Подводник из Камрани: "Мы с вероятностью 50% становились жертвой своего же оружия"

Юрий Крутских – офицер-подводник, автор недавно вышедшей и уже завоевавшей популярность у читателей книги «Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме», согласился ответить на наши вопросы.
– Юрий, прежде всего – о чём ваша книга?
– Как следует из «говорящего» названия, книга моя о подводниках. Камрань – это бухта, в которой когда-то размещалась наша военно-морская база. Прежде здесь находились американцы, и именно отсюда их самолёты вылетали совершать свои военные преступления. Когда база перешла к нам, от неё уже ничего не осталось, всё было вывезено или взорвано, исправными оставались лишь 26 тысяч мин, которые нашим сапёрам пришлось обезвреживать. В своей книге я описываю период, когда база уже полноценно функционировала. Книга художественная, но написана на основе реальных событий, моих воспоминаний, впечатлений, мыслей и чувств. Типажи, характеры героев списаны с реальных лиц. Повседневная жизнь подводников, находящихся на переднем крае холодной войны, вдали от Родины, в эпоху развала и безвременья поздней горбачёвщины, размышления, сомнения, споры до хрипоты в душной кают-компании подводной лодки... Всё представлено честно и без прикрас, но и без набившей оскомину чернухи. Я сделал как бы срез той жизни, приподнял пласт, не известный большинству читателей, предоставил возможность ощутить, прочувствовать, окунуться в ту атмосферу…
– За короткий период ваша книга завоевала огромную популярность у читателей, даже у тех, кто не связан с флотом, в том числе и у женщин. В Интернете её прочитали уже более 25 тысяч человек. Чем вы можете объяснить такой успех начинающего автора?
– Наверное, тем, что пишу я о том, что досконально знаю. Мне практически ничего не приходилось выдумывать, поэтому книга получилась… как бы лучше выразиться, настоящая, искренняя и без натяжек. Читатель это чувствует! Считаю, что писать можно только тогда, когда приобретёшь определённый жизненный опыт, когда многое переживёшь, испытаешь на собственной шкуре, осмыслишь и почувствуешь, что сможешь донести. Иначе это будут умничанье, констатация, высасывание из пальца, и получится неубедительно.
- Юрий, так что же всё-таки делали наши подводники во Вьетнаме?
– Задачей конкретно нашей подводной лодки было постоянное нахождение в боевой готовности, скрытое барражирование возле баз вероятного противника, а в случае войны – уничтожение кораблей его флота. Должен сказать, что, несмотря на то что наша подводная лодка была старенькая (1959 года постройки), поставленные задачи в случае войны могла успешно выполнить в одиночку. На борту у нас имелись 22 торпеды, две из которых были с ядерной боевой частью, чего с лихвой хватало, чтобы гарантированно потопить авианосную ударную группу противника. И не одну. Тут, правда, имелся один нюанс – радиус поражения этих торпед был таков, что в случае применения мы сами не успевали выйти из опасной зоны и с вероятностью 50% становились жертвой своего же оружия. Мы это понимали, но рассуждали приблизительно так: «Родина нас кормила, учила, одевала, мы знали, на что шли, потому обязаны выполнить любой приказ».
– Юрий, ну и в заключение о ваших литературных планах?
– Сейчас я заканчиваю вторую часть книги, в магазинах появится, думаю, в сентябре. Ну а в перспективе уже есть наброски третьей книги, в которой мои герои, оказавшись выброшенными в свободное плавание в бурное море девяностых, встанут перед выбором – каким курсом идти…
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются с...
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.