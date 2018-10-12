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Как мы сами себя высекли
|Алексей Чичкин, stoletie.ru
|12 Октября 2018 г.
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80 лет тому назад, 9 октября 1938-го, завершилась германская оккупация чехословацких Судет – почти трети Чехословакии.
Запад принудил Прагу к «добровольному» решению этого вопроса. Затем, как известно, настал черёд оставшейся части Чехословакии, литовской Клайпеды и далее по списку гитлеровских «приобретений». Казалось бы, предельно ясно, кто агрессор. Но отнюдь не Германии адресуют сегодня претензии страны-жертвы нацистской агрессии. Политические и финансовые требования к России со стороны Польши и стран Прибалтики практически стали неотъемлемой частью их внешней политики и пропаганды, в которых начинают преобладать территориальные аспекты.
Одновременно в отношении Украины польские претензии тоже приобретают территориальные очертания. Так, в иск Варшавы к Москве и Киеву намечено включить претензии и за «советское вторжение» в Польшу в сентябре 1939-го. Учащаются призывы в Латвии и Эстонии к включению аналогичных пунктов в финансовые иски Риги и Таллина к Москве. А в Румынии вообще претендуют на Молдову и на Северную Буковину — румынские до начала июня 1940-го. Дальше — больше: на польском телевидении с 2018 г. в карту Польши включены не только Львов, Ровно, Ивано-Франковск (Станислав в польский период) и Коломыя (южнее Станислава). Но также - Вильно, Барановичи, Браслав (северо-восточнее Вильно, где была граница Польши с Латвией).
На Украине бьют тревогу по поводу таких «трендов». Вдобавок «в польском законе о запрете так называемой „бандеровской идеологии“ территорию современных Галичины и Волыни очертили как Восточная Малопольша. Рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки загодя определили свои территориальные претензии к Украине, — возмущается главарь украинских неонацистов О. Тягнибок. По его мнению, Варшава тем самым открыла «второй фронт против Украины, борющейся с российской агрессией».
Не исключено, что аналогичные притязания, тоже отраженные на картах, могут активировать реваншистские группы в Финляндии и Латвии с Эстонией, в составе которых до середины 1940-го был ряд районов Карело-Финской ССР (с 1956 г. Карельская АССР), Ленинградской, Мурманской, Псковской областей. Впрочем, подобные карты — давно не редкость в этих странах. Такого рода картография, скажем, в Суоми стартовала еще с начала 1970-х. Москва тогда никак не реагировала на подобные выпады.
И ведь до сих пор это постановление, оспаривающее легитимность западных, юго-западных и северо-западных границ СССР с октября 1939 г. — июля 1940 г., так и не пересмотрено Россией. Видимо, потому, что РФ — правопреемница СССР?..
В документе, например, сказано: «...2. договор с Германией о ненападении... имел одной из целей – отвести от СССР угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете, эта цель не была достигнута». Разве? Неужели почти два года отсрочки - не в счёт? Зачем понадобилось так искажать реалии тех лет?
Оказывается, «... протокол от 23 августа 1939 года и другие секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939 — 1941 годах, являлись отходом от ленинских принципов советской внешней политики». Придется, в этой связи напомнить, что именно Ленин в 1919-1921 гг. инициировал передачу Финляндии ряда районов вблизи Петрограда, Петрозаводска и Мурманска, как и Латвии с Эстонией — ряда сопредельных с ними районов Ленинградской и Псковской областей. (Наряду с переданными тогда же Турции, напомним, большей части Западной Армении и части юго-западной Грузии.) Потому в документе предусмотрительно не уточняется, каковы были реальные пограничные акценты «ленинских принципов советской внешней политики».
Далее отмечено: «Предпринятое разграничение “сфер интересов” СССР и Германии и другие действия находились, с юридической точки зрения, в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран». Тем более что «отношения СССР с Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам 1920 г. и договорам о ненападении, заключенным в 1926—1933 годах, их участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность друг друга. Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией».
Читаем далее: «Переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор». Словом, те соглашения с Берлином, обусловленные напряженной военно-политической ситуацией на западных и восточных границах СССР, - это «продукт» сугубо личной власти Сталина. Короче говоря, в тот период надо было облить очередной порцией грязи Сталина с Молотовым, и обливали...
Но в постановлении нет ничего о том, что в марте-августе 1939-го велись переговоры между СССР, Великобританией и Францией о взаимной военной помощи, завершившиеся провалом по вине западных «партнеров». Хотя бы потому, отметим, что, во-первых, иностранные делегации не имели полномочий подписывать соответствующий договор. А во-вторых, их правительства отказались договариваться с Польшей, Литвой и Румынией о пропуске советских войск к границам этих стран с Германией и с оккупированной ею Чехословакией.
Кстати, те переговоры в Москве начались вскоре после германской оккупации без военных действий (середина марта 1939 г.) не только послемюнхенской Чехословакии, но и почти всего литовского побережья Балтики опять при попустительстве Лондона и Парижа.
Не говорится и о том, что, как отмечено в сборнике «Документы и материалы кануна Второй мировой войны, 1937-1939» (М., Политиздат, 1981 г.) и «Фальсификаторы истории» (М., ОГИЗ, 1948 г.), «2 сентября 1939 г., когда германские ВВС уже бомбили польские населенные пункты, а Англия и Франция, несмотря на свои союзные договоры с Польшей, продолжали молчать о своей позиции, Н.И. Шаронов (посол СССР в Польше) посетил главу польского МИДа Ю. Бека и, сославшись на заявление К.Е. Ворошилова от 27 августа 1939 г., где упоминалось о возможной поставке Советским Союзом Польше военных материалов, спросил, почему Польша не обращается к Советскому Союзу с этим запросом. Но её правительству понадобилась неделя, чтобы поручить послу Польши в СССР В. Гжибовскому вступить по этому вопросу в контакт с советским правительством: было уже слишком поздно».
Но, согласно постановлению съезда, те политические соглашения СССР с Германией, оказывается, «...были использованы Сталиным и его окружением (т.е. не Германией, а Советским Союзом... — А.Ч.) для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств». Этот пассаж, как им кажется, оправдывает вышеупомянутые и «перспективные» претензии ряда восточноевропейских стран к РФ, Белоруссии, Украине, Молдове. Вполне резонно предположить, что прямые, т.е. официальные территориальные претензии «пострадавших», будут немедленно выдвинуты при соответствующих распоряжениях, скажем, из Вашингтона или Брюсселя.
Прессинг на РФ за «советскую оккупацию» и её «последствия» продолжает нарастать. И чего ждем?
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