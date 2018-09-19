"В сравнении с российским Т-34 немецкие танки были лишь игрушками"

"После того как Гитлер напал на СССР, его войска ждал смертоносный сюрприз. В распоряжении у Сталина было свыше 1000 танков Т-34. Тогда этот танк превосходил все немецкие модели. Однако Сталин неправильно использовал свое чудо-оружие", - считает журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер.
"В сравнении с российским танком немецкие танки типа Pz. I, II, III были лишь игрушками, - отмечает автор статьи. - Т-34, бесспорно, был самым передовым проектом танка своего времени. Танк весом 30 тонн обладал наклонной лобовой броней толщиной в 70 мм. (...). Стандартная немецкая противотанковая пушка калибра 3,7 см не могла его повредить. (...) Сам Т-34 был оснащен 76,2-миллиметровой пушкой. (...) Высокая мощность двигателя, небольшой вес всего лишь в 30 тонн и особо широкие гусеницы обеспечивали маневренность и проходимость по бездорожью".
"Тем не менее, Т-34 не смог остановить немецкое наступление в 1941 году. Немецкие командиры и рядовой состав зачастую имели больше опыта и были лучше подготовлены, чем русские, - повествует Крампер. - Имеющиеся танки неправильно использовались руководством. Многим подразделениям было запрещено отступать, и немцы их обходили. Распознанные позиции, на которых приходилось оставаться танкам Т-34, подвергались бомбардировке люфтваффе и артиллерийским обстрелам".
"Настоящим секретом Т-34 была его простая и грубая конструкция. Она позволяла производить танки в огромном количестве с помощью обученного персонала. Немецкие конструкторы этого никогда не осознали. (...) В то время как российские орудия были легко производимыми грубыми продуктами массового производства, немецкие танки задумывались как шедевры ручной работы, которые могли производиться только в малом количестве с помощью квалифицированного персонала", - подчеркивает журналист.
"Во всяком случае, у T-34 были и слабые места, - продолжает автор. - Так, радиоаппаратурой располагали чаще всего только головные танки. (...) Не могла сравниться с немецкими эквивалентами и прицельная оптика. Приоритет массового производства над качеством привел к тому, что многие танки выходили из строя из-за дефектов. (...) В проекте Т-34 был решающий недостаток: совмещение командиром функций наводчика и командира танка было чрезмерной нагрузкой во время сражения".
"Немецкие командиры требовали новых разработок, которые были бы лучше танка Т-34. (...) Более поздние немецкие танки были мощнее. Но их большой вес привел к тому, что они никогда не смогли соперничать с Т-34 в маневренных качествах", - говорится в статье.
То, что немецкие конструкторы не могли просто скопировать Т-34, связано не с их тщеславием, полагает Крампер. В Т-34 не все было "грубым и неотесанным", у него была одна техническая особенность. "В то время как немцы использовали карбюраторные двигатели, у Т-34 был V-образный 12-цилиндровый дизельный мотор со струйным распылением топлива. Сопоставимого двигателя у немцев не было. Кроме того, мотор был необычно легким, потому что "отсталый" СССР использовал литые детали из алюминиевого сплава. Из-за дефицита алюминия немцы не могли повторить этот метод. (...) Усовершенствованная версия старой разработки 1939 года используется в современных танках, например, в российском Т-90", - пишет Крампер в заключение.
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