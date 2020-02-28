Наши танки

В годы Великой Отечественной войны советские люди проявили величайшую заботу о боевом оснащении Красной армии. С первых дней войны в стране развернулось движение по сбору средств на строительство танков, самолётов, артиллерийских орудий и другой военной техники.

Отечественная история приписывает эту инициативу Ферапонту Петровичу Головатому – колхознику-пчеловоду Саратовской области, который в декабре 1942 года внёс 100 тысяч рублей на постройку самолёта. (В марте 1944 года он внёс ещё 100 тыс. рублей на постройку второго самолёта.)

Но следует отметить, что он лишь один из инициаторов движения и даже не первый. Патриотическое движение по сбору средств на вооружение Красной армии началось уже летом 1941 года, когда стало понятно, что война будет долгой и военного снаряжения потребуется много. Потери Красная армия понесла огромные, а запасов, увы, не было! И тогда в стране началось патриотическое движение по сбору средств на строительство военной техники.

В Иркутской области начали это движение комсомольцы завода имени Куйбышева. В выходной день 16 ноября 1941 года они вышли на воскресник, а заработанные 3 000 рублей перечислили на постройку танков. Их патриотический почин был подхвачен во всех уголках области. К 24 апреля 1942 года на танковую колонну поступило 2 842 855 рублей. Полагая, что это только начало движения, Иркутский областной комитет ВКП (б) принял соответствующее постановление. Привожу подлинник документа.

«Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП (б) о постройке танковой колонны Иркутской области.

13 февраля 1942 г.

Поддерживая инициативу комсомола по сбору средств на постройку танковой колонны для фронта, бюро Обкома ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В ознаменование 24-й годовщины Красной армии, на собранные средства трудящихся области построить в подарок фронту танковую колонну в количестве: 10 машин БТ-5 и 2-х машин Т-26.

2. Обязать директора завода № 39 (авиационного) Иосилович создать бригаду по сборке танков из рабочих и ИТР бывшего завода № 104 (Московского), используя для сборки танков корпуса, отдельные узлы, агрегаты и детали склада № 413 Народного комиссариата обороны (НКО).

3. Поручить начальнику склада № 413 подполковнику Кривову на основании распоряжения начальника ГНПТУ Федоренко оказать максимальную помощь спецбригаде завода № 39 по обеспечению сборки колонны танков.

4. Установить следующий график сдачи машин:

2 машины Т-26 20 февраля с. г.

6 машин БТ-5 10 марта с. г.

4 машины БТ-5 15 марта с. г.

Секретарь Иркутского обкома ВКП (б) Качалин».

Из воспоминаний Анатолия Иосифовича Денисевича, одного из участников создания танковой колонны «Иркутский комсомолец»:

«Как-то меня встретил военпред и показал телеграмму из Главного автобронетанкового управления о моём направлении в распоряжение Иркутского обкома ВКП (б). Зачем, спрашиваю, ведь я же беспартийный. В ответ услышал: ты же комсомолец, а на заводе будут собирать танковую колонну и имя ей уже дали – «Иркутский комсомолец». В обкоме мне поручили создать бригаду для сборки танков. В бригаду было отобрано 25 лучших молодых рабочих. Ими руководили специалисты, которые до этого уже работали на танковых заводах. Среди них – инженеры Гаврилов, Першин, Борисов, Филимонов. Они вошли в руководящий состав бригады и отвечали за отдельные участки работы. Так, Першин обеспечивал колонну деталями, за качество сборки отвечал Виктор Филимонов, Борисов подбирал и изготавливал чертежи, Гаврилов обеспечивал бригаду инструментами и устранял неполадки. Мне было поручено руководить испытанием машин и сдачу их военным представителям. Работа была напряжённой. Были срочно созданы ремонтные передвижные мастерские, которые стали своего рода цехами на колёсах. На них было можно вести любые работы: токарные, сверлильные, шлифовальные, сварочные. Все члены бригады понимали, что это особое задание для завода и не выполнить его в срок нельзя! Сутками не выходили с завода и спали тут же в танках, но к апрелю 1943 г. мы собрали 12 танков: 8 танков БТ-5 и четыре Т-26. Осуществили обкатку машин. Испытывали их за городом по одной машине в день. Военпред – военный инженер 3 ранга Михлин и старший техник – лейтенант Шут принимали машины. Всё было сделано на отлично. Танки мы сделали на совесть!

Но отправку решили проводить раздельно. Первые 8 танков было решено отправить вместе с майскими подарками от иркутян. Делегацию возглавлял работник горкома ВКП (б) Водопьянов, а вручать танки от городского комсомола поручили мне и Виктору Филимонову. Мы вручили 8 танков БТ-5, а 4 танка Т-26 задерживались на сборке, из-за отсутствия моторов и они были отправлены позже».

Из приказа по 206-му запасному стрелковому полку

от 6 мая 1942 года № 177

Действующая Армия.

Товарищи красноармейцы, командиры, политработники, танкисты! Сегодня мы принимаем от трудящихся Иркутской области драгоценный подарок – восемь боевых машин. Это ещё раз подтверждает, насколько крепок и неразделен наш фронт и тыл, составляющий единый боевой лагерь, насколько сильно наше желание разгромить врага! Помните, товарищи, члены экипажей, которым непосредственно вручаются боевые машины, тем самым облекаются высшим доверием народа, нашей партии и Советского правительства. Будьте же достойны этого доверия!

