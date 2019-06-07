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Людмила Прищепа: «Я горжусь своей магистралью!»
|Л. В. ПРИЩЕПА, заслуженный строитель Иркутской области
|07 Июня 2019 г.
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После окончания Иркутского политехнического института я получила направление на работу в Иркутск. Вроде бы лучше и не придумать: распределение в областной центр, прекрасные перспективы. Но приехав летом к родителям в Усть-Кут, я узнала о начале строительства БАМа. Решение приняла незамедлительно: устроилась на работу в СМП-266.
Людмила Владимировна Прищепа
В этом строительно-монтажном поезде было много знакомых, с которыми мои родители работали на строительстве железнодорожного пути Хребтовая – Усть-Илимская. Там же, на этой трассе в строительном посёлке Новая Игирма, я окончила среднюю школу. Как и многие молодые люди моего поколения, я была воспитана в духе патриотизма и великих свершений своей страны, и пропустить такую стройку просто не могла.
Из Усть-Кута на вертолёте мы прилетели на Таюру. Палаточный городок Звёздный встретил нас пронизывающим холодом. Так началась моя трудовая судьба на магистрали моей жизни. Думала, отработаю там два-три года, отдам, так сказать, свой долг стране и потом уже буду устраивать окончательно свою трудовую биографию. Тогда я ещё не знала, что БАМу я посвящу 28 лет своей жизни и лишь потом судьба снова вернёт меня в Иркутск.
На работу 19 сентября 1974 года меня приняли в качестве строительного мастера и дали в подчинение три бригады ребят, приехавших из Грузии, Кабардино-Балкарии, Воронежа. Хорошо, что вскоре вышло постановление правительства не отправлять молодых специалистов, изъявивших желание ехать на БАМ, по месту их официального распределения, а то многим из нас пришлось бы расстаться с мечтой – принять участие в стройке века. В Звёздном тогда из жилья были только палатки, а уже приближалась суровая сибирская зима. Поэтому в первую очередь нужно было строить жильё и подводить к нему тепло.
Встречаем первый поезд, декабрь 1975 года
В первый же день, выдав кирзовые сапоги и бамовскую зелёную форму, меня познакомили с ближайшим объёмом работ: вот тебе бригады, вот участок теплотрассы, которую надо построить до наступления заморозков. А я до этого нигде на производстве не работала. Да и ребята мои строительных специальностей не имели – все они добровольцами приехали на БАМ по зову сердца вместе с отрядом имени XVII Съезда комсомола.
Нам ещё повезло, что мы попали на участок к опытным прорабам и хорошим руководителям – Валентину Петровичу Куликову и Валерию Павловичу Уласику. Во многом благодаря их мудрому руководству да ещё взаимовыручке всех бамовцев мы смогли справиться с поставленной задачей. Дело в том, что для рытья траншей под теплотрассу у нас совершенно не было техники – экскаваторы вообще были тогда на стройке в большом дефиците. Но они были у строителей Мостоотряда № 44, что строили рядом мост через реку Таюра, и они нас часто выручали. Так я познакомилась с начальником участка Анатолием Акимовичем Лукьянчиковым, начальником Мостоотряда № 44 Залманом Гершевичем Рониным, главным инженером Николаем Андреевичем Чернец, начальником производственно-технического отдела Александром Матвеевичем Полубояриновым. Все они были опытными специалистами, хорошими производственниками, да и просто настоящими отличными людьми, я у них многому научилась. И в то время, и позже, когда перешла на работу в эту организацию. Хорошо, например, запомнила одну срочную эвакуацию. Дело в том, что наша контора стояла в пойме Таюры, и при первом же паводке её начало затапливать. Да так быстро, что спасали нас на танкетке. Это было незабываемо.
Первый автодорожный мост через Таюру мы начали строить в январе 1975 года, а уже 1 мая по нему было пущено движение. Одновременно мы приступили и к строительству железнодорожного моста. Его тоже надо было сдать в сжатые сроки – к декабрю того же года.
Прорабом на строительстве мостов тогда работал Геннадий Владимирович Похилюк, а мастерами – Саша Лукин, будущий начальник Мостоотряда № 44 и Николай Загоровский – будущий начальник Мостоотряда № 97. На БАМе молодые специалисты быстро продвигались по служебной лестнице.
Начальство в приказном порядке настаивало мостовикам не вызывать на стройку жён. Мол, всё равно жить негде, да и работы для женщин нет. Но жёны мостовиков, как декабристки, ехали на БАМ покорять Сибирь вослед мужьям. И работы никакой не боялись. Многие трудились на БРУ – бетонно-растворном узле.
Молодые строители БАМА
Работа была сложная и тяжёлая: строили мы наши первые мосты практически круглые сутки и в основном вручную. Пролётные строения монтировала опытная бригада Леонида Каскевича и Гиви Читанава. И мы со своим сложным заданием справились! А ведь для многих эти мосты были, как для меня, первыми. И вот 25 декабря 1975 года, в морозный зимний день, поезд с почётными пассажирами, среди которых был и космонавт Алексей Леонов, проследовал по нашему мосту! Радости нашей тогда не было предела. А потом был большой митинг в Звёздном, все – строители и гости – искренне ликовали. А потом были и другие мосты нашего БАМа...
В сентябре 1978 года из-за болезни сына мне пришлось переехать в Усть-Кут, в головное предприятие – трест «Мостострой-9». Там работала в производственном отделе – инженером, старшим инженером-куратором по строительству мостов, ведущим инженером по подготовке производства. Работа эта тоже не была простой: приходилось постоянно работать с заказчиками, управлениями автодорог, представителями железной дороги, часто ездить в командировки.
И это тоже, как и весь БАМ, было частью моей жизни, частью всей нашей страны и многих её граждан. Ведь эта магистраль века строилась трудом сотен тысяч людей. И государство к своим героям-строителям относилось уважительно. Бамовцы всегда знали, что о них страна заботится особо. Ведь такой дороги не было за весь советский период нашего государства. Не было такой великой стройки в истории нашей страны и позже. Да и других стран тоже. Это в годы перестройки недальновидные и ограниченные люди, а в основном злопыхатели на всё советское, назовут БАМ «дорогой в никуда». Но время показало и доказало, что БАМ, эта магистраль нашей жизни, очень важна и нужна сегодня, и будет ещё более востребованной в будущем. Так что ещё не одно поколение людей в нашей стране по-настоящему оценит работу бамовцев и скажет доброе слово о строителях 70-80-х годов XX века. И я лично горжусь своими медалями «За строительство БАМа», «За трудовое отличие», званием «Почётный транспортный строитель», полученными за участие в строительстве БАМа. Горжусь этой частью моей жизни!
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