Дети войны

Мы дети тех военных лет,

И наше детство связано с войной.

Знакомы нам с мякиной горький хлеб,

И похоронки, и материнский вой.

Мы помним в школу первые шаги

С холщовой сумкой вместо ранца за плечами,

Как собирали в поле колоски,

Как нам саранки сахар заменяли.

Мы долго вкуса колбасы не знали,

И вдоволь молока не пили,

Нас огород и лес от голода спасали,

А черемшу как лакомство любили.

Но знали цену хлебу и картошки,

А керосин служил нам лампой Ильича,

Щи постные хлебали с хлебной крошкой,

Подарком был кусочек калача.

Но выжили, страну подняли из руин

И сделали ее великою державой.

Мы и сегодня, как один

Гордимся славою тех лет по праву.

Не потому ли так еще крепки,

Что чашу жизни выпили двойную:

За павших, за себя – но все же сберегли

Честь и любовь к Родине – святую.

Это стихотворение написала к одному из дней Победы ветеран тыла, к сожалению, ныне ушедшая из жизни, Клара Лазаревна Мурай, бывший проректор по учебной работе бывшего же иняза. И читатель поймет, что речь в этом очерке пойдет о детях войны, об их вкладе в Победу. Хоть он был, может, не велик, но стремление у детей быть вместе с воюющей страной было велико!

Об этом свидетельствуют документы тех лет, письма на фронт и воспоминания самих участников событий. Давайте заглянем в документы архивов и перенесемся туда – в 1941-1945 годы.

Из письма ученицы 3 класса Хомутовской школы Иркутского района: «Дорогой боец! Посылаю тебе к празднику табак. Мой папа тоже на фронте. Этот табак я сама садила, поливала, ухаживала, чтобы послать папе. Но сейчас все ребята шлют бойцам подарки, и, может быть, табак другой девочки попадет моему папе. Дорогой боец! Курите на здоровье! Бейте проклятых фашистов и скорей возвращайтесь домой с Победой, к своим ребятам.

Лачина Альбина 3 класс. 8 октября 1942 г.»

В этот день в школе был сбор подарков для бойцов. Школьники несли все, что у них было приготовлено для отправки на фронт: табак, вышитые платочки, кисеты, нитки с иголками и многое другое, что, на их взгляд, могло пригодиться солдату. Принимая от детей подарки, учительница Нина Лаврентьевна Решетнева сказала им, что все посылки будут отправлены защитникам Сталинграда и будут вручены в день годовщины Октябрьской революции – 7 ноября. «Пусть бойцы знают, что в тылу все от мала до велика желают им победы и выражают им свою большую любовь и заботу» (так в тексте). Следует отметить, что посылки бойцам на фронт отправлялись в течение всей войны и приурочивались к праздникам: Дню Красной армии (23 февраля), годовщине Октябрьской революции и 1 мая. По информации Иркутского обкома ВЛКСМ, за годы войны иркутские школьники отправили на фронт свыше 30 тысяч индивидуальных подарков.

Определенный вклад дети внесли и в обеспечении Красной Армии продовольствием. Причем в «битвах за урожай» принимали участие не только сельские школьники, но и учащиеся городских школ. Ежегодно во время летних каникул из города отправлялись отряды, сформированные из учеников 7-10 классов для участия в сельскохозяйственных работах. Так, летом 1942 г. на полях Иркутского района работало несколько отрядов из городских школ № 8, 9, 11 и других. Они выезжали в колхозы и работали не только на прополке овощей и на сенокосе, но и выполняли такие работы, как рытье ям для овощехранилищ и силосных траншей.

Особенно большой объем работ выполнили отряды из школы № 8, которые работали в совхозе «Ушаковском». В составе двух отрядов работало 80 учащихся. В первом отряде (40 человек), который работал 22 дня в августе, учащиеся на сенокосе и на уборке овощей выполнили 1940 норм и заработали 10 700 рублей. Второй отряд за это же время заготовил 35 тонн сена, выкопал ямы для двух подземных овощехранилищ по 350 кубометров каждое и вырыл 2 силосных траншеи общим объемом в 1200 кубометров.

Не отставали от старшеклассников и малыши. Например, 27 учеников Савватеевской начальной школы Иркутского района за три дня собрали более тонны колосков, из которых было намолочено 950 кг зерна. Но особенно отличился отряд начальной школы села Сеганово Заларинского района.

Школьный отряд малышей в количестве 30 человек приступил к работе 26 мая 1942 г. Каждое утро все каникулярное время они вместе со своей учительницей Анной Ивановной Петровской выходили на работу на колхозные поля. Работы хватало всем! Это была и посадка картофеля, и прополка зерновых, и даже боронование. А в августе, когда шла уборка хлебов – сборка колосьев и уборка с полей соломы. Посевных площадей у колхоза было много, а некоторые из них назывались школьными. У нас нет возможности перечислять количество обработанных гектаров, хотя данными мы располагаем. Лучше назовем передовиков. Больше все трудодней (160) заработал Ваня Грошов – ученик 4 класса, Паша Антонова – 90 трудодней, Маруся Студенкова – 42 трудодня, ученик 1 класса, восьмилетний Алеша Антонов – 42 трудодня. Руководительница отряда А. И. Петровская выработала 205 трудодней. Решением областного Совета депутатов трудящихся школа села Саганово была награждена почетной грамотой за активное участие в сельскохозяйственных работах.

Принимали дети участие и в сборе средств на вооружение Красной армии. Теперь уже всем известно, что «от Москвы до Британских морей» Красная армия не была всех сильней. Сталинское руководство не подготовило страну и ее армию к отражению агрессии. Пришлось в ходе войны перестраивать экономику на военный лад, а часть средств брать у населения. Участвовали в этом и дети. Обращение учащихся начальной школы № 28 Иркутска о постройке танка «Иркутский пионер» 15 мая 1942 года: «Дорогие ребята! Пионеры и школьники! У нас нет более жестокого врага, чем Гитлер и его банда. Но Красная армия стойко защищает каждую пядь советской земли. Близок час расплаты! Мы, ребята, должны помочь Красной армии по примеру горьковских ребят-пионеров, которые послали бойцам Красной армии танк.

Мы, ученики 28-й начальной школы Иркутска решили организовать сбор средств на постройку танка «Иркутский пионер» и внесли 500 рублей. Ребята! Следуйте нашему примеру. Смерть палачам детей!

Ученики и пионеры 28-й начальной школы».

Их призыв нашел поддержку у многих школьников. На 1 марта 1943 года в Иркутской области было собрано 860 тысяч рублей школьных денег. Танк был построен и передан во вторую танковую колонну «Иркутский комсомолец». Основным источником пионерских денег на танк были их заработки на колхозных полях области и оплата за сбор металлолома, А собрали они за годы войны более 2 405 тонн черного и 210 тонн цветного металла.

Всех детских подвигов в тылу не перечислить – их очень много. И все они были проникнуты любовью и состраданием к бойцам и душевной теплотой.

А сколько они сами перенесли тягот и лишений? При написании данного материала мне удалось найти несколько воспоминаний и заявлений детей войны. Вот отрывки из них.

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«Витамины для раненых»

(из воспоминаний Макаревич Людмилы Дмитриевны)

«Летом 1943 г. мы стали готовиться к школе. Кто-то из взрослых посоветовал поторговать черемшой, и на вырученные деньги купить что-нибудь из школьных принадлежностей. Мы сделали несколько вылазок в тайгу и нарвали несколько корзин черемши. Опять-таки взрослые нам подсказали, что торговать выгоднее всего было на вокзале, у прибывавших на станцию поездов. Только расположились со своим товаром, как на 2-й путь подошел с востока воинский эшелон. Солдаты высыпали из теплушек и с котелками и чайниками бросились искать кипяток. К нам подошли двое молодых, но уже с усами: «Почем товар, купцы?» У меня вдруг от волнения запершило в горле, и я каким-то свистящим голосом торопливо сказала: «Военным мы за так отдаем». «За так, говоришь? Непорядок», – и он вытащил из кармана маленький кусочек сахара. В это время первый путь стал занимать санитарный поезд. Привычный для вокзала галдеж вдруг замер. Мы разинули рты: через открытые окна увидели забинтованных людей. «Вот что, купцы, – сказал тот, что дал мне сахар. – Ваши витамины нужнее им, чтобы быстрее поправиться и опять в строй. Раз вы военным отдаете за так – айда к вагонам». Мы побежали вдоль состава и раздали всю черемшу. Это стало нашим постоянным делом.

Однажды, ближе к сентябрю, когда черемша уже начала перерастать (но ее все равно медсестры забирали всю), одна сестричка вынесла кирзовые сапоги. Подошли они одному из членов нашей «витаминной» бригады – Генке Лисину. Мы и радовались за него и завидовали, что у него настоящая обувь появилась в преддверии зимы, а у нас ее нет. И вдруг комиссар поезда велел нам построиться в шеренгу и сказал: «От имени всей санитарной службы объявляю вам благодарность за участие в излечении раненных бойцов». Он вырвал листок из блокнота и что-то быстро написал. Эту записку он велел срочно передать в военкомат. Первого сентября на школьную линейку пришел военный из военкомата. Он прочитал записку, переданную тогда нам от комиссара. Заканчивая свою речь, сказал: «Нас невозможно победить, потому что с фашистами воюют даже дети».

В каких условиях во время войны жили сами дети, даже в глубоком тылу, подтверждает еще один документ из иркутского архива.

«Директору школы им. Маяковского от уч. 3-го класса «А» Суманеева Алика

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Ввиду того, что я хожу в рваных ботинках, которые не снимаю и дома, и в школе, потому что у ботинок оторвалась подошва. А так как она резиновая, то в починку их не принимают. Я постоянно промачиваю ноги и поэтому каждый день хожу с насморком. Но, так как ботинки скоро окончательно порвутся, и мне совсем не в чем будет ходить в школу. А потому очень прошу выдать мне за наличный расчет ботинки размер 35 или 36».

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