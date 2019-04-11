ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Победить "незримых убийц": из истории мировых эпидемий
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Сотрудники военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев и Алексей Муравьев рассказали про «незримых убийц» и победу над ними. В частности они объяснили, откуда в Европу пришла «черная смерть».

Победить "незримых убийц": из истории мировых эпидемий

«Чума зародилась в Азии — именно там находилась значительная часть очагов заболевания. Распространению болезни предшествовали, как обычно это бывает, неурожаи. Из-за голода мелкие грызуны начали кочевать и, соответственно, стали распространять чуму по другим регионам. К Европе болезнь пришла где-то в 1346 году», — рассказал историк Дмитрий Журавлев.

По его словам, чуму приносили караваны по сформировавшимся к этому времени торговым путям: «черная смерть» сначала шла по территории Сибири, затем пересекла Урал и направилась в Крым. Оттуда по морю ее уже завезли в Европу, где она быстро стала «захватывать» новые территории. Некоторые города полностью вымерли из-за пандемии.

Как отметили эксперты, остановить разрастание эпидемии было невозможно. Более того — во время военных конфликтов болезнь даже использовали в качестве оружия, запуская зараженных животных в осаждаемые города.

Другим серьезным заболеванием, поразившим мир на долгое время, была оспа. Эта эпидемия оказалась даже страшнее «черной смерти», так как чума приходила и уходила — а с оспой все было по-другому. Из-за того, что традиции гигиены на долгое время оказались забыты, она с легкостью распространялась от одного человека к другому. Ее смогли победить только после создания специальной вакцины. Однако до этого от оспы погибли несколько сотен миллионов человек,.

По мнению историка, возникновению заболеваний часто предшествовали социальные катаклизмы — как, например, в случае с пандемией гриппа, получившего название «испанка».

«Новый вирус H1N1 впервые проявился на территории США. Специалисты по-разному объясняют его происхождение. Кто-то говорит, что заражение началось в казармах, кто-то выдвигает иные версии. Однако очевидно одно: иммунитет многих жителей земли в то время был понижен — в первую очередь из-за войн и революций, охвативших разные страны. Скученность также приводила к возникновению заболеваний. Если в годы Первой мировой войны погибло около 20 миллионов человек, то от „испанки“ — 40 или даже 50 миллионов», — поведал Журавлев.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 