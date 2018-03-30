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Связали судьбу с Иркутском. Братья Франк-Каменецкие
|Николай ЛАПТЕВ
|30 Марта 2018 г.
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В нашей рубрике уже были озвучены заслуги двух первых ректоров ИГУ в создании и становлении вуза. Вместе с ними находилась небольшая, но могучая кучка первых профессоров университета. В её составе были три брата Франк-Каменецких – Захарий, Альберт и Израиль. К 100-летию Иркутского университета.
Захарий Григорьевич Франк-Каменецкий, Альберт Григорьевич Франк-Каменецкий
Родились братья в городе Вильно в еврейской семье. Старший Захарий – в 1874 году, Альберт – в 1875-м, а самый младший – Израиль – в 1880. Все трое окончили Виленское реальное училище, а затем их обучение и работа продолжались в разных городах и даже в разных странах.
Захарий учился на медицинском факультете Харьковского университета, после окончания которого стажировался в 1897–1898 годах в Берлинской глазной клинике.
В 1898 году, после возвращения из Берлина, он был принят в глазное отделение Санкт-Петербургской больницы. В 1900-м поступил в медицинский отряд, направлявшийся в Сибирь Комитетом по постройке Сибирской железной дороги. Захарий Григорьевич первый из братьев оказался в Иркутске, поступив в 1903 консультантом по глазным болезням в Иркутскую (Кузнецовскую) больницу. В 1908-м он назначается на должность главного врача-окулиста Забайкальской железной дороги, работая одновременно преподавателем в Иркутской фельдшерской школе. Его борьба с глазными болезнями была результативной, и за успехи в офтальмологии он в 1913 году был приглашён участвовать в первом съезде глазных врачей России.
В 1920 году в Иркутском университете открывается медицинский факультет, и Захарий Григорьевич приглашается для чтения лекций по офтальмологии, осуществляя одновременно глазные операции в Кузнецовской больнице. В 1923 избирается доцентом кафедры офтальмологии ИГУ, а в 1926 приглашается на первый, теперь уже Всесоюзный, съезд глазных врачей. Там он выступил с докладом о лечении наследственных форм глаукомы, который получил высокую оценку делегатов съезда.
В 1930 году, когда произошла реорганизация университета, и медицинский факультет выделился в самостоятельный вуз – Иркутский государственный медицинский институт, З. Г. Франк-Каменецкий возглавил в нём кафедру офтальмологии. В 1935 им была защищена докторская диссертация «Своеобразная наследственная форма глаукомы», которую до сих пор называют «Глаукомой Франк-Каменецкого». После защиты диссертации он был назначен заведующим клиникой глазных болезней, которой руководил до своей кончины. Как выдающийся учёный в области офтальмологии, в 1936 году он был приглашён на второй Всесоюзный съезд глазных врачей.
Конечно, Захарий Григорьевич прославился больше как профессор мединститута, и улица в Иркутске названа его именем за заслуги перед иркутянами как выдающегося врача. Но смею утверждать, что и университету, в котором он проработал десять лет, причём в самый трудный его период становления, З. Г. Франк-Каменецкий отдал немало сил.
За большой вклад в развитие советского здравоохранения он был награждён орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, ему было присвоено звание «Отличник здравоохранения СССР». Кроме того, следует также отметить его вклад в издание Советской медицинской энциклопедии, в которую он написал несколько статей для 23, 28 и 30 томов.
Второй брат, Альберт Григорьевич Франк-Каменецкий, после окончания в 1894 году реального училища был отправлен родителями в город Карлсруэ (Германия) для обучения в Высшей технической школе. Учился отлично и был оставлен для работы в этой школе. Сначала он увлёкся философией и в 1900 году защитил диссертацию на степень доктора наук в Базельском университете (Швейцария), но затем поменял свой научный интерес и решил заняться химией, наукой более приземлённой, чем философия. И начинать пришлось ему почти с нуля.
