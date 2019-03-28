Родион Малиновский — неизвестный маршал

В стенах Общественной палаты РФ прошел круглый стол, посвященный памяти выдающегося отечественного военачальника, Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. 22 ноября 2018 г. исполнилось 120 лет со дня рождения маршала. Организаторами мероприятия выступили Фонд «Воинский собор» и Фонд исторической перспективы при поддержке Фонда Президентских грантов и Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

Казалось бы – в биографии одного из «маршалов Победы», прославленного полководца, министра обороны СССР не должно быть белых пятен. Однако до настоящего времени нет ни одной книги, описывающей непростой жизненный путь полководца. В далеком 1971 году ему был посвящен очерк (не книга!) в сборнике «Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны», вышедшем в серии ЖЗЛ. Потом еще несколько статей и заметок, но полноценного жизнеописания нет по сию пору.

Почему? Может быть, очередная историческая конференция поможет понять причину незаслуженного забвения одного из великих полководцев России.

Судьба Родиона Малиновского во многом повторяла причудливые зигзаги исторического пути России в ХХ веке. В 1914 году он уходит добровольцем на фронт Первой мировой. Поступок неординарный. Что же побудило младшего приказчика одесского галантерейного магазина пойти добровольцем? Любовь к Отечеству и патриотический порыв? Стремление увидеть невиданные прежде земли? Тяга к приключениям? Мечта о военной карьере? Увы, об этом можно только гадать. Одно известно: воевал шестнадцатилетний солдат Родион Малиновский геройски. Георгиевский крест и медаль за храбрость тому доказательство. И вот знак исторической судьбы: из доклада на конференции Максима Константиновича Чинякова мы узнаем, что представление к медали за храбрость ефрейтора Малиновского подписывал начальник штаба бригады подполковник Михаил Гордеевич Дроздовский, будущий герой Белого дела. Тогда, в 1914-м, они в одном строю сражались за Россию...

Потом военная судьба забросит ефрейтора Малиновского в состав русского экспедиционного корпуса во Францию.

В отличие от тех, кто уже в 1917-м был готов, поверив революционной пропаганде, воткнуть штыки в землю, он воевал до конца. Вступил в «Русский легион чести», был удостоен французских боевых наград и еще одного Георгиевского креста.

На этот раз представление написал представитель русского Белого правительства в Париже генерал Дмитрий Щербачев.

Это известно. Менее известно другое: когда в 1957 году Родион Яковлевич возглавит Министерство обороны СССР, ему со всех концов страны станут присылать письма ветераны Русского экспедиционного корпуса. С поздравлениями, пожеланиями, просьбами о помощи, а главное – чтобы вернуть из забвения славную страницу военной истории России – историю русских войск во Франции. Не всем маршал сможет помочь, но все письма будут аккуратно сохранены, и в наши дни станут важным источником информации для историков. Именно с них начнет свою деятельность «Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса (1916–1918 гг.)», председатель совета которого Елена Юрина и рассказала об этом архиве и его дальнейшей судьбе.

И все-таки, почему мы так мало знаем о жизненном пути полководца? Может быть, он сам того не хотел? Бывают же в истории люди, ставшие знаменитыми и прославленными, но изо всех сил старающиеся сберечь свое подлинное «я». Есть такая форма гордыни, зеркальное отражение стремления к самовозвеличиванию. Однако Родион Яковлевич Малиновский гордыней не страдал. И, как сообщил в своем докладе Александр Исхакович Ясаков, уделял немало внимания сохранению памяти о тех исторических событиях, в которых ему приходилось участвовать. Но далеко не все усилия маршала увенчались успехом. Вышел автобиографический роман «Солдаты России», посвященный годам Первой мировой войны, подготовил маршал и книгу мемуаров о гражданской войне в Испании. Отдал рукопись в издательство «Наука», а там ее... потеряли.

Как можно «потерять» рукопись Маршала Советского Союза и министра обороны? А вот так. Видимо, кто-то в идеологическом отделе ЦК партии счел появление таких мемуаров «несвоевременным», или что-то не то с точки зрения советских идеологов написал полководец.

Что не вписывалось в идеальную картину «борьбы испанского народа с фашизмом». Подвергнуть цензуре книгу маршала не решились, и «потеряли» и для современников, и для нас, историков.

