Как самим сделать рулонные шторы своими руками.

Для работы нам понадобятся:

два отреза ткани разного дизайна — для лицевой и изнаночной стороны шторы

два деревянных бруска длинной с оконную раму — один для крепления, другой для утяжеления шторы

шурупы-кольца — 5 шт

шурупы-крючки — 3 шт

шнур

ножницы

сантиметр

швейные принадлежности

Измеряем оконную раму и согласно расчетам выкраиваем из заготовленной ткани два отрезка нужных размеров, оставив 3 см запаса к ширине и 10 см запаса к длине на припуск для швов. С изнанки сшиваем два куска материи, оставив один конец не зашитым. Выворачиваем штору, дошиваем и утюжим. Рулонные шторы имеют изнанку и лицевую сторону. Выберем, какой стороной наша штора будет висеть к стене и расстелем ее на ровной поверхности лицевой частью вниз. Теперь сошьем «кармашки» для планок: для этого подогнем края шторы (сверху на 3 см, снизу на 1,5 см), прострочим и вставим планки.

Верхняя планка, вшитая в штору — крепительная. Сквозь ткань осторожно вкрутим в нее два шурупа-кольца сверху, а с лицевой стороны шторы — других два шурупа-кольца. С одного края планки отступим 5 см и вкрутим в нее еще одно кольцо.

Чтобы свернуть рулонные шторы, нужен шнур. Отмотаем и отрежем два шнура — один, равный тройной длине шторы, второй точно такой же плюс еще половина длины шторы. Продеваем шнуры в кольца на крепительной планке. При этом важно помнить, что более длинный шнур следует привязать к кольцу, которое расположено дальше от общего бокового кольца.

Проводим шнуры вдоль изнанки шторы, заводим на лицевую сторону, снова пропускаем их сквозь шурупы-кольца, выводим сквозь общую боковую петлю и связываем шнуры вместе.

Чтобы повесить рулонные шторы на пластиковые окна, нужно предварительно вкрутить в раму два шурупа-крючка. Главное, чтобы крючки пришлись как раз напротив верхних колец на шторе. Если с этой задачей мы справились, подвешиваем штору. Сбоку в раму нужно ввернуть еще один шуруп-крючок, чтобы наматывать на него шнур шторы, когда она свернута в рулон.

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