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Шкатулка для ниток. Конструкция и декор своими руками
Людмила Фалилеева   
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Ну кто из рукодельниц не сталкивался с проблемой хранения катушек с нитками? Думаю все, у кого их больше хотя бы десяти штук. А уж если у кого есть оверлок, так надо умножить количество ниток как минимум на четыре. Для решения этой проблемы, возникло вот это "чудо инженерной мысли".

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13 01 master1

По инф. sdelay-sam.su

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