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29 июня – День партизан и подпольщиков
Ольга Штраус (Санкт-Петербург), "Российская газета"   
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29 июня страна отметила День партизан и подпольщиков. Дата установлена в нашей стране не так давно - в 2010 году. И 29 июня выбрано не случайно: именно в этот день 1941 года было принято решение о формировании партизанских отрядов, пишет "Российская газета".

Партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны

Партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны

Большое соединение партизан действовало на стыке Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Одна из легендарных страниц истории 2-й партизанской бригады - продовольственный обоз, который был собран колхозниками на оккупированной территории в марте 1942 года и через линию фронта доставлен в блокадный Ленинград.

Как 223 подводы, груженные по 300 килограммов каждая, смогли пройти 120 километров по тылам врага и пересечь линию фронта, чтобы пробраться к своим? Как партизанам в глубоком тылу у немцев в голодную военную зиму удалось собрать такое количество еды? Об этом корреспонденту "РГ" рассказали участники того легендарного обоза.

Петр Тимофеевич Рыжов родился в деревне Голубово, в восьми километрах от станции Дно. В июне 1941-го ему шел седьмой год. Отца своего, офицера Красной армии, он не помнит. Зато очень хорошо помнит, как их село оккупировали фашисты.

Петр Рыжов ежегодно отмечает 21 марта как праздник - в этот день продукты были отправлены в Ленинград. Фото: Архив Александра Веретина

Петр Рыжов ежегодно отмечает 21 марта как праздник - в этот день продукты были отправлены в Ленинград. Фото: Архив Александра Веретина

Петр Тимофеевич вспоминает, как однажды ночью в окно их избы постучали незнакомые люди: если вы сейчас не уедете с нами к партизанам, завтра вас отправят в концлагерь - вы в списке у немцев. Помнит, как на переезде эти подводы приняли бой: лошадей партизаны пустили в галоп, и пока шел бой с немцами, женщинам и детям удалось убежать в леса.

В селе Железницы - центре партизанского края - семью поселили в опустевшую избу, ставшую чем-то вроде гостевого дома. Маму Пети Рыжова отправили на работы по устройству в лесах продуктовых схронов, а он остался в доме: подметал полы, носил дрова, выполнял разовые поручения командированных - ведь на оккупированную территорию забрасывали и связников с большой земли, и листовки, рации, оружие.

Зима 1941-42 года была не только морозной. Для партизанского края Ленинградской области она была еще весьма горячей. Именно в декабре-январе партизанами было проведено самое большое количество крупных военных операций. А 22 февраля партизаны решили отметить День Красной армии особым подвигом: разгромить гарнизон в райцентре Дедовичи. И все получилось.

Накануне в штаб 2-й партизанской бригады приехал начальник отдела по связям с партизанами из штаба Северо-Западного фронта Алексей Асмолов. Вечером, после операции, был "разбор полетов". Подведение итогов, как водится, переросло в застолье.

Очевидно, глядя на полный стол, Асмолов стал рассказывать про голодающих ленинградцев. Показал фотографии блокадного города. И в этом разговоре родилась дерзкая мысль: а что если отправить в помощь ленинградцам продовольственный партизанский обоз?

Петр Тимофеевич, много лет подряд занимающийся историей его создания, сейчас возмущается:

- В книжках пишут: мол, хлеба, мяса, масла меда было в партизанском крае - хоть залейся! Неправда это!

Надо сказать, что у многих в Ленинграде в это время были родственники: кто-то еще до войны отправился на учебу в вуз, кого-то в город на завод позвала индустриализация 30-х. Так что голод взятого в блокаду города многие воспринимали как личное горе. Организовать агитацию поручили Александру Поруценко. А записать маленького Петрушу в агитаторы предложили те самые командированные, что часто оставались на постой в "гостевом доме". Дело в том, что в избе осталась хозяйская гармошка. Многие приезжающие брали ее в руки, чтобы скрасить невеселые вечера. Петька, сидя на печке, в такие моменты держал уши топориком: запоминал рассказанные истории, песни, частушки. Эти частушки - и про Гитлера, и про любовь, и про вожделенную победу - стали вскоре его коронным номером.

- Это все Потапов придумал, Михаил Федорович, - рассказывает Петр Тимофеевич.

Потапов руководил во 2-й партизанской бригаде снабжением: обеспечивал бойцов оружием, продовольствием, обмундированием, закладывал базы-схроны, ходил к линии фронта, где менял сено на оружие. А еще у Потапова были такие "троечки" - небольшие бригады своих людей, которые держали под контролем окружающие хутора и деревеньки. После рейдов агитбригад по адресам пошли учетчики: они записывали, кто сколько и чего готов отдать в помощь голодающему городу. Следом двинулись сборщики. Не отказывались ни от чего: горшочек масла, пуд овса или гороха, часть свиной туши, низка сушеных грибов.

В результате собрали огромное количество продуктов: 2 370 пудов хлеба и крупы, 750 пудов жира - всего свыше 3500 пудов провизии, это 56 тонн! В разных местах партизанского края были подготовлены 223 подводы для продуктов и 30 - для фуража лошадям на дорогу. Часть подвод была укрыта в лесу, другая была спрятана в сараях и на хуторах и заимках. Но так, что при первом сигнале их можно было быстро собрать в одно место.

Первая партия обоза скомплектовалась в селе Нивки. Вечером 5 марта обоз из Нивок начал путь на Мухарево и Татинец, собирая по пути подводы из других деревень. Каждая подвода должна была иметь вес, не превышающий 300 килограммов, поэтому возницами чаще всего записывали подростков 13-16 лет. Ну, и женщин, конечно.

Петр Тимофеевич выявил уже фамилии 28 возниц-подростков и 30 женщин, записанных в обоз. В живых из них остались единицы.

Михаил Владимирович Кириллов - как раз из таких. В марте 1942-го ему было 14 лет. Он помнит, как обоз, разделенный на несколько небольших отрядов (сразу 250 подвод провести незаметно по дороге было, конечно же, невозможно), двигался в метель по проселочным дорогам: специально выбирали самые глухие. Как немецкие самолеты барражировали над всеми выездами из Партизанского края. Как мешала и помогала возчикам жестокая метель: затрудняла дорогу саням, но и заметала путь, не давая обнаружить обоз врагу. Тем не менее в конце марта линию фронта удалось перейти. 21 марта на станции Черный Дор провизия была перегружена в вагоны. Позже по Дороге жизни продовольствие было доставлено в Ленинград.

Прямая речь

Александр Веретин, председатель объединенного совета ветеранов-партизан:

- 29 марта 1942 года делегация продовольственного обоза встретилась с руководством блокадного Ленинграда. Уже много лет мы пытаемся убедить власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области признать этот день - 29 марта - официальной памятной датой, однако в городе положительного решения добиться пока не удалось.

Обидно. Ведь сразу после войны подвиг партизан и их сторонников в официальной печати замалчивался. Сталин партизан не жаловал, а ленинградских, после известного "ленинградского дела", - в особенности. Этот шлейф замалчивания отчего-то тянется и в наши дни.

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