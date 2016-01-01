Отдавай-ка землицу Алясочку

Ровно полтора века назад, 18 октября 1867 года, на Аляске был спущен российский флаг — ​проданный за бесценок полуостров отошел США. Многие наши соотечественники до сих пор считают это событие трагедией. Так могли оставить или нет?

Аляску «продали» или «сдали в аренду»?

«Уступка» (слов «продажа» или «аренда» в документах не найти) полуострова была, как следует из официальной историографии, продиктована сразу несколькими соображениями. Перечислим коротко основные.

Объяснение разумности этого шага императора Александра II стоит на трех китах: во‑первых, российской казне нужны были деньги (это, конечно, в любой век — ​не новость), во‑вторых, Аляска часто называлась «проблемным активом» с логистической точки зрения (слишком уж далеко от центра), и, наконец, в‑третьих, до сих пор распространена точка зрения о том, что земля эта стала обузой — ​одни расходы.

Все эти аргументы не кажутся убедительными.

Квест Тимофея Тараканова

Согласно официальной версии, первыми европейцами, высадившимися на далекие северные берега, были люди Семена Дежнёва. Произошло это в 1648 году. Однако есть свидетельства и более древних поселений наших соотечественников в Америке. Так, в первой половине ХХ века в заливе Кука были обнаружены русские избы, датированные XVI столетием. Сегодня об этом очень не любят вспоминать.

Александр Андреевич Баранов

Одним из самых знаменитых подданных Российской империи в американской истории считается Александр Баранов, он много сделал для исследования, колонизации и защиты нашей Аляски. Однако был среди поселенцев человек, по истории жизни которого можно писать авантюрные романы.

«Дворовый человек Тимофей Никитин сын Тараканов» 1774 года рождения оказался за океаном в 1802-м. Начав свою карьеру первопроходца промысловиком, осенью 1808 года, уже будучи компанейским приказчиком, он на шхуне «Святой Николай» отправился в разведывательный рейд на юг. Вскоре судно потерпело крушение поблизости от тех мест, где впоследствии появился город Сиэтл — ​на границе нынешних США и Канады.

Потом были многочисленные стычки с враждебными индейцами, уроженцу Курска пришлось возглавить отряд (командиры спасовали) и даже сдаться в плен к краснокожим. Но Тараканов не унывал и вскоре освободил всех, кто не пожелал оставаться с аборигенами (а нашлись и такие).

Затем — ​новые путешествия и приключения. Он вел переговоры с англичанами, испанцами, американцами, индейцами и полинезийцами. Добрался до Гавайев и основал русский форт на Оаху, стал местным туземным дворянином — ​другом правителя островов. Вернувшись на родину, вырастил детей и снова отправился в Америку. Людей с более удивительной судьбой еще надо поискать.

Такие герои осваивали Аляску. И сами, без высочайшего на то повеления, они бы оттуда не ушли. Из Калифорнии, с Гавайев и с Маршалловых островов, колонизация которых только начиналась, — ​тоже. Представьте, сейчас мы ездили бы загорать на атоллы Тихого океана...

Операция «дезинформация»

После Крымской войны и выплат компенсации помещикам за освобождение крепостных в российской казне было пусто. Срочно требовались деньги, ведь Аляска приносила одни убытки — ​этот миф транслируют в различных вариантах, регулярно приукрашивая различными «подробностями».

«Действительно, с государственными финансами при Александре II была беда, но вовсе не потому, что реализовывались какие-то масштабные госпрограммы. Просто казнокрадство выросло до совершенно фантастических масштабов, а его главным организатором являлся глава госбанка — ​Александр Штиглиц», — ​говорит доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО МИД РФ Валентин Катасонов.

Владимир Латынцев. Благословение алеутов на промысел

Что же касается «убыточности» Русской Америки, то только за период с 1808 по 1819 год из Аляски одной пушнины было доставлено более чем на 15 миллионов рублей. А на складах осталось продукции еще на 1,5 миллиона — ​не успели вывезти.

Последующие десятилетия далекая заморская территория продолжала приносить казне и государству сверхприбыли, которые вскоре должны были существенно вырасти. В 1848-м горный инженер Петр Дорошин и его коллеги обнаружили на Аляске золото: можно было заложить прииски в различных местах. Однако до царя эти добрые вести почему-то не доводили. Более того, при дворе сформировалось антиаляскинское лобби.

Великий князь Константин Николаевич, испытывающий постоянные материальные затруднения по причине безумного мотовства, всеми силами старался довести Русско-Американскую компанию до банкротства, а потом продать Аляску и таким образом поправить свое финансовое положение. Ему помогали русский посол в США Эдуард Стекль и известный либерал, министр иностранных дел князь Александр Горчаков. Тот самый, про которого еще Бенкендорф говорил, что он не без способностей, но не любит Россию.

Похоже, правда, что аристократов использовали «втемную», а деньги до нашей страны просто не дошли.

Концы — ​в воду

Американцы не расплатились за Аляску — ​расхожее «конспирологическое» утверждение еще один аргумент в пользу того, что надо забирать ее обратно. Каковы же факты?

