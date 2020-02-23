Российская верхушка любит «вертушку». Вы про что подумали? А это телефон

На фото и в кинолентах прошлых лет можно наблюдать стоящие на рабочих столах первых лиц страны дисковые телефоны. Сейчас, в эпоху современных гаджетов, они выглядят настоящим анахронизмом, пережитком прошлого. Хотя ими пользуются и сегодня. Неужели невозможно оснастить Кремль современной техникой? Представить себе такое более чем нереально. Так в чем же дело?
Исторический экскурс
Телефонами в Российской Империи стали пользоваться еще до революции. Первая телефонная сеть появилась даже не в столице, а в загородной императорской резиденции — Гатчинском дворце. Затем, разумеется, ею был оснащен и Зимний дворец. Технология соединения отличалась от той, к которой мы привыкли сегодня. Набирать номер абонента не было необходимости - его надо было сказать в трубку, и телефонистка на станции соединяла говоривших. Первая телефонная станция обслуживала 100 номеров.
В Кремле первые дисковые телефоны появились в начале 20-х годов 20 века. Поскольку столицу перенесли в Москву, а руководитель молодой страны В. И. Ленин с интересом и уважением относился к техническим новинкам, он распорядился создать автоматическую телефонную станцию (АТС) в правительственной резиденции. Теперь набор номера осуществлялся абонентом самостоятельно, и телефонистки стали не нужны. Эта АТС также насчитывала 100 номеров.
Остальная же страна все еще пользовалась традиционным телефоном с соединением через телефонистку. Дисковый телефон стал символом прогресса. Его называли «вертушкой», и обладание им означало попадание в кремлевскую элиту тех времен. Мечта советских начальников всех рангов — быть подключенным к кремлевской АТС.
Позднее к АТС-1 была добавлена АТС-2, городская правительственная связь. Сеть насчитывала тысячу номеров. К ней были подключены правительственные чиновники, руководители крупных предприятий, редакторы центральной прессы. Абоненты «двойки» стали называться «золотой тысячей». Телефонные аппараты для АТС-1 и АТС-2 были декорированы гербом страны, иметь такой и быть подключенным к этим сетям считалось крайне престижным. Хотя уже вся страна пользовалась именно дисковыми аппаратами, правительственная связь сохранила название «вертушки».
Правительственная связь сохранилась и сегодня. Сеть насчитывает более 30 тысяч абонентов, действует на спецобъектах и в сотнях городов.
Кабинеты членов правительства оснащены как дисковыми, так и кнопочными телефонами. По информации журналистов, бывавших в кабинете Президента РФ, на его столе установлен коммутатор и 4 телефонных аппарата, в том числе один дисковый. Это та самая «вертушка».
Их не меняют на современные аппараты по простой, но убедительной причине. Эти телефоны создавались в 70-е годы, их отличает максимальная надежность и качество. Как и все, что делалось в то время для «специального пользования». Сделанные на века, они застрахованы от сбоев в работе, имеется мощная защита от прослушивания. Так зачем искать хорошее, когда есть лучшее?
Разумеется, у первых лиц страны есть и самые современные мобильные устройства связи.
Есть вещи, надежность и качество которых глубоко проверены временем. И от таких действительно, наверное, не стоит отказываться. Знаменитая «вертушка» могла бы уже пылиться на полках, но нет – популярна поныне. Просто непотопляемый телефон. Можем ведь делать, если хотим!
А еще любопытные публикации про сильных мира сего можно прочитать здесь:
"Ученый Фрэнк Олсон работал на ЦРУ, участвуя в опытах по контролю над сознанием. В 1953 году он выпал из окна гостиничного номера в Нью-Йорке. Был ли он убит спецслужбой?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
На фото и в кинолентах прошлых лет можно наблюдать стоящие на рабочих столах первых лиц страны дисковые телефоны. Сейчас, в эпоху современных гаджетов, они выглядят настоящим анахронизмом, пережитком прошлого. Хотя ими пользуются и сегодня. Неужели невозможно оснастить Кремль современной техникой? Представить себе такое более чем нереально. Так в чем же дело?
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