Победить "незримых убийц": из истории мировых эпидемий

Сотрудники военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев и Алексей Муравьев рассказали про «незримых убийц» и победу над ними. В частности они объяснили, откуда в Европу пришла «черная смерть».

«Чума зародилась в Азии — именно там находилась значительная часть очагов заболевания. Распространению болезни предшествовали, как обычно это бывает, неурожаи. Из-за голода мелкие грызуны начали кочевать и, соответственно, стали распространять чуму по другим регионам. К Европе болезнь пришла где-то в 1346 году», — рассказал историк Дмитрий Журавлев.

По его словам, чуму приносили караваны по сформировавшимся к этому времени торговым путям: «черная смерть» сначала шла по территории Сибири, затем пересекла Урал и направилась в Крым. Оттуда по морю ее уже завезли в Европу, где она быстро стала «захватывать» новые территории. Некоторые города полностью вымерли из-за пандемии.

Как отметили эксперты, остановить разрастание эпидемии было невозможно. Более того — во время военных конфликтов болезнь даже использовали в качестве оружия, запуская зараженных животных в осаждаемые города.

Другим серьезным заболеванием, поразившим мир на долгое время, была оспа. Эта эпидемия оказалась даже страшнее «черной смерти», так как чума приходила и уходила — а с оспой все было по-другому. Из-за того, что традиции гигиены на долгое время оказались забыты, она с легкостью распространялась от одного человека к другому. Ее смогли победить только после создания специальной вакцины. Однако до этого от оспы погибли несколько сотен миллионов человек,.

По мнению историка, возникновению заболеваний часто предшествовали социальные катаклизмы — как, например, в случае с пандемией гриппа, получившего название «испанка».

«Новый вирус H1N1 впервые проявился на территории США. Специалисты по-разному объясняют его происхождение. Кто-то говорит, что заражение началось в казармах, кто-то выдвигает иные версии. Однако очевидно одно: иммунитет многих жителей земли в то время был понижен — в первую очередь из-за войн и революций, охвативших разные страны. Скученность также приводила к возникновению заболеваний. Если в годы Первой мировой войны погибло около 20 миллионов человек, то от „испанки“ — 40 или даже 50 миллионов», — поведал Журавлев.

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По инф. rosbalt.ru

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