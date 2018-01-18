«Движение вверх»: вспоминая великих

Фильм «Движение вверх» посвящён тому, как сборная СССР по баскетболу выиграла Олимпиаду-1972, победив американцев в финале. Он уже собрал в прокате более 1, 74 млрд рублей и обогнал «Последнего богатыря», установив новый рекорд, сообщают "Аргументы недели".

ОДИН только факт, который красноречиво говорит о том, зачем нужно такое кино. Просмотры страниц в Википедии по запросу «финал баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972» за последний месяц выросли в 38 раз. То есть молодёжь заинтересовалась темой, о которой раньше даже не слышала.

Конечно, вокруг заметной темы всегда будет много критиков, которые начнут обвинять режиссёра в том, что он приукрашает действительность. Хотя за ту историческую победу игроки получили по 300 долларов. Чтобы прокормить семьи, баскетболисты занимались контрабандой. Возили на Запад фотоаппараты «Зоркий», «Киев», «ФЭД», чёрную икру для продажи. Главный герой той исторической победы Александр Белов попался на границе с иконой. Его лишили званий и убрали из спорта, сделав козлом отпущения. Отлучение от баскетбола нанесло эмоциональному спортсмену сильнейший удар, человек буквально сломался и уже через год умер в возрасте 26 лет. А ещё добавим, что советское телевидение даже не вело трансляцию того матча.

Из 12 игроков мюнхенской сборной СССР по баскетболу живы сегодня только четверо. А вот из того американского состава на этом свете 11 игроков из 12. Возникает мнение, что такие фильмы, как «Движение вверх» или «Легенда №17», множит количество людей, не живших при СССР, но начинающих кричать на каждом углу, что тогда и трава была зеленее, и колбаса вкуснее по 2.20.

Но разве об этом фильм?! Он – о времени людей, способных на поступок. Удивительно свободных внутренне. Даже понимая, что могут идти на плаху, они всё равно туда шли. У них была роскошь, на которую сейчас есть дефицит, – это возможность быть гордыми.

Та теплота, с которой показаны все игроки великой сборной, со всеми индивидуальными переживаниями и рефлексией, заставляет сопереживать им каждую секунду. В этом фильме столько тепла, любви и драматизма, что сложно сдержать эмоции.

Но фильм не только о великих советских игроках. Что отличает нас от тех парней, в которых никто, кроме тренера не верил? Сегодня ситуация в спорте, к сожалению, похожая – у нас тоже есть чиновники, думающие вместо спорта о своих интересах, и среди нас по-прежнему живут великие спортсмены и великие тренеры, которых невозможно сломить. Эти несгибаемые люди всеми силами будут доказывать на Олимпиаде в Пхёнчхане, что мы способны победить даже там, где в нас не верят даже свои.

По инф. Аргументы недели

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