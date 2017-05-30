Эксперты назвали самые экономичные и неприхотливые автомобили

В наше время автомобиль нужен если не каждому человеку, то уж каждой семье точно. Семьям, где граждане входят в возраст шестьдесят плюс тоже. Потому что в основном эти люди уже не работают или заканчивают свою трудовую деятельность, больше времени уделяют загородному дому, который обычно находится за пределами городской черты, и особо непоседливые и любознательные из них стараются путешествовать.

Транспортное средство взрослой чете нужно, естественно, экономичное по стоимости, неприхотливое в эксплуатации и дальнейшем обслуживании. По мнению экспертов, отвечают этим требованиям на сегодняшний день такие автомобили, как Лада Гранта, Рено Логан и Равон Р2.

Первое транспортное средство стало во главе рейтинга специалистов. Стоимость автомобиля Лада Гранта в среднем составляет триста тридцать тысяч рублей.

Минимальная цена Рено Логан стартует с цифры в четыреста двадцать девять тысяч рублей, хэтчбек Равон Р2 стоит на десять тысяч дороже. Из моделей марки Рено, которые предлагаются в РФ, самой экономичной машиной эксперты признали Duster (кроссовер, дизельный вариант). В Дастере этого типа полноприводная система и механическая коробка передач, мощность – сто девять лошадиных сил и расход топлива в среднем чуть меньше пяти с половиной литров. В январе текущего года были подведены итоги, по которым выяснилось, что эта модель разошлась по российским просторам в количестве тысяча восемьсот сорок восемь штук. Это почетное второе место в линейке SUV. Хорошими показателями отличается и кроссовер Kaptur, у него двигатель в сто четырнадцать лошадиных сил, а цифра топливного расхода 6,6 литра на сто километров.

В целом Renault LOGAN считается прекрасно адаптированной машиной к отечественным трассам. Дизайн машины простой, но очень элегантный, с четкими горизонтальными линиями и хорошо обозначенными колесными арками. Внутреннее убранство авто отличает комфорт, продуманная эргономика и исполнение из качественных материалов.

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В большинстве государств управление транспортным средством в нетрезвом состоянии порицается обществом и преследуется по закону. Но только не в Уругвае. Там вождение авто в состоянии алкогольного опьянения является смягчающим обстоятельством.

В Англии десять лет назад начали продаваться баллончики для авто, наполненные деревенской грязью. Они пользовались популярностью у владельцев внедорожников, которые не выезжали за пределы города, но оправдать наличие у себя суперпроходимой машины очень хотели.

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