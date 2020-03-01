Квартирный вопрос: кому в СССР «лишние метры» полагались?

«Квартирный вопрос» в Советском Союзе стоял ребром всегда, ввод новых квадратных метров не успевал за прибавлением населения, люди теснились в небольших комнатах и бараках. И хотя «коммуналки» и программы уплотнения отвечали идеологии коллективизма, иногда всё же требовались исключения. Поэтому советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос регулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года. Документ регулярно дополнялся категориями и применялся в течение всего существования СССР. К слову, он и сегодня не утратил силу.
Согласно ему, дополнительные метры выделялись в качестве поощрения Героям СССР (с 1934 года) и Героям труда (с 1938 года), заслуженным деятелям науки, искусства и техники, народным и заслуженным артистам, персональным пенсионерам, а также членам общества бывших политических каторжан и общества старых большевиков.
Нуждались в расширении жилища работники творческих профессий: изобретатели, научные работники и аспиранты, писатели, художники и композиторы. Также «метры» давали врачам и стоматологам, которые занимались частной практикой.
Также имели право на такую льготу лица офицерского состава в звании не ниже полковника, командиры воинских частей и преподаватели военно-учебных заведений.
Дополнительная площадь предоставлялась в виде отдельной комнаты. Если же её не было, то просто выделяли 10 кв. метров сверх нормы, а учёным, писателям и композиторам — не меньше 20 кв. метров.
Также лишнюю комнату выделяли больным людям, если их нужно было изолировать, чтобы не допустить заражения окружающих (туберкулёз, лепра), либо если с ними невозможно совместно проживать из-за их душевного состояния (психические расстройства, психоневрозы) или вызываемой болезнью неопрятности (недержание, гангрена, абсцесс лёгких и пр.). При эмфиземе лёгких, астме, тяжёлых поражениях сердца и беременности выделяли просто дополнительные «метры».
К слову, льготные метры не были бесплатными. Большинство категорий платили за свои комнаты, мастерские и студии по ставке и сверх того — за стандартную жилплощадь. А, например, зубные врачи платили за свои кабинеты повышенные ставки.
История - это не только великие битвы и подвиги лидеров наций! Это и история быта, вещей, человеческих традиций и привычек - вот о чем надо помнить, заглядывая в наши исторические хроники.
Кстати, на нашем сайте есть раздел о недвижимости, загляните как-нибудь.
«Квартирный вопрос» в Советском Союзе стоял ребром всегда, ввод новых квадратных метров не успевал за прибавлением населения, люди теснились в небольших комнатах и бараках. И хотя «коммуналки» и программы уплотнения отвечали идеологии коллективизма, иногда всё же требовались исключения. Поэтому советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос регулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года. Документ регулярно дополнялся категориями и применялся в течение всего существования СССР. К слову, он и сегодня не утратил силу.
"(...) Джина Риппон, профессор в области когнитивной нейровизуализации в Астонском университете в Бирмингеме (Великобритания) не выносит, когда ей говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. "И мужчины, и женщины с планеты Земля", - отвечает 70-летняя исследовательница, вызвавшая потрясение в научном сообществе своей книгой "Гендер и наш мозг", опубликованной в августе 2019 года издательством Pantheon Books" , - пишет Le Figaro.
Таково общее убеждение, что Финляндия большую часть 19 века и до революции 1917 года составляла часть Российской империи. Однако это совсем не так. По смыслу всех законов, Финляндия представляла собой отдельное государство, связанное с Россией только личностью монарха. Иными словами, личная уния. Причём если император всероссийский был абсолютным монархом, то он же в качестве великого князя Финляндии был, формально, монархом конституционным.
Народный артист России Геннадий Гладков отмечает 85-летие. Он автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», а также известнейшим советским фильмам «Джентльмены удачи», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов».
В годы Великой Отечественной войны советские люди проявили величайшую заботу о боевом оснащении Красной армии. С первых дней войны в стране развернулось движение по сбору средств на строительство танков, самолётов, артиллерийских орудий и другой военной техники.
Русский язык отличается от других разнообразием способов образования новых слов. Одним из них является деонимизация. Этот процесс заключается в том, что имя собственное превращается в нарицательное. Такие слова еще называют эпонимами (от греческого «eponimus» - давший свое имя).
В литературе иной раз попадаются шедевры, поначалу незаметные, но в конечном итоге переворачивающие массовое сознание с ног на голову. Один из таких шедевров – «Три Толстяка» Юрия Олеши. Творение, которое вовсе могло не увидеть свет, но увидев – тут же стало бестселлером. Наверное, потому, что каждый, кто прочитал книгу, догадался, о каких именно Толстяках идет речь. Но просто, может быть, побоялся сам себе признаться в этом: крамола как-никак.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.