Барк «Оркни», на котором везли плату за полуостров (золотые слитки), затонул 16 июля 1868 года, не дойдя до Санкт-Петербурга. В советское время наши и финские водолазы обследовали судно, но никакого золота на борту не нашли, зато обнаружили следы мощного взрыва — ​«Оркни» потонул не просто так.

«Известно, что американцы выделили некоторую часть денег русскому послу в США Эдуарду Стеклю. При конвертации долларов в британские фунты была уплачена совершенно чудовищная комиссия — ​полтора миллиона «зеленых» — ​А вот по всем остальным средствам есть различные версии. Но в казну Российской империи они точно не попали», — ​уверен Валентин Катасонов.

Чек на покупку Аляски

При этом никаких фактических документов, подтверждающих перевод денежных средств из США в Великобританию (для Российской империи), не осталось. Да и сама операция выглядит странно: сначала деньги зачем-то должны были отправиться на Туманный Альбион, а уже оттуда — ​в Россию. Зачем лишнее звено? Не для того ли, чтобы замаскировать подлог?

Тем не менее, даже если бы золото доплыло до Петербурга, сумма для госбюджета не являлась существенной. Достаточно вспомнить внешние займы империи 1862-го, 1864-го и 1866-го — ​все вместе составили более 300 миллионов рублей золотом. Разворовали.

7,2 млн долларов (11 млн рублей) за Аляску на этом фоне кажутся сущими копейками.

Что имеем — ​не храним

На Аляске ежегодно добывается около 15 тонн драгоценного металла, и геологи регулярно сообщают о новых находках. Нефти очень много — ​о ней прекрасно знали еще до 1867 года. Каменный уголь, платина, алмазы, полиметаллические руды — ​чего там только нет...

Распространенный тезис о том, что наша страна просто не имела возможности защищать, контролировать и снабжать эти земли, не имеет под собой никаких оснований.

С точки зрения логистики Аляска мало чем отличается от Чукотки или Камчатки. О невозможности защитить нет и речи, по такой логике почти всю страну распродать можно. Военные бы справились. Побережье и порты мог защитить флот. Более того, янки тогда были добрыми соседями. И лишь после того как они получили Аляску — ​«ключ от Тихого океана», как выразился тогда один их сенатор, на русских стали посматривать свысока. Кстати, Русско-японская война как раз и была проиграна потому, что на Тихом океане у нас не осталось нормальных мощных баз.

Есть довольно известная легенда о том, что Сталин хотел вернуть полуостров. В свете той политики, которую последовательно проводил генсек, очень похоже на правду. И тогда полет Чкалова вовсе не выглядит блажью и спортивным рекордом. Тем более что его АНТ‑25 не являлся гражданской машиной, это был крайне дорогой и очень совершенный дальний высотный разведчик.

Флаг русской Аляски

Существует информация о том, что после окончания Второй мировой войны на Чукотку был передислоцирован целый горнострелковый корпус, строились аэродромы подскока и очень вместительные казармы. А чукчи, имеющие родственников по ту сторону Берингова пролива, рекрутировались на службу в МГБ.

«Местами эти сооружения сохранились, казармы действительно большие. Сам видел, когда ездили в экспедиции. Кое-где в тундре можно и на полосы бетонные набрести, очень старые — ​военных лет. А старики хорошо помнят, как в 1945–1946 годах сюда пригнали множество закаленных на войне солдат и офицеров. По официальной версии — ​для обороны. Но никто в это не верил», — ​вспоминает геолог Евгений Камнев.

Однако вернемся опять на полтора века назад и допустим, что Аляску, а вместе с ней Калифорнию и Гавайи, не отдали — ​«альтернативная история» сегодня в моде. И представим себе, чем бы нам это «грозило».

Во-первых, крупными поступлениями в госбюджет от приисков. Во-вторых, сверхприбылью от торговли пушниной, лесом, рыбой etc. В-третьих, у Чукотки и Камчатки появилась бы автономная промышленно-экономическая база со своими верфями (они у русских американцев были, даже пароход спустили на воду — ​целиком построенный на месте), заводами, фабриками, портами и фермами. Как результат — ​освоение тихоокеанских земель пошло бы активнее. Гавайи — ​порты, овощи, фрукты, жемчуг, рыба, торговля, транзит, контроль над Тихим океаном. Важнейший аванпост как с экономической, так и с военной точки зрения. А затем и курорт. В общем и целом — ​очень оптимистично.

Мечтать, впрочем, не вредно. Но возможности упущены, и «вернуть Алясочку», как призывает группа «Любэ», невозможно. Даже если со стопроцентной вероятностью доказать подлог с оплатой, это ничего не изменит.

Но сделать выводы надо. «Стоит понимать, что аферы времен Александра II и последующие аналогичные махинации уже эпохи Николая II окончательно довели народ до ручки. Россией просто торговали оптом и в розницу, что вызывало у людей вполне естественное негодование», — ​резюмировал Валентин Катасонов.

По инф. portal-kultura.ru

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