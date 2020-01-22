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Рауль Валленберг: спасал от гибели еврейские семьи и сгинул в советских застенках без суда
Деонид Чирков, pnp.ru   
22 Января 2020 г.
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На стене четырёхэтажного кирпичного дома, расположенного на будапештской улице Бенцур, 16, недалеко от площади Героев, установлена белая мраморная плита. Надпись на венгерском и немецком языках гласит, что здесь в январе 1945 года шведский дипломат Рауль Валленберг, спасший от нацистов тысячи евреев, был арестован и отправлен в СССР, где сгинул во время сталинских репрессий.

Рауль Валленберг спасал от гибели еврейские семьи и пребывал в заключении без суда и следствия

Будущий дипломат родился в 1912 году в окрестностях Стокгольма. За три месяца до появления на свет скончался его отец Оскар, и воспитанием мальчика занималась мать Май Валленберг, которая вторично вышла замуж за чиновника министерства здравоохранения Швеции Фредерика фон Дарделя. У них родились дочь и сын, при этом к Раулю отчим относился по-родственному. Стараниями деда Густава, бывшего посла северной страны в Японии, Рауль прошёл военные курсы, овладел иностранными языками, а после окончания Мичиганского университета, где он изучал архитектуру, вернулся на родину и стал бизнесменом. Часто бывал в странах, где нацисты истребляли людей по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам.

В январе 1944 года правительство США образовало комиссию по делам беженцев в военное время, целью которой была защита оказавшегося под угрозой нацистского уничтожения гражданского населения европейских государств. Комиссия обратилась к МИДу нейтральной Швеции, имевшей диппредставительство в оккупированном фашистами Будапеште, с просьбой предложить кандидатуру дипломата, который бы мог возглавить там её отделение. Выбор пал на одарённого выходца из богатой и влиятельной семьи — Рауля Валленберга. Летом 1944 года он прибыл в Будапешт в качестве главы гуманитарного отдела шведской дипмиссии, но в основном работал на американское правительство.

К тому времени по приказу рейхсфюрера Генриха Гиммлера и при попустительстве правителя Венгрии адмирала Миклоша Хорти большая часть местных евреев была уже уничтожена. Специальные зондеркоманды СС Адольфа Эйхмана, командированного лично Гитлером в Будапешт для решения «еврейского вопроса», день за днём рыскали по городам и сёлам страны. В результате из Венгрии в концлагеря было вывезено более четырёхсот тысяч евреев. Оставшиеся находились в будапештском гетто, расположенном на берегу Дуная.

Используя дипломатический статус, а также свои связи с высокопоставленными германскими и венгерскими официальными лицами и подкупив некоторых из них, Рауль Валленберг самоотверженно спасал от гибели еврейские семьи путём выдачи «охранных» паспортов и расселения их в так называемых шведских домах. При этом сознательно по доброй воле искал контакта с командованием Второго Украинского фронта, передовые части которого подходили к венгерской столице. За месяц до полного освобождения Будапешта от фашистов, 13 февраля 1944 года, Рауль Валленберг пребывал на участке 151-й стрелковой дивизии, причём, как писал в донесении начальник дивизионного политотдела, «он сам пришёл». Более того, пришёл с текстом предложений, которые собирался вручить командующему фронтом Родиону Малиновскому. В них говорилось о восстановлении нормальных условий жизни для венгерских евреев. Между тем лишь несколько дней Валленберг оставался на свободе. В начале февраля он был доставлен как военнопленный в Москву и помещён во внутреннюю тюрьму Лубянки. Сказанные тогда им слова: «Не знаю, гость я или пленник» — оказались пророческими.

Действительно, в деле о его пребывании в заключении без суда и следствия, времени и обстоятельствах смерти, наступившей, согласно советским официальным данным, в 1947 году от инфаркта, имелось немало белых пятен. Чтобы разобраться во всём этом, в 1991 году группа, которая тщательно изучала все документальные и другие свидетельства, относящиеся к судьбе дипломата, не смогла обнаружить каких-либо достоверных данных, опровергающих официальную версию. В декабре 2000 года по решению Генпрокуратуры России Рауль Валленберг был реабилитирован. Впрочем, необходимая точка заменяется многоточием. Поиски окончательной истины, думаю, будут продолжаться.

В бесконечной лавине времени теряются судьбы людей. Но история вытаскивает на поверхность жизни некоторых героев. В случае с дипломатом Раулем Валленбергом не все точки над i еще расставлены. Надеемся, что когда-нибудь тайны биографии этого человека будут открыты.

А еще о загадках истории можно прочитать здесь:

По инф. pnp.ru

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