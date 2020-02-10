Список жизненно важных лекарств дополнили новейшими препаратами





Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) расширен. 6 февраля на заседании профильной комиссии Минздрава России было решено включить в него, а также в перечень для льготного лекарственного обеспечения, несколько препаратов последнего поколения. Это значит, качественную терапию получат больше больных, сообщает "РГ" .

В список ЖНВЛП включены несколько препаратов последнего поколения

"При включении того или иного препарата в перечень жизненно необходимых мы прежде всего прислушиваемся к мнению врачебного сообщества в лице наших главных специалистов", - отметила глава комиссии, руководитель профильного департамента Минздрава Елена Максимкина.

Как сказала ведущий эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова, новый препарат, предназначенный диабетикам, предотвращает развитие у них сердечно-сосудистых и других осложнений. "Препарат включен в протоколы лечения сахарного диабета в Европе и в США, в нашем минздраве также на рассмотрении новые клинические рекомендации", - отметила Шестакова.

Попал, хотя и не без вопросов, в перечень и прорывной препарат для лечения рака молочной железы. Он эффективен и менее токсичен по сравнению с другими схожими лекарствами. Представляющий ФАС Тимофей Нижегородцев поинтересовался стоимостью препарата - производитель предлагал его по цене более дорогой по сравнению с препаратом сравнения. В результате инициированной Нижегородцевым дискуссии фармкомпания пошла на уступки, пообещав снизить цену.

А вот включение в число жизненно необходимых еще одного новейшего лекарства - для лечения псориаза, руководитель управления ФАС поддержал сходу: препарат не только дает шанс на излечение больным с тяжелым течением заболевания, перед которым были бессильны все известные лекарства, но и существенно дешевле аналогов.

Кстати, еще одно условие, которое требуют от фармкомпаний, - локализовать производство включаемых в списки лекарств в нашей стране, что также дает гарантии и их доступности, и снижения цен.

Еще одно лекарство - антибиотик, применяемый для лечения воспалительных заболеваний у женщин, производитель хотел из списка исключить. Возразила главный специалист по акушерству и гинекологии минздрава, академик РАН Лейла Адамян. Доступное, хорошо изученное лекарство много лет с успехом применяется у беременных, когда выбор медикаментов ограничен из-за угрозы навредить будущему ребенку. Комиссия поддержала главного специалиста, препарат решено оставить в списке.

"Сегодня любое зарегистрированное в России лекарство, даже не входящее в перечень ЖНВЛП, можно назначить пациенту по жизненным показаниям, подтвержденным специальной медицинской комиссией. Но на практике, как мы знаем, регионы неохотно идут на такие закупки, - отметил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. - Поэтому мы всегда поддерживаем включение новых, эффективных препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших. Это дает гарантию того, что пациент будет обеспечен необходимой лекарственной терапией. Кроме того, подавая заявку на включение своего препарата в этот список, производитель фиксирует цену, а государство контролирует, чтобы она не росла. Так что выигрывают и те граждане, которые покупают такие лекарства самостоятельно".

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