстан — против!

Государственный совет Республики Татарстан дал отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября, дня завершения Великого стояния на реке Угре в 1480 году, в качестве всероссийской памятной даты, сообщает «Коммерсантъ». Ох, при желании тут можно разглядеть такую "региональную фронду", что на большой политический скандал потянет. Но будем надеяться, что получится лишь большая содержательная дискуссия...

Принять поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» предложил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Он отметил, что Великое стояние на Угре «является значительным и памятным событием в отечественной истории», поскольку «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».

В Госсовете Татарстана считают, что закрепление статуса памятной даты за днем свержения татаро-монгольского ига «вызовет негативные общественно-политические последствия» и разобщит русских и татар. Некоторые депутаты усмотрели «признаки экстремизма» в данной инициативе.

При этом в Калужской области отмечают окончание стояния на реке Угре как праздник, а 13 июля в регионе провели военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный событиям 1480 года.

Правительство России уже дало положительный отзыв на данный законопроект. Ожидается, что Госдума рассмотрит предлагаемые поправки в осеннюю сессию.

Надо полагать, что предстоит достаточно серьезная дискуссия - в том числе, и с участием профессиональных историков. Хотя - казалось бы, дела давно минувших дней! И все мы привыкли (благодаря советскому еще образованию) считать, что в 1480-м "наши" - "врагов" победили. Есть такой "патриотический" стереотип. Но не все так просто. Те далекие события имеют отношение к сложному периоду формирования русской государственности, когда русские князья действительно стремились к независимости от Орды - и забрали, в итоге, возможность собирать всю ту же дань с "подопечных" земель в свою пользу. При этом - во многом сохранив и ордынские порядки, и взаимоотношения в обществе... и самих татар, которые на правах очень влиятельного и уважаемого народа включились в строительство нового государства. Поэтому, наверное, в Татарстане и тревожатся, что древний "День победы" будет праздноваться как "истребление пришлых иноземцев". Знаете, в наше время, когда национальные конфликты притушены - но хворост сухой и стоит только спичку поднести, имеет смысл прислушаться к голосам из Казани.

Тем более, что есть повод получше узнать свою собственную историю. Она далеко не так проста, как хотелось бы пропагандистам, любящим делить всех на "наших" и "не наших".

По инф. Polit.ru

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