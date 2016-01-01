30 лет назад на Красной площади неожиданно приземлился немецкий пилот-любитель

13 мая 1987 года восемнадцатилетний Матиас Руст вылетел из аэропорта города Ютерзен на «Сессне-172», арендованной в местном аэроклубе. Самолёт был модифицирован: вместо второго ряда сидений установлены дополнительные топливные баки.

Матиас Руст на Красной площади

Дальнейший маршрут пилота: Шетландские острова, на следующий день - Фарерские острова. 15 мая Руст совершил перелёт в Исландию, где посетил Хёвди - место встречи Рейгана и Горбачева в октябре 1986 года. Это момент существенный, и мы ещё к нему вернёмся. Спустя годы Матиас напишет: «Я почувствовал, что вошёл в контакт с духом этого места. Меня заполнили эмоции и разочарование от провала саммита, от того, что я не смог здесь оказаться прошлой осенью. Это мотивировало меня продолжить своё дело». И он продолжил...

22 мая Руст вылетел в Норвегию, 25 мая - в Финляндию. Утром 28 мая он заправил «Сессну», проверил погоду и подал диспетчерской службе заявку на полёт в Стокгольм. Выйдя из зоны управления аэропорта, Матиас выключил связь, резко сменил курс и эшелон своего полёта. Вдоль береговой линии Балтийского моря добрался до воздушной трассы, соединяющей Хельсинки и Москву. Около 14 часов Руст перешёл свой Рубикон, исчезнув с экранов радиолокационных станций. Диспетчеры запустили поисково-спасательную операцию. В 40 км от берега Финского залива спасатели обнаружили масляное пятно и решили: самолёт потерпел крушение. А он между тем на предельно малой высоте под оживлённой воздушной трассой пересёк советскую границу возле города Кохтла-Ярве. И взял курс на Москву. (Позже ему предъявят счёт за ложную спасательную тревогу на сумму более ста тысяч долларов).

Дежурные радиотехнические подразделения ПВО обнаружили его в 14.10. Три зенитных ракетных дивизиона привели в боевую готовность. Наблюдали «цель 8255», но команды на уничтожение не получали.

В воздух поднимались дежурные звенья МиГ-21, МиГ-23 с трёх аэродромов. В районе города Гдов «спортивный самолёт типа Як-12 белого цвета с тёмной полосой вдоль фюзеляжа» лётчики обнаружили визуально. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, они вернулись на базу. Впоследствии маршал Д.Т. Язов утверждал, что войска ПВО вели «Сессну» до Москвы, но не пресекали полёт, потому что после инцидента с южно-корейским лайнером получили распоряжение гражданские самолеты не сбивать.

Когда военные, наконец, поняли, что наблюдают нарушителя, он уже входил в зону Московского округа ПВО. Доложили на Центральный командный пункт ПВО. Оперативный дежурный ЦКП генерал-майор С.И. Мельников и исполняющий обязанности начальника Главного штаба ПВО генерал-лейтенант Е.Л. Тимохин понадеялись, что в Московском округе с ним разберутся сами и, не имея характеристик нарушителя, не стали докладывать Главнокомандующему ПВО маршалу А.И. Колдунову. Который,- в этом не может быть никаких сомнений и к чему мы тоже ещё вернёмся,- конечно же, приказал бы цель сбить. Но на КП Московского округа не придали значения «простому нарушителю режима полётов».

Руст между тем в 18.30 подлетел к Москве. Легко нашёл Красную площадь. Сделав несколько кругов, засёк цикл работы светофора на Большом Москворецком мосту. Снизившись над улицей Большая Ордынка, едва не задевая крыши автомобилей, Матиас сел на мост и накатом доехал до Собора Василия Блаженного. Затем вылез, уставший, из самолёта и стал раздавать автографы. Примерно через час его арестовали. И началась вселенская истерика с охотою на ведьм.

