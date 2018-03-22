Иркутскому спорту – 95 лет. Часть 5

Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвящённых 95-летию спортивного Приангарья.

Первый послевоенный год был трудным, но интересным. Спортивная жизнь набирала обороты, иркутские атлеты громко заявляли о себе на крупных соревнованиях. Война не лишила людей тяги к физическому совершенству. В области работали пятнадцать добровольно-спортивных обществ: «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Авангард», «Азот», «Строитель», «Молния», «Пищевик», «Сталинец», «Большевик», «Водник», «Старт», «Металлист», «Наука», «Крылья Советов». ДСО культивировали 24 вида спорта – не только общепринятые популярные, как коньки, лыжи, лёгкая атлетика, стрельба, а забытые ныне – академическая гребля, автомобильный спорт, рукопашно-штыковой бой, фехтование. У руля стояли вчерашние фронтовики, известные в довоенное время спортсмены: В. Соболь, В. Суздальницкий, В. Лопатин, В. Сергачев, И. Раздобреев, А. Панченко, душой и сердцем болевшие за дело. И успехи не заставляли себя ждать.

Иркутский спорт в послевоенные годы

Неудержимый «Спартак»

Летом 1946-го звание чемпионов России впервые завоевала женская волейбольная команда «Спартак» в составе В. Зиминой, С. Компанеец, А. Рязанцевой, Г. Ивановой, Е. Шуравлевой. Главную скрипку играла капитан и тренер команды Ольга Иванова. Её имя громко прозвучало ещё девять лет назад, когда в Хабаровске на Спартакиаде военных округов Сибири и Дальнего Востока неожиданную победу одержала женская команда Иркутска. Неизгладимое впечатление на главного судью соревнований, в то время командующего особой Краснознамённой Дальневосточной армией, маршала Советского Союза Василия Блюхера произвела игра капитана чемпионок восемнадцатилетней Ивановой. Большой любитель волейбола, маршал не пропустил ни одной игры с участием команды с берегов Ангары и первым поздравил её с заслуженным успехом, вручив Ивановой, как лучшему игроку турнира, знатный специальный приз – охотничью двустволку...

Фото команды тех лет: крайняя справа Ольга Иванова, рядом с ней Ариадна Рязанцева.

– Уверен, что с таким капитаном, – сказал маршал, – иркутскую команду ждут большие победы.

– В нашей команде играли беззаветно влюблённые в волейбол девушки под стать своему капитану, – вспоминала Ариадна Рязанцева. – Ольга Григорьевна пользовалась непререкаемым авторитетом на площадке и вне её, обладала сильным характером, организаторским даром и редким чутьём на таланты. Мы могли победить любого соперника, невзирая на титулы.

Провидцем оказался маршал. «Спартак» под началом Ольги Григорьевны Ивановой в дальнейшем добился феноменальных успехов, став одиннадцатикратными чемпионками России, победительницей зимнего Всесоюзного соревнования и серебряными призёрами чемпионата СССР.

Первая перчатка России

Летом 1946 года на чемпионате России по боксу в Иваново сенсацию преподнёс 18-летний новичок взрослого ринга Закирья Мигеров, завоевавший золотую медаль.

Безусого крепыша невысокого роста, имя которого ничего не говорило специалистам, не приняли всерьёз даже после первого победного боя. А вот когда он уверенно выиграл второй и третий бои, маститые заволновались. Сибиряк поражал исключительной энергией и акцентирующими ударами. Но ещё больше они поразились, когда узнали, что у Мигерова боксёрский опыт всего один год.

Во время войны ему было не до бокса, он работал на авиазаводе, где взрослели даже юнцы. Закирья дневную норму выполнял исправно, не хныкал, не стонал, хотя иные ровесники падали от бессилья у станка. Нередко доводилось спать урывками прямо на рабочем месте. Он кормил семью и этим гордился. Осенью победоносного 1945-го Закирья решил заглянуть в зал бокса Дворца пионеров. Многоопытный тренер Игорь Борисович Кирзнер безошибочно определил: «У этого парня природный дар: смелый, быстрый, выносливый, с мгновенной реакцией и хлёстким ударом». Они много работали на тренировках, уделяя внимание на технику ведения боя. Через год новичок выиграл первый серьёзный турнир, потом второй... Год понадобилось, чтобы выйти на российский уровень.

В финальном бою Мигерову противостоял достаточно известный мастер ринга, обладавший колоссальным опытом и завидной биографией москвич Сергей Удалов. Все ждали, что он поставит дерзкого новичка на место. Начался бой, и зал ошеломленно притих: под натиском Мигерова бывалый мастер ушёл в глухую защиту. В третьем раунде Удалов пытался перехватить инициативу, но Закирья выстоял, и судьи единогласно отдали ему победу.

Там же, в Иваново, легендарный Вадим Хардин завоевал бронзовую медаль.

На следующий год Мигеров подтвердил звание первой перчатки России, доказав неслучайность своего успеха. А затем ещё пять раз становился чемпионом России. Уникальное достижение, не перекрытое никем из иркутских мастеров ринга.

Быстрый лёд

В послевоенные годы репутация иркутских скороходов была очень высока. Красноречивое тому подтверждение – выступление наших земляков в престижнейшем матче с участием шести сильнейших конькобежных команд страны из Москвы, Ленинграда, Горького, Свердловска, Кирова. В 1949 году звёзды собрались на волжском берегу. Честь столицы Восточной Сибири представляли признанные мастера ледяной дорожки: В. Захаров, Н. Митаво, В. Русин и Л. Клыпин, достойно продолжавший эстафету многолетнего лидера иркутских коньков Анатолия Рябинина. Неоднократный чемпион ЦС ДСО «Медик», преподаватель мединститута Лев Клыпин подтвердил реноме одного из быстрейших мастеров на спринтерских дистанциях, выполнив норму мастера спорта. Будучи в зените славы, Лев Гаврилович тем не менее уже жил тренерскими заботами, строго следуя наказу главы федерации иркутских коньков Степана Васильевича Гусева создать новую боеспособную команду единомышленников.

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Поздравляем!

24 марта заслуженному тренеру России по санному спорту и бобслею Павлу Колоедову – 60 лет. Он родом из Братска, где и освоил новую для себя профессию тренера в санном спорте, молодой тогда спортивной дисциплины. Приняв эстафету от основателя санного спорта в Братске, заслуженного тренера России Вячеслава Величко, молодой наставник достойно продолжил добрые традиции, воспитав плеяду выдающихся ледовых мастеров не только в санях, а и бобслее. Первым из его учеников прорвался на Олимпийские игры в 1992 году Эдуард Бурмистров. Прорыв продолжили О. Новикова, В. Кнейб, Д. Чабан, Е. Зыков, А. Горлачев, О. Ермолин, М. Белугин, Д. Моисейченков, А. Касьянов.

Первые олимпийские медали завоевал Альберт Демченко, переехавший под крыло Колоедова из Перми. Но выше всех взлетел Александр Зубков – серебряный и бронзовый призёр двух Олимпиад и дважды золотой в Сочи, где Александр Касьянов финишировал четвертым.

Кроме олимпийских наград воспитанники Павла Васильевича выиграли десятки медалей европейского и мирового форумов.

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