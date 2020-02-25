ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Рулонные шторы своими руками
По инф. vk.com   
25 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

 

Как самим сделать рулонные шторы своими руками.

Рулонные шторы своими руками

Для работы нам понадобятся:

  • два отреза ткани разного дизайна — для лицевой и изнаночной стороны шторы
  • два деревянных бруска длинной с оконную раму — один для крепления, другой для утяжеления шторы
  • шурупы-кольца — 5 шт
  • шурупы-крючки — 3 шт
  • шнур
  • ножницы
  • сантиметр
  • швейные принадлежности

Измеряем оконную раму и согласно расчетам выкраиваем из заготовленной ткани два отрезка нужных размеров, оставив 3 см запаса к ширине и 10 см запаса к длине на припуск для швов. С изнанки сшиваем два куска материи, оставив один конец не зашитым. Выворачиваем штору, дошиваем и утюжим. Рулонные шторы имеют изнанку и лицевую сторону. Выберем, какой стороной наша штора будет висеть к стене и расстелем ее на ровной поверхности лицевой частью вниз. Теперь сошьем «кармашки» для планок: для этого подогнем края шторы (сверху на 3 см, снизу на 1,5 см), прострочим и вставим планки.

Верхняя планка, вшитая в штору — крепительная. Сквозь ткань осторожно вкрутим в нее два шурупа-кольца сверху, а с лицевой стороны шторы — других два шурупа-кольца. С одного края планки отступим 5 см и вкрутим в нее еще одно кольцо.

Чтобы свернуть рулонные шторы, нужен шнур. Отмотаем и отрежем два шнура — один, равный тройной длине шторы, второй точно такой же плюс еще половина длины шторы. Продеваем