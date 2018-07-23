Гордо реял Андреевский флаг…

Более столетия покоились на дне Японского моря останки русского крейсера «Дмитрий Донской». Несколько дней назад корабль обнаружили специалисты южнокорейской компании Shinil Group. Крейсер лежит неподалеку от острова Уллындо на глубине более 400 метров.

Крейсер «Дмитрий Донской»

У исследователей практически нет сомнений – это тот самый корабль, который участвовал в печально знаменитом Цусимском сражении во время Русско-японской войны. 113 лет назад храбрые русские моряки вступили в неравный бой с японской эскадрой. На корме славянской вязью выбито название крейсера. Корпус судна серьезно пострадал, в нем множество пробоин от орудийных снарядов...

«Дмитрий Донской» входил во 2-ю эскадру Тихоокеанского флота, которой командовал вице-адмирал Зиновий Рожественский. Крейсер был отнюдь не нов, точнее, он серьезно устарел – на воду его спустили в августе 1883-го в Кронштадте, а в строй он вошел спустя два года. За неполных 20 лет службы ему ни разу не довелось участвовать в боевых действиях. В биографии «Дмитрия Донского» были только длительные походы. Цусимское сражение было для него первым. И стало последним...

14 мая (27-го по новому стилю) 1905 года крейсер под командованием опытного командира, капитана 1-го ранга Ивана Лебедева в числе других русских кораблей направляется к Цусимскому проливу. Впереди кильватерной колонны – тяжелые броненосцы, следом – небольшие, издали кажущиеся игрушечными, миноносцы.

Научно-популярный фильм «Дмитрий Донской». Во славу Русского флага!»

Замыкают колонну крейсеры. Первым, разрезая морскую гладь, мчит «Аврора», быстроходное боевое судно, спущенное на воду всего четыре года назад, в 1900 году. Это тот самый крейсер, который в октябре 1917-го произвел исторический выстрел по Зимнему дворцу, ознаменовавший крушение старой России...

Следом идут похожие друг на друга крейсеры «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». Оба почти ровесники – им больше двух десятков лет, они прошли капитальный ремонт и реконструкцию и, конечно, не очень подходили для боевых действий того времени. Однако, когда грянула Русско-японская война, «стариков» поставили в строй. Они, напрягая изношенные паровые машины, стремятся не отстать от других кораблей, но это не удается. Колонна уходит все дальше и дальше...

Стоит напомнить, что в Цусимском сражении японцы имели более чем трехкратное превосходство перед русскими – 120 кораблей разных типов против 38-ми!

Но мы не станем обозревать все сражение. Сосредоточимся лишь на одном из ее участков. Но и там враг превосходил русских числом. Но отнюдь не умением и не отвагой...

Крейсеры неприятеля «Кассаги», «Отава», «Ниитака», «Читосе» вступили в поединок с русскими кораблями – «Авророй», «Изумрудом», «Олегом», «Жемчугом», «Светланой». Какое-то время ни одна из сторон не имела преимущества, но на помощь японцам уже спешили крейсеры «Нанива», «Токачихо», «Акаси», «Цусима». Кроме них, вступили в бой еще восемь судов под «солнечным» флагом. На русские корабли обрушился шквал огня...

Казалось, что исход боя решен. Получила серьезные повреждения «Светлана», загорелся «Олег». Но больше всего досталось «Авроре» – вражеский снаряд угодил в рубку и разбил рулевое управление. Крейсер перестал маневрировать и превратился в неподвижную мишень для неприятельских артиллеристов. Японские корабли подходили все и ближе, готовясь произвести последний, губительный залп...

В этот момент в бой вступили «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». «Старики» долго шли к месту боя, но подоспели вовремя. Пушкари обоих крейсеров стали крушить японцев. Вспыхнул один вражеский корабль, второй, третий. Тем временем экипаж «Авроры» принялся за ремонт рулевого управления. И успешно справился с задачей: крейсер снова обрел маневренность.

