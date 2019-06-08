Подводник из Камрани: "Мы с вероятностью 50% становились жертвой своего же оружия"

Юрий Крутских – офицер-подводник, автор недавно вышедшей и уже завоевавшей популярность у читателей книги «Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме», согласился ответить на наши вопросы.

– Юрий, прежде всего – о чём ваша книга?

– Как следует из «говорящего» названия, книга моя о подводниках. Камрань – это бухта, в которой когда-то размещалась наша военно-морская база. Прежде здесь находились американцы, и именно отсюда их самолёты вылетали совершать свои военные преступления. Когда база перешла к нам, от неё уже ничего не осталось, всё было вывезено или взорвано, исправными оставались лишь 26 тысяч мин, которые нашим сапёрам пришлось обезвреживать. В своей книге я описываю период, когда база уже полноценно функционировала. Книга художественная, но написана на основе реальных событий, моих воспоминаний, впечатлений, мыслей и чувств. Типажи, характеры героев списаны с реальных лиц. Повседневная жизнь подводников, находящихся на переднем крае холодной войны, вдали от Родины, в эпоху развала и безвременья поздней горбачёвщины, размышления, сомнения, споры до хрипоты в душной кают-компании подводной лодки... Всё представлено честно и без прикрас, но и без набившей оскомину чернухи. Я сделал как бы срез той жизни, приподнял пласт, не известный большинству читателей, предоставил возможность ощутить, прочувствовать, окунуться в ту атмосферу…

– За короткий период ваша книга завоевала огромную популярность у читателей, даже у тех, кто не связан с флотом, в том числе и у женщин. В Интернете её прочитали уже более 25 тысяч человек. Чем вы можете объяснить такой успех начинающего автора?

– Наверное, тем, что пишу я о том, что досконально знаю. Мне практически ничего не приходилось выдумывать, поэтому книга получилась… как бы лучше выразиться, настоящая, искренняя и без натяжек. Читатель это чувствует! Считаю, что писать можно только тогда, когда приобретёшь определённый жизненный опыт, когда многое переживёшь, испытаешь на собственной шкуре, осмыслишь и почувствуешь, что сможешь донести. Иначе это будут умничанье, констатация, высасывание из пальца, и получится неубедительно.

- Юрий, так что же всё-таки делали наши подводники во Вьетнаме?

– Задачей конкретно нашей подводной лодки было постоянное нахождение в боевой готовности, скрытое барражирование возле баз вероятного противника, а в случае войны – уничтожение кораблей его флота. Должен сказать, что, несмотря на то что наша подводная лодка была старенькая (1959 года постройки), поставленные задачи в случае войны могла успешно выполнить в одиночку. На борту у нас имелись 22 торпеды, две из которых были с ядерной боевой частью, чего с лихвой хватало, чтобы гарантированно потопить авианосную ударную группу противника. И не одну. Тут, правда, имелся один нюанс – радиус поражения этих торпед был таков, что в случае применения мы сами не успевали выйти из опасной зоны и с вероятностью 50% становились жертвой своего же оружия. Мы это понимали, но рассуждали приблизительно так: «Родина нас кормила, учила, одевала, мы знали, на что шли, потому обязаны выполнить любой приказ».

– Юрий, ну и в заключение о ваших литературных планах?

– Сейчас я заканчиваю вторую часть книги, в магазинах появится, думаю, в сентябре. Ну а в перспективе уже есть наброски третьей книги, в которой мои герои, оказавшись выброшенными в свободное плавание в бурное море девяностых, встанут перед выбором – каким курсом идти…

По инф. argumenti.ru



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