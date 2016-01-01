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Жалюзи на окнах – элемент шика, удобства и современности
|Анжелика ДЕМИДОВА
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Зима не лучшее время для глобального ремонта в квартире, но если есть твердое желание обновить интерьер, можно начать, к примеру, с окон и привычные шторы и занавески заменить на жалюзи Уфа. Кстати, к тому, чтобы проемы украшали именно жалюзи, склоняются не только представители молодого поколения, сделать квартиру более современной мечтают и люди старшего возраста.
Жалюзи – устройства, которые состоят из пластин, расположенных по вертикали или горизонтали, именуемых ламели. Пластины могут поворачиваться вокруг своей оси для регуляции потоков воздуха и света, либо оставаться неподвижными.
Вариантов жалюзи сейчас много, мы рассмотрим горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные жалюзи проявляют высокую устойчивость к воздействию лучей солнца, они изготавливаются из алюминия, пластика или дерева. К преимуществам алюминиевых жалюзи можно отнести то, что за ними легко ухаживать, они не впитывают грязь, не деформируются и не копят статическое электричество. Алюминиевые конструкции лучше использовать для окон на кухне. Остальные – хорошо подойдут для гостиной и спальни. Крепить горизонтальные жалюзи можно в проеме, к стене и к потолку.
Вертикальные изделия тоже широко применяются для оформления домашних интерьеров. Ламели конструкций изготавливаются из тканей с грязеотталкивающей и влагонепроницаемой пропиткой. К плюсам таких жалюзи относится то, что они долгое время способны сохранять свою первоначальную форму и цвет, имеют широкий диапазон регулирования ламелей, легко управляются с помощью шнура и цепочной системы, могут быть закреплены к стене, к потолку, а также в оконном проеме. Вертикальные жалюзи способны украсить любой оконный проем в квартире – и на кухне, и в спальне, и в детской, и в гостиной. Цветовая гамма позволит реализовать разнообразные дизайнерские решения. А форма, если такая выбрана хозяином, может даже создать ощущение присутствия не жалюзи, а легких и тяжелых штор или легких штор и ламбрекена. Издалека такие конструкции смотрятся именно красивыми шторами. К слову, если цель сделать комнату полностью затемненной, лучше выбрать жалюзи с непрозрачной тканью. Для мягкого полумрака подойдут ткани средней плотности. Если нужно просто немного рассеять свет, стоит остановиться на изделиях из прозрачной или тонкой ткани. Также на рынке присутствуют пластиковые варианты вертикальных жалюзи, которые хорошо подходят для обновления окна кухни.
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Тумбочка под телеаппаратуру – это первый предмет мебели, который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал, и вот что получилось. Кстат...
При украшении ёлки на неё первым делом вешают электрическую гирлянду с лампочками (но не самодельную – с огнём не шутят!), потом – игрушки: сначала крупные, затем и маленькие. Одинаковые по форме и цвету укра...
Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и зо...
Овощехранилище необходимо каждому дачнику с единственной целью – сохранить собранный урожай на как можно больший срок. Для этого в старые времена использовались специальные ямы, набитые снегом и льдом, ледник...
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твёрдого дерева с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом, а её жал...
Бережливость — этот монетный двор человека, знающего счёт деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создаёт оптимальные условия для хранения ...
При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в тёплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространённ...
Жена давно пилила меня за то, что нет у нас на даче большого супружеского ложа. Долго не мог выделить на это время, но, тем не менее, наступил момент, когда мне пришлось сдаться. Дал супруге добро на покупку ...
Внешний вид журнального столик я подсмотрел в магазине. Сильно не задумывался – набросал модель, распечатал выкройки и вперёд!
Жилеты «Диагональ» и «Валенок» Использованный для жилета узор сложнее, чем плетёнка и рогожка, для его выполнения необходим опыт вязания длинным крючком, но интересный и редко встречающийся узор оправдывает ...
Зима – это замечательная пора года. Но в ряде случаев возникает много проблем с сохранением тепла. На данный момент существует несколько видов реализации отопления. Это встроенные и наружные батареи. Наружные...
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...
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