В 1900 году он поступает на работу ассистентом в Бухнеровскую химическую лабораторию в Мюнхене и работает там три года. Затем переходит в Мюнхенскую сельскохозяйственную академию и до 1908 года работает ассистентом в химической лаборатории с правом проведения самостоятельных исследований. Вернувшись в этом же году в Россию, Альберт Григорьевич отправляется в самостоятельное плавание по огромной стране. С 1908 по 1915 год он успевает поработать в Вильно, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах, приобретая опыт химика-аналитика.
Осенью 1915 года он приехал в Иркутск и по рекомендации старшего брата Захария был принят на должность заведующего химико-бактериологической лабораторией общества врачей Восточной Сибири. В ноябре 1919 года был принят приват-доцентом в ИГУ. Через год А. Г. Франк-Каменецкий был назначен заведующим кафедрой аналитической химии и избран на должность профессора этой кафедры. Руководил ею пятнадцать лет и создал прекрасную научную школу, из которой вышли известные учёные-химики ИГУ, профессора В. А. Ларина, П. Ф. Бочкарёв, Н. А. Власов, А. В. Калабина.
В 1935 году по совокупности научных трудов А. Г. Франк-Каменецкому была присуждена учёная степень доктора химических наук. Из трёх братьев Франк-Каменецких, работавших в ИГУ, Альберт Григорьевич, на мой взгляд, оставил самый глубокий след в его истории. Умер он в 1935 году и похоронен в Иркутске.
И третий, самый младший брат – Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий, также сопричастен к истории Иркутского университета.
После окончания Виленского реального училища он был направлен на дальнейшую учёбу в Германию. Учился сначала в Лейпцигском, а затем в Берлинском университетах. В 1909–1911 годы работал в Кёнигсбергском университете, где защитил диссертацию на звание доктора философии по религии Древнего Востока и до начала Первой мировой войны преподавал Историю древнеегипетских религиозных учений.
С началом войны Израиль Григорьевич переехал в Россию и с марта 1915 по февраль 1918 года находился на военной службе. После демобилизации приехал к братьям в Иркутск. В августе 1918 года, когда формировался преподавательский состав Иркутского университета, И. Г. Франк-Каменецкий был приглашён на должность приват-доцента кафедры востоковедения для чтения лекций и проведения семинарских занятий по истории Древнего Востока и египтологии. В ноябре 1918 года решением Наркомпроса он был переведён в состав профессоров ИГУ.
Конечно, Израиль Григорьевич не был «красным профессором». Его главным научным увлечением являлись религиозные воззрения в Древнем Египте, и по данной теме им была написана солидная научная работа «Религия Амона и Ветхий Завет». Но в то время, когда открывался Иркутский университет, каждый учёный был на вес золота, и идеологические воззрения ещё не были главными в приёме на работу даже в университет.
Два года И. Г. Франк-Каменецкий работал профессором историко-филологического факультета ИГУ. После окончания Гражданской войны он был приглашён на работу в Ленинградский университет на кафедру востоковедения. В 1925 году полностью занялся научной работой и был принят старшим научным сотрудником в Институт языка и мышления АН СССР. Его основная научная деятельность была посвящена генезису и взаимосвязям между семитским и древнеегипетским языками. Другой темой его научного интереса являлось изучение древнеегипетских литературных сюжетов, мифологии и библейского фольклора. По своей тематике профессор И. Г. Франк-Каменецкий выступал с лекциями в высших учебных заведениях Ленинграда и Москвы. Им было опубликовано несколько научных монографий, среди которых большой интерес представляют «Пророки- чудотворцы о местном происхождении Мифа о Христе» (Ленинград, 1925 г.) и «Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии» (Ленинград, 1929 г.).
К сожалению, жизнь этого талантливого учёного рано оборвалась. Он трагически погиб в Ленинграде в 1937 году. Но мы, иркутяне, должны знать и помнить, что среди первых профессоров Иркутского университета был замечательный человек, разносторонний учёный-историк, философ и педагог Израиль Георгиевич Франк-Каменецкий.
Ведущий рубрики – Николай ЛАПТЕВ, выпускник ИГУ 1964 года, профессор, почётный работник высшей школы
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