Спустя некоторое время «Аврора» и еще несколько русских кораблей вышли из боя. Скоро их дымный след исчез за горизонтом. Вслед за ними устремились японские корабли. Израненный «Дмитрий Донской» остался один. Он шел во Владивосток и, возможно, дошел бы до него...

Увы, «Дмитрий Донской» был обнаружен японским наблюдателем, находившимся на небольшом острове, мимо которого проходил русский крейсер. В эфир тут же ушла радиограмма, и на перехват корабля устремились неприятельские суда.

По пути «Дмитрий Донской» встретил миноносец «Буйный». Тот был сильно поврежден в бою, к тому же на его борту находились спасенные моряки с других судов. Крейсер подошел к нему и застопорил машины. Пока на шлюпках перевозили моряков с «Буйного», было потеряно два с половиной часа драгоценного времени...

На горизонте уже показались дымные следы японских кораблей – это были четыре крейсера и столько же миноносцев. Моряки на кораблях под «солнечными» флагами радостно потирали руки и весело переговаривались. Они предвкушали славную охоту!

«Дмитрий Донской» отчаянно пытался уйти от погони. Он то и дело менял курс, дабы затруднить стрельбу японцам. Но и пушки крейсера не молчали – они отвечали на удары вражеской артиллерии. Один из залпов повредил крейсер «Отава». На его борту вспыхнул пожар.

Однако напор японцев становился все сильнее.

Русский корабль разрушался на глазах, палуба была залита кровью, выходили из строя и замирали пушки. Но, объятый огнем, героический крейсер оставался на плаву и продолжал палить из оставшихся орудий. Более того, он подбил флагманский корабль японцев «Нанива»!

Еще один потрясающий факт: командир японской эскадры адмирал Сотокити Уриу не был уверен, что его корабли смогут справиться с русским крейсером. И вызвал подкрепление!

Увы, финал этой трагедии был близок. Огнем японской артиллерии была разрушена рубка русского корабля, было убито несколько офицеров. Вот фрагмент из романа-эпопеи «Цусима» Алексея Новикова-Прибоя: «Над этими мертвецами, стиснув от боли зубы, возвышался один лишь командир Лебедев, едва удерживаясь за ручки штурвала. У него оказалась сквозная рана в бедре с переломом кости.

Кроме того, все его тело было поранено мелкими осколками. Он стоял на одной ноге и пытался удержать крейсер на курсе, сам не подозревая того, что рулевой привод разбит и что судно неуклонно катится вправо. Увидев старшего офицера, он удивленно поднял брови и промолвил посиневшими губами:

– Сдаю командование...

– Я сейчас распоряжусь, чтобы перенесли вас, Иван Николаевич, в перевязочный пункт.

– Не надо. Я здесь останусь. Старайтесь скорее попасть в тень острова. Судно не сдавайте. Лучше разбейте его...».

Через несколько дней командир крейсера, доблестный русский моряк Иван Лебедев скончался.

Крейсер – изуродованный, разрушенный, усеянный ранеными и мертвыми – продолжал свой тяжкий путь. Передняя труба была разбита осколками, вторая и вовсе разворочена. В борту было несколько пробоин. Корабль кренился на бок, однако сумел дотянуть до острова Джалет. На нем высадился экипаж.

На рассвете 16 мая (29-го по новому стилю) 1905 года старший офицер отвел крейсер от берега, открыл кингстоны. Моряки со слезами на глазах наблюдали, как их родной «Дмитрий Донской» уходил под воду. На его мачте гордо реял иссеченный осколками Андреевский флаг...

О подвиге крейсера «Варяг» знает весь мир. Но мало кто знает, что такую же беззаветную смелость и героизм проявили моряки другого русского крейсера «Дмитрий Донской». Вечная им память!

В Японском море нашли русский крейсер, затонувший 113 лет назад

По инф. stoletie.ru

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