Тем ценнее находка, которую совсем недавно сделали в архивах историки – там были найдены мемуары Родиона Яковлевича, посвященные первым двум годам Великой Отечественной войны. Основательно проработанные, основанные не только на памяти, но и подобранных в архивах исторических документах, эти мемуары содержат много важной информации для историков, но, что еще важнее – дают возможность узнать, в чем будущий министр обороны видел причину горьких поражений Красной армии. Маршал называет ее честно: некомпетентность командного состава, особенно – генералитета. Не щадит и себя, в ту пору командующего Южным фронтом, отмечая свои промахи и неудачи.

Такую честную книгу не мог тогда издать и министр обороны. Хорошо, что она сохранилась в архиве, и увидит свет в наши дни.

И еще одна общая проблема нашей историографии – послевоенная судьба полководцев Великой Отечественной. Официальные биографии скупы – назначен на такой-то пост, перемещен на другой и т.д. Но ведь эти люди руководили Вооруженными силами СССР в первые десятилетия холодной войны, они строили новую армию на основе своего боевого опыта. Как они видели будущую армию? А будущее общество? Молчат мемуары. Даже те, кто писал их уже после ухода в отставку, как маршалы Жуков или Рокоссовский, ни словом не обмолвились о своей послевоенной деятельности...

Вот ЖЗЛовская биография того же Жукова – три четверти ее объема занимает Великая Отечественная война. А послевоенные перипетии судьбы полководца помещаются буквально на нескольких страницах.

В докладах немецкого историка Маттиаса Уля и д.и.н. Владимира Ивановича Ивкина была сделана попытка осветить роль Родиона Яковлевича Малиновского в создании Ракетных войск стратегического назначения и ядерной доктрины СССР. В самом деле, создание ядерного щита Отечества происходило во время пребывания маршала на посту министра обороны СССР. Хорошо известно, что он принимал в этом деятельное участие. Но какое именно? Что из созданного было результатами его замыслов, а что влиянием обстоятельств? Увы, многие архивные материалы полувековой давности по-прежнему остаются под грифом секретно.

Конечно, иные военные тайны и за век не устареют, но «благодаря» чрезмерному засекречиванию («кабы чего не вышло») у нас нет настоящей военной истории. Мы секретим от своей молодежи собственные успехи, а потом удивляемся недостатку патриотизма...

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Есть у памяти и политическое измерение. 75 лет назад войска маршала Малиновского сыграли важную роль в разгроме нацистской Германии и освобождении стран Восточной Европы из-под гитлеровской оккупации. Помнят ли там об этом сейчас? Если и помнят, то весьма своеобразно – больше вспоминают о «подвигах» и страданиях своих солдат, воевавших во Второй мировой войне «не на той стороне». Как отметил в своем выступлении российский военный историк, д.и.н. Юрий Викторович Рубцов, сохранение памяти о славных деяниях наших предков – исключительно наша задача. Нам уже не удастся в силу разных причин убедить других в своей исторической правоте, заставить чтить память наших героев.

Об этом же говорил и коллега Ю.В. Рубцова по Военному университету Министерства обороны РФ д.и.н. Д.Н. Филипповых: национальные версии истории в Румынии и Венгрии славят своих «защитников» от большевистской напасти. Только почему-то могилы этих «защитников» находятся не на родном Дунае, а на далеком Дону. Однако «русские с мертвыми не воюют», и могилы захватчиков на русской земле остаются хорошим напоминанием всем, кто неразумно мечтает последовать их примеру.

И в самом деле, что нам до ложной памяти гордых восточноевропейских народов?

Не ради того, чтобы напомнить неблагодарным (а умеют ли они вообще быть благодарными?) народам о своих благодеяниях, нужно вспоминать и изучать свою историю. А для того, чтобы не были незаслуженно забыты настоящие русские герои, защитившие наше Отечество от жестокого врага и немало сделавшие для развития страны.

Те, у которых можно поучиться мужеству, патриотизму и доблести. И очень хочется верить, что в самое ближайшее время на книжных полках российских библиотек появится обстоятельная интереснейшая книга под заголовком «Солдат России. Биография Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского».

По инф. stoletie.ru

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