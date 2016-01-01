Шкатулка для ниток. Конструкция и декор своими руками

Ну кто из рукодельниц не сталкивался с проблемой хранения катушек с нитками? Думаю все, у кого их больше хотя бы десяти штук. А уж если у кого есть оверлок, так надо умножить количество ниток как минимум на четыре. Для решения этой проблемы, возникло вот это "чудо инженерной мысли".

По инф. sdelay-sam.su

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