Квартирный вопрос: кому в СССР «лишние метры» полагались?

«Квартирный вопрос» в Советском Союзе стоял ребром всегда, ввод новых квадратных метров не успевал за прибавлением населения, люди теснились в небольших комнатах и бараках. И хотя «коммуналки» и программы уплотнения отвечали идеологии коллективизма, иногда всё же требовались исключения. Поэтому советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос регулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года. Документ регулярно дополнялся категориями и применялся в течение всего существования СССР. К слову, он и сегодня не утратил силу.

Согласно ему, дополнительные метры выделялись в качестве поощрения Героям СССР (с 1934 года) и Героям труда (с 1938 года), заслуженным деятелям науки, искусства и техники, народным и заслуженным артистам, персональным пенсионерам, а также членам общества бывших политических каторжан и общества старых большевиков.

Нуждались в расширении жилища работники творческих профессий: изобретатели, научные работники и аспиранты, писатели, художники и композиторы. Также «метры» давали врачам и стоматологам, которые занимались частной практикой.

Также имели право на такую льготу лица офицерского состава в звании не ниже полковника, командиры воинских частей и преподаватели военно-учебных заведений.

Дополнительная площадь предоставлялась в виде отдельной комнаты. Если же её не было, то просто выделяли 10 кв. метров сверх нормы, а учёным, писателям и композиторам — не меньше 20 кв. метров.

Также лишнюю комнату выделяли больным людям, если их нужно было изолировать, чтобы не допустить заражения окружающих (туберкулёз, лепра), либо если с ними невозможно совместно проживать из-за их душевного состояния (психические расстройства, психоневрозы) или вызываемой болезнью неопрятности (недержание, гангрена, абсцесс лёгких и пр.). При эмфиземе лёгких, астме, тяжёлых поражениях сердца и беременности выделяли просто дополнительные «метры».

К слову, льготные метры не были бесплатными. Большинство категорий платили за свои комнаты, мастерские и студии по ставке и сверх того — за стандартную жилплощадь. А, например, зубные врачи платили за свои кабинеты повышенные ставки.

История - это не только великие битвы и подвиги лидеров наций! Это и история быта, вещей, человеческих традиций и привычек - вот о чем надо помнить, заглядывая в наши исторические хроники.

Кстати, на нашем сайте есть раздел о недвижимости, загляните как-нибудь.

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...