70% сограждан признаются, что в зконах не разбираются. А вы?

Большинство россиян — 70% — признались, что плохо знают российское законодательство. А 53% уверены, что без специального образования разобраться в российских законах невозможно. Обратного мнения придерживаются 38% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

25% уверены, что хорошо знают российские законы, а 5% затруднились определить свой уровень правовой грамотности.

11% опрошенных признались, что в их жизни часто были случаи, когда знание норм законодательства помогало защитить свои интересы. 28% сказали, крайне редко оказывались в таких ситуациях, а с 57% респондентов такого вообще не случалось.

В основном опрошенные рассказали, что знание законов помогло им в общении с сотрудниками ГИБДД при ДТП, при возникновении проблем на работе, при покупке некачественных товаров, начислении льгот и получении социальных гарантий, при сделках с недвижимостью.

Опрос проведен 30 сентября среди 1,5 тыс. респондентов старше 18-ти лет и старше в 104-х населенных пунктах 53-х регионов.

По инф. rosbalt.ru

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