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Салфетка из колечек крючком
По инф. vk.com   
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Для своей салфетки я использовала белую и розовую пряжу Ирис и крючок №1.

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Салфетка состоит из нескольких отдельных мотивов.

Начинаем вязание мотива пряжей белого цвета.

• Цепочку из 14 ВП замыкаем в кольцо полустолбиком.
• 1-й ряд: 3ВП и 27 С1Н в колечко.
• 2-й ряд: 4ВП, *С1Н, 1ВП * , С1Н – всего 13 столбиков, провязанных под каждую петлю 1-го ряда.
• В конце ряда набираем 3ВП и вытягиваем длинную петлю для того, чтобы вязание не распустилось.

Теперь берем пряжу розового цвета. Набираем 14 ВП, вводим полученную цепочку под колечко белого цвета, замыкаем в кольцо полустолбиком и вяжем 2 ряда так же, как и пряжей белого цвета. Такой принцип нам уже знаком из описания вязания круглого японского коврика. Далее соединяем последнюю петлю розового цвета с первой петлей 2-го ряда белого колечка полустолбиком. 3-й ряд: над каждой ВП последнего ряда белого колечка вяжем С1Н, а между ними — 1ВП, пико из 3ВП, 1ВП. В конце ряда вытягиваем длинную петлю и оставляем вязание. Возвращаемся к белому колечку, соединяем его с розовым и вяжем аналогично 3-й ряд. Последнюю петлю белого колечка я соединила с розовым, а розового с белым. Хотя на схеме это соединение не было показано. Но я решила, что так получается более законченный вид мотива. Лишние нити обрезаем и аккуратно прячем с изнаночной стороны, протягивая крючком через петли между рядами. Таким образом, я связала 25 мотивов и сшила их между собой иголкой с ниткой. Думаю, что связать непрерывным способом такую салфетку вряд ли возможно, и соединять мотивы в процессе вязания тоже проблематично, по крайней мере, я не знаю, как соединять пико в процессе вязания. Ну, вот и готова моя ажурная салфетка из колечек!

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ВП — воздушная петля ПС — полустолбик (присоединительный столбик) СБН — столбик без накида С1Н — столбик с одним накидом С2Н — столбик с двумя накидами С3Н — столбик с тремя накидами.

Источник: vk.com

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