ПРИКАЗЫВАЮ: танки, принятые от трудящихся Иркутской области, закрепить за Экипажами.

1.Танк БТ-5 26840 имени Зои Космодемьянской, командир – сержант Худенков И. Н., механик-водитель – старший сержант Пономарёв А. С., башенный стрелок – сержант Ошустин В. И.

Фамилии остальных членов семи экипажей мы не приводим из-за нехватки места в публикации, но желающие их знать могут заглянуть в книгу «Земля Иркутская» стр. 205.

Железнодорожники Восточно-Сибирской железной дороги решили собрать средства на постройку своей танковой колонны «Иркутский железнодорожник». Работники всех предприятий и служб дороги в декабре 1942 года начали сбор средств на постройку танков. Деньги вносили как из личных сбережений, так и заработанные на воскресниках. Уже к апрелю 1943 года было собрано 7 012 424 рубля. Построенные на эти деньги танки были отправлены в 1-ю гвардейскую танковую армию, которой командовал генерал-полковник (впоследствии маршал танковых войск) М. Е. Катуков. Танкисты в своих письмах благодарили железнодорожников за мощную боевую технику и рапортовали о своих боевых успехах.

В газете «Восточно-Сибирская правда» за 10 апреля 1945 года было опубликовано письмо танкистов 40-й гвардейской бригады, в котором они писали: «Танки «Иркутский железнодорожник» были использованы в зимних наступательных боях. Путь от Вислы до Одера ваши грозные машины прошли без единой аварии и поломки и нанесли противнику непоправимый ущерб в живой силе и технике. Недалёк тот день, когда знамя Победы будет реять над всей Германией и наши танки придут в Берлин». И они пришли! 23 апреля 1945 года танки с надписью «Иркутский железнодорожник» с юго-востока ворвались в пригороды Берлина и приняли участие в его взятии.

В день Победы командарм 1-й гвардейской М. Е. Катуков телеграфировал в Иркутск: «Шлю привет всему коллективу ВСЖД из Берлина. Вы уже знаете, что мы свой исторический долг выполнили и врага разгромили! Поздравляю с Победой! Желаю успеха всему коллективу Восточно-Сибирской железной дороги!»

Следует подчеркнуть, что танковые колонны «Иркутский комсомолец» и «Иркутский железнодорожник» были не единственные, сформированные в Иркутской области. На средства жителей Приангарья в годы войны были сформированы ещё две танковые колонны – «Иркутский колхозник» и «Сибиряк».

Инициаторами сбора средств на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник» выступили колхозники сельскохозяйственной артели им. Ворошилова Тайшетского района. На колхозном собрании они решили, что часть хлеба, причитающегося им на трудодни (300 пудов) они внесут на строительство танка. Наличных денег у колхозников было меньше, чем у рабочих, но они всё-таки собрали 12 130 рублей. Но главное не в сумме, а в том, что они положили начало движению по сбору средств на танковую колонну «Иркутский колхозник». 14 ноября 1942 года они обратились в областной газете ко всем колхозникам Иркутской области – поддержать их патриотический почин. И, как говорится, «дело закрутилось». Партийные и советские организации в колхозах и совхозах области провели собрания и организовали митинги, посвящённые организации сбора средств на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник».

На собрании колхозников сельхозартели «Новая жизнь» Черемховского района пример подал председатель колхоза Андрей Парфёнович Подпорин, который первым внёс 100 000 рублей. Вслед за председателем выступил его 65-летний отец Парфён Иванович и попросил принять от него 20 тысяч рублей. На этом же собрании жена председателя колхоза Мария Георгиевна внесла от своего имени 2 тысячи рублей. Так одна семья внесла на строительство танковой колонны 122 тыс. рублей. Их примеру последовали и другие колхозники и стали вносить свои личные сбережения. Всего же по колхозу «Новая жизнь» была внесена 1 180 тыс. рублей. Колхозники на строительство танков вносили не только денежные средства. Они отдавали золотые украшения, везли на сборные пункты хлеб и мясо. Всего же, согласно сообщению первого секретаря Иркутского обкома ВКП (б) К. Качалина председателю ГКО И. В. Сталину, на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник» от жителей Иркутской области на18 января 1943 года поступило:

58 миллионов рублей деньгами; 5 килограммов золотых изделий; 14 581 пуд хлеба; 3 801 пуд мяса.

Сбор средств на танковые колонны продолжался, и в 1943 году трудящиеся Иркутской области внесли на создание боевой техники 72 555 783 рубля.

В 1944 году в области начался новый, дополнительный сбор денег на танковую колонну «Сибиряк», и на её строительство поступило 19 773 000 рубля. Боевые машины этой колонны были вручены весной 1944 года прославленному в боях с врагами второму Гвардейскому танковому корпусу генерала А. С. Бурдейного.

На многих участках военных фронтов сражались в боях иркутские танки. Этот трудовой подвиг иркутян отмечен историческим памятником. В 1967 году к дню Великой Победы на большом постаменте, на пересечении улиц Декабрьских событий и 1-й Советской был установлен танк Т-34 № 41000855 с надписью на броне «Иркутский комсомолец». На постаменте надпись: «Колонна танков «Иркутский комсомолец», построенная на средства комсомольцев города Иркутска и области на Иркутском авиационном заводе и переданная воинской части под Москвой в мае 1942 года».

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