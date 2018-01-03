Вплоть до начала двадцатого века в России не было принято праздновать Новый год в том виде, в котором мы его отмечаем сейчас. Главным зимним торжеством считалось Рождество Христово — праздник, пришедший вместе с православной религией и посвящённый рождению Спасителя. Русское рождество несколько отличается от европейского своими традициями и датой празднования. Почему же русское рождество празднуют 7 января, а европейское – 25 декабря?

Почему рождество празднуют 7 января

История праздника

В Древнем Риме было принято чествовать бога Сатурна в первый день года. Связано это было с солнечным циклом – самая длинная ночь в году оставалась позади, и день начинал расти. Римляне верили, что это заслуга Сатурна и возносили ему хвалу. Приходился этот праздник на 25 декабря согласно Юлианскому календарю.

С появлением христианства множество популярных в народе языческих праздников были адаптированы к новой религии, чтобы не вызывать недовольство у народа. Не стали исключением и сатурналии. С лёгкой руки новых богослужителей в начале десятого века в Риме этот праздник переименовали в Рождество. При этом в обрядовой части праздника осталось немало языческого. Что, собственно, и помогло сохранить весёлую атмосферу, которая так нравилась людям.

Дело в том, что в Библии нет указаний на точную дату, когда был рождён Христос, но сопоставление определённых фактов даёт священникам основания полагать, что это вполне могло произойти в первый день года. Но празднование прижилось, поскольку священники сумели провести параллели между солнцем, которое чествовали язычники и солнечным образом Христа-спасителя, кого Новый Завет называет Солнцем правды.

Так как христианство довольно быстро распространилось по континенту, то уже к 1100 году рождение Христа отмечалось как главный праздник во всей Европе.

В православном мире Рождество также стало одним из главных государственных праздников. Считается, что отмечать его стали в десятом веке после того, как киевский князь Владимир покрестил Русь. Как и в Европе, этот праздник отмечался 25 декабря.

Так почему Рождество празднуют 7 января?

Всё дело в календаре. В шестнадцатом веке Римский Папа Григорий XIII перевёл Рим на более точный календарь. В последующие годы большинство мировых стран перешло на ту же систему отсчёта времени, что и римляне.

Но русский патриарх Иеремия II решил, что Россия пойдёт своим путём и новый календарь ей ни к чему. Таким образом, на момент внедрения Григорианского календаря, отличие в датах между Россией и Римом составило десять суток, а к двадцатому веку выросло до четырнадцати.

Большевики, придя к власти, внедрили и григорианский календарь, но РПЦ осталась непреклонна в своих убеждениях. Поэтому православное Рождество празднуется на две недели позже католического – 7 января.

В канун Рождества ещё длился Великий пост, поэтому в этот день никаких пиршеств не устраивали. А вот с наступлением святок начинались массовые народные гуляния.

Главной традицией празднования русского Рождества считается прославление Иисуса. Проходило оно не только во время церковных богослужений. У молодёжи было принято собираться компаниями и ходить от дома к дому, распевая песни, прославляющие Божьего сына. Кроме того, пелись песни, в которых хозяевам дома желали добра, здоровья, благополучия и других благ. За исполнение песен молодёжь было принято поощрять обильным угощением. Отказывать славильщикам в лакомствах было не принято, поэтому исполнители песен ходили с большими мешками для сбора «благодарностей».

С шестнадцатого века из Польши пришла традиция устраивать на Рождество вертеп. Это был чаще всего кукольный, а позже и актёрский театр, в котором неизменно изображался сюжет появления на свет Христа. Согласно традициям, Божью матерь и младенца «играли» иконы, а вот волхвов и остальных персонажей куклы или люди.

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Традиция украшать ель пришла в Россию из Германии. Ввёл этот обычай в 1699 году Пётр I. Правда, в его указе содержалось приказание, украшать дома ветками хвойных растений. Непосредственно наряжать ели в России стали с середины девятнадцатого века. Во время войны с Германией в 1916 РПЦ запретила наряжать ёлки, так как это считалось вражеской традицией. Большевики не стали отменять запрета вплоть до 1935 года, когда обычай украшать ёлку вернулся уже как новогодний.

С окончанием Великого поста начинался охотничий сезон, и можно было резать домашнюю скотину. Поэтому рождественский стол в России традиционно ломился от мясных блюд. Непременным его атрибутом были домашние колбасы, заливное, бараний бок с кашей, запечённый поросёнок, курица или фаршированный гусь. Много готовилось и закрытых пирогов с начинкой из мяса, грабов или капусты. Пеклись блины.

Но это непосредственно на Рождество. В Сочельник же пост ещё продолжался, поэтому на столе можно было встретить только диетические блюда. Считалось, что постных блюд должно быть двенадцать – как месяцев в году, чтобы весь следующий год жить в благости.

Непременными атрибутами сочельника являются взвар и кутья. Взвар – это напиток из сухофруктов. Кутья же – постная каша из зёрен пшеницы, мёда и мака. Иногда в кутью добавляют орехи или изюм. Но первые три компонента неизменны, поскольку несут символическое значение. Пшеница символизирует жизнь. Мёд – благополучие и сытость. Мак – достаток и богатство. Считается, что чем вкуснее кутья, тем удачнее для семьи пройдёт год.

Кроме кутьи и взвара меню в канун Рождества могло включать в себя разваренный горох, голубцы, капустняк, постные пироги, блины, постный борщ, жареную или солёную рыбу, вареники с капустой, картошкой, грибами или фруктами и кашу.

Существовали и особые ритуалы в оформлении стола. Так, обязательным условием сервировки было постелить под скатерть немного соломы. Это символизировало ясли, в которые Мария уложила божьего сына после рождения. Под столом же нужно было спрятать какую-нибудь железную вещь. Считалось, что прикоснуться к нему обязаны все гости застолья, чтобы год прошёл в здоровье.

За столом положено было сидеть чётному количеству людей. Если так не получалось, то нужно было поставить на стол ещё один прибор.

Обменивались подарками раньше прямо за столом. Это было принято делать после того, как все гости отведают основное блюдо.

Дарили на Рождество домашнюю утварь, сладости или мелкие сувениры. Дорогие презенты были неуместны в этот день.

С наступлением Рождества начинаются Святки – период, когда нужно возносить хвалу господу и праздновать рождение Спасителя. Длятся они до Крещения. На Святки принято ходить в гости, гулять и веселиться. В языческие времена это время считалось лучшим для гаданий и предсказаний, но православная церковь не одобряет этих действий.

Не зависимо от того, захотите вы отпраздновать Рождество по всем канонам или нет, мы желаем вам встретить этот праздник в тёплом семейном кругу.

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