Тут мне обязательно следует остановиться на личном моменте, связанном с этим исторически-одиозным событием. Дело в том, что сразу после окончания Львовского политучилища меня зачислили корреспондентом газеты «На страже» Бакинского округа ПВО. Пять лет, работая в отделе авиации, я освещал нелёгкую службу воинов ПВО. Летал на всех типах самолётов, регулярно бывал на полигонных стрельбах, много раз заступал с боевыми расчётами на охрану южных рубежей родины. Во всех одиннадцати авиационных полках округа меня всяк знал. Потом была учёба в академии, работа в «Красной звезде», в ТАСС. А под занавес офицерской службы меня назначили главным редактором журнала «Вестник противовоздушной обороны». То есть, читателю должно быть понятно, почему приземление Руста на Красной площади я поначалу воспринял почти как личное оскорбление.

В стране тогда берут власть белобилетники, люди, не нюхавшие пороха: Горбачёв, Ельцин, Гайдар, Чубайс, etc. Они изо дня в день, вольно (или невольно) наносят страшные удары по боеспособности вооруженных сил страны.

Ни дня не послужившие в армии, они не знали, и знать не могли её, как говорится, на клеточном уровне. Армия даже мешала им в их меркантильных планах.

Тот же случай с Рустом их испугал, как страшит суеверного человека привидение. Им страшно стало. Меж тем неточная оценка Войск ПВО, пущенная сверху, аукнулась в низах общественного сознания, и создался миф, фантом, даже отдаленно не соответствующий реальному состоянию дел. Специалисты наши и зарубежные прекрасно знают: да, случай досадный, курьезный, но он не стоит и сотой доли шума, им вызванного. Ибо, как здоровому человеку невозможно повторить похождений лунатика, так невозможно впредь повторить маршруты, наподобие рустовских. Хотя шкодливые молодые люди, жаждущие геростратовой славы, нарушали и, вполне возможно, будут ещё нарушать границу. Исключить это невозможно даже теоретически. Так называемая неприкосновенность советских границ - сухопутных и воздушных - самый дорогостоящий, после ядерного щита - блеф советской власти. Всегда через нашу границу ходили нарушители и летали самолёты. Разве что до Красной площади не дотягивали. Исключить в принципе подобные нарушения невозможно даже теоретически, а главное, нет в том необходимости. Решая буквально поставленную задачу, нам пришлось бы расположить по громадному периметру своих кордонов (60 тысяч километров!) все летательные средства, включая даже макеты, по которым обучались досаафовцы. Но и тогда Север страны остался бы оголенным. Именно об этом была подготовлена большая книга "Войска ПВО страны" Н.Я. Комарова, Е.А. Климчука и автора сих строк. Рецензировал её начальник Главного штаба Войсск ПВО генерал-полковник И.М. Мальцев, очень хорошо ко мне относившийся..

Второй раз Игорь Михайлович читал мою главку книги про Войска ПВО уже с плохо скрываемым удовольствием. Лишь под конец заметил: «Знаешь, чего тебе тут не хватает? Беседы с Главным маршалом авиации Колдуновым» - «Да я пробовал – бесполезно. Обиженный и униженный генсеком Горбачёвым, он и с нашим братом, газетчиком, не хочет общаться» - «Ничего, я замолвлю за тебя словечко».

На следующий день позвонил помощник бывшего главкома и сообщил, что маршал ждёт меня с заранее подготовленными вопросами. Почти сутки я колдовал над ними. Расчёт мой состоял в том, что если Колдунов даже фрагментарно, даже односложно ответит на каждый из них, то полнота картины в итоге всё равно сложится. Кстати, один из десятков вопросов звучал так: «Если бы вам всё-таки доложили о том, что неопознанная цель подлетает к столице, вы бы отдали команду сбить её?».

Александр Иванович, видимо, для себя уже всё решил, потому что даже не уточнил, где я намереваюсь опубликовать интервью с ним. Внимательно прочитав все вопросы, поинтересовался, каким временем располагает. Неограниченным – ответил я. «Ну что ж, - сказал, - когда я с ними управлюсь – дам вам знать. А вот эти материалы можете взять себе на память». И вручил мне фронтовую листовку победного 1945 года, ему посвященную и четыре личных фронтовых фотографии. (До сих пор их храню). Когда уже расставались, заметил, словно подтверждая какие-то собственные размышления: «Конечно бы, я отдал приказ сбить цель. Разве могло быть иначе?». Спустя пару месяцев Колдунова не стало. То была настоящая трагедия великого лётчика и не менее великого военачальника. Он скончался, не дожив и до семидесяти, хотя обладал отменным здоровьем. Не пережил позора и предательства со стороны генсека-главнокомандующего. То, чего не добились прославленные асы люфтваффе, легко сделал Горбачёв: стрельнул маршала влет.

Потому что на самом деле вред, причиненный Рустом войскам ПВО, был сравним с укусом слона комаром.

Впоследствии я писал об этом неоднократно и в своём журнале, и во многих других изданиях. Но книга о войсках ПВО так в свет и не вышла. В решающей степени из-за моего раздела, где были жёстко расставлены всё точки над «i» в отношении нашумевшего полёта Руста.

Зато спустя несколько лет уже после знаменитого ГКЧП появилась книга В. Легостаева «Как Горбачёв прорвался во власть». Валерий Михайлович был членом ЦК КПСС, первым помощником Е.К. Лигачёва. В его работе подробно раскрывается операция по большой чистке в армии под кодовым названием «Руст». В здании на Старой площади Легостаев сидел в кабинете по соседству с небезызвестным «прорабом перестройки» А.Н. Яковлевым: «Обстоятельства появления Руста в Москве были и до сих пор остаются загадочными. К примеру, уже тогда стало известно, что при подлете юного провокатора к столице на командный пункт Московского округа ПВО поступило указание о внеплановом отключении АСУ РЛС для проведения профилактических работ. Что, разумеется, снизило качество обрабатываемой службами ПВО оперативной информации. Как свидетельствовали поступавшие в те дни и недели в ЦК документы, таких подозрительных «мелочей» по маршруту неуловимой «Сессны-172» набиралось больше чем достаточно для серьезных размышлений и выводов. Постоянно подзуживаемый своим ближайшим окружением, в котором Яковлев уже играл важную роль, Горбачев искал повод для расправы над оппозиционным, как он полагал, руководством Вооруженных сил СССР. Его-то и доставил ему в урочный час на хвосте своего спортивного самолетика Матиас Руст.

В результате, как заявил на заседании Политбюро сам Горбачев, были отданы под суд 150 генералов и офицеров СА.

По данным американских спецов, внимательно следившим за ситуацией, «под Руста» было смещено не только руководство войск ПВО во главе с маршалом авиации Колдуновым, но и другие ведущие военачальники страны.

А именно, министр обороны маршал Соколов со всеми своими заместителями, начальник Генерального штаба и два его первых заместителя, главнокомандующий и начальник штаба ОВС Варшавского Договора, все командующие группами войск (в Германии, Польше, Чехословакии и Венгрии), все командующие флотами и все командующие округами. В ряде округов командующие заменялись неоднократно. Волна горбачевской чистки достигла уровня командования дивизиями, а то и еще ниже.

Особое внимание обращалось на устранение наиболее квалифицированных и независимых военачальников. Типичный пример - легендарный маршал авиации Александр Иванович Колдунов - дважды Герой Советского Союза; в Отечественную войну командир эскадрильи; с 1970 г. командующий ПВО Московского округа, а с 1978 г. главнокомандующий ПВО страны. В результате проведенной операции руководство Советской армии было фактически обезглавлено. Как-то пополудни в первых числах июня в моем кабинете, по обычаю неожиданно, возник Яковлев. К тому времени он уже успел стать членом Политбюро, близким генсеку. Широкое, грубо прочерченное лицо А.Н. светилось торжествующей улыбкой. Он пребывал в откровенно приподнятом, почти праздничном расположении духа. Прямо с порога, победно выставив перед собой ладони, выпалил: «Во! Все руки в крови! По локти!». Из последовавших затем возбужденных пояснений выяснилось, что мой гость возвращается с очередного заседания Политбюро, на котором проводились кадровые разборки в связи с делом Руста. Было принято решение о смещении со своих постов ряда высших советских военачальников. Итоги этого заседания и привели Яковлева в столь восторженное победоносное состояние. Его руки были «в крови» поверженных супостатов».

Мне остаётся лишь добавить, что автор этих записок погиб за рубежом при невыясненных обстоятельствах.

А подытоживая подлинные итоги вселенского публичного спектакля под названием «Дело Руста», замечу, что если бы «нахальный аэрокурёнок» не появился, как чёрт из табакерки, самостоятельно, то окружение Горбачёва в лице тех же яковлевых, шеварднадзе, бакатиных и прочих «гробовщиков социализма» обязательно бы его придумали. Им нужен был «железный повод», чтобы разгромить самых последовательных защитников того социализма. Не зря же Горбачёв с удовлетворением сказал своему ближайшему помощнику Черняеву: «Теперь умолкнут кликуши насчет того, что военные в оппозиции к Горбачёву, что они вот-вот его скинут, что он на них все время только и оглядывается».

«Нет никаких сомнений в том, что полёт Руста был тщательно спланированной провокацией западных спецслужб. И, что самое важное, - проведена она с согласия и с ведома отдельных лиц из тогдашнего руководства Советского Союза», - считал генерал армии, главком ВВС РФ П. Дейнекин.

«Это была блестящая операция, разработанная западными спецслужбами. Спустя 20 лет становится очевидным, что спецслужбы, и это ни для кого уже не является секретом, смогли привлечь к осуществлению грандиозного проекта лиц из ближайшего окружения Михаила Горбачева, причём со стопроцентной точностью просчитали реакцию Генерального секретаря ЦК КПСС. А цель была одна - обезглавить Вооружённые силы СССР, значительно ослабить позиции Советского Союза на международной арене» (И. Морозов, бывший полковник КГБ СССР).

«На мой взгляд, это была хорошо продуманная акция спецслужб» (генерал-полковник авиации Н. Москвителев).

«Акция была вовсе не безобидной, а спланированной, чтобы опорочить нашу армию. Был снят главком Александр Иванович Колдунов - удивительный человек, дважды Герой Советского Союза. Кроме того, у нас командарма сняли - его судьбы я не знаю и даже имени уже не помню. В ПВО тогда очень много народа «помели», а оперативного дежурного даже засудили. Убрали отличного министра обороны Сергея Леонидовича Соколова и поставили вместо него Дмитрия Язова (генерал-полковник, командующий зенитно-ракетными войсками ПВО СССР Р. Акчурин).

В 2003 году газета «Красная звезда» писала, что Сергей Мельников, дежурный генерал на центральном пункте ПВО 28 мая 1987 года, ссылался на бывшего председателя КГБ Владимира Крючкова, который якобы признался, что готовил эту операцию по указанию Горбачёва. В 2011 году признание генерала ПВО Сергея Мельникова об участии Крючкова в разработке плана пролета Руста было показано в авторской телепрограмме Андрея Караулова «Момент истины».

Хорошо «оттянулись» на теме Руста некоторые певцы, поэты и другие деятели культуры. Больше всех отличился Евгений Евтушенко: «Нахальный аэрокурёнок чуть Кремль не сшиб - всё оттого, что был прошляплен он спросонок коалами из ПВО». Пели о нём несколько групп. И даже Александр Градский отметился: «И вписался Руст искусно в ложе площади прокрустово. Да что нам Русты и „прокрусты“, и прохвосты всех мастей!».

Самого «пособника Горбачёва» после возвращения в Германию лишили лицензии пилота.

Проходя затем альтернативную службу в больнице, он ударил ножом медсестру за отказ пойти с ним на свидание. Был приговорён к 4 годам лишения свободы, но освобождён спустя 15 месяцев. Торговал обувью. В 1994 году Руст снова побывал в России. 3 недели пытался встретиться с Горбачёвым. Безуспешно. Хотя, бывшему генсеку стоило бы возблагодарить своего благодетеля. Долгое время Руст жил на Тринидаде. Обратился в индуизм и женился на индийской девушке, дочери богатого торговца. Вернулся с женой в Германию, а в 2001 году предстал перед судом по обвинению в краже свитера из универмага. Зарабатывал на жизнь игрой в покер, преподаванием йоги. К 25-летию своего полёта написал мемуары, которые заканчиваются словами: «Сейчас я смотрю на произошедшее совершенно по-другому. Я точно не стал бы повторять это и назвал бы свои тогдашние планы нереализуемыми. Это был безответственный поступок».

Но главный «перестройщик» так не полагает. Ибо свои-то планы он реализовал полностью.

Источник: stoletie.ru

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