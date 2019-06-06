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Признание большевизма в России: мнение историка
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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Всем известно о революциях 1917 года, когда была навсегда свергнута монархия в России. Страна фактически разделилась на два лагеря: тех, кто поддерживал произошедшие изменения, и тех, кто не принял их. Однако только в 1919 году чаша весов в конфликте окончательно склонилась на сторону красных, а подавляющая часть населения страны приняла Советскую власть. О причинах такого перелома в Гражданской войне рассказал историк Андрей Дмитриев.

Признание большевизма в России: мнение историка

«Признание русским народом большевизма действительно произошло в 1919 году. Причин тому было несколько. Во-первых, это год, ставший переломным в Гражданской войне. Знаменитый русский кинокритик Михаил Трофименков писал о том, что Первая Мировая формально завершилась перемирием в ноябре 1918 года, а на самом деле она не кончилась, а просто перешла в новое качество. Это можно назвать войной Коминтерна или войной за Мировую революцию. И она стала для России войной за выживание», — рассказал Дмитриев.

Так, по словам историка, после 1917 года как со страной, так и с партией большевиков начали происходить изменения. Известно, что большая часть интеллигенции, по понятным причинам, новую власть не приняла. Однако в 1919 году взгляды некоторых из них поменялись, как поменялись и взгляды большевиков. Неожиданно они продолжили традицию русской истории, восстанавливая централизованное государство и укрепляя престиж Москвы в мире.

«1919 — это год победы простонародной Руси, которая предпочла „Декрет о земле“ возвращению старых порядков над „санкт- петербургской“ старой Россией», — привел историк слова писателя и общественного деятеля Святослава Рыбаса.

По мнению Дмитриева, именно в 1919 году были запущены те процессы, которые привели двадцать лет спустя к созданию в СССР нового идеологического конструкта, где марксизм сочетался с национал-большевизмом.

По инф. rosbalt.ru

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