Жалюзи на окнах – элемент шика, удобства и современности

Зима не лучшее время для глобального ремонта в квартире, но если есть твердое желание обновить интерьер, можно начать, к примеру, с окон и привычные шторы и занавески заменить на жалюзи Уфа. Кстати, к тому, чтобы проемы украшали именно жалюзи, склоняются не только представители молодого поколения, сделать квартиру более современной мечтают и люди старшего возраста.

Жалюзи – устройства, которые состоят из пластин, расположенных по вертикали или горизонтали, именуемых ламели. Пластины могут поворачиваться вокруг своей оси для регуляции потоков воздуха и света, либо оставаться неподвижными.

Вариантов жалюзи сейчас много, мы рассмотрим горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные жалюзи проявляют высокую устойчивость к воздействию лучей солнца, они изготавливаются из алюминия, пластика или дерева. К преимуществам алюминиевых жалюзи можно отнести то, что за ними легко ухаживать, они не впитывают грязь, не деформируются и не копят статическое электричество. Алюминиевые конструкции лучше использовать для окон на кухне. Остальные – хорошо подойдут для гостиной и спальни. Крепить горизонтальные жалюзи можно в проеме, к стене и к потолку.

Вертикальные изделия тоже широко применяются для оформления домашних интерьеров. Ламели конструкций изготавливаются из тканей с грязеотталкивающей и влагонепроницаемой пропиткой. К плюсам таких жалюзи относится то, что они долгое время способны сохранять свою первоначальную форму и цвет, имеют широкий диапазон регулирования ламелей, легко управляются с помощью шнура и цепочной системы, могут быть закреплены к стене, к потолку, а также в оконном проеме. Вертикальные жалюзи способны украсить любой оконный проем в квартире – и на кухне, и в спальне, и в детской, и в гостиной. Цветовая гамма позволит реализовать разнообразные дизайнерские решения. А форма, если такая выбрана хозяином, может даже создать ощущение присутствия не жалюзи, а легких и тяжелых штор или легких штор и ламбрекена. Издалека такие конструкции смотрятся именно красивыми шторами. К слову, если цель сделать комнату полностью затемненной, лучше выбрать жалюзи с непрозрачной тканью. Для мягкого полумрака подойдут ткани средней плотности. Если нужно просто немного рассеять свет, стоит остановиться на изделиях из прозрачной или тонкой ткани. Также на рынке присутствуют пластиковые варианты вертикальных жалюзи, которые хорошо подходят для обновления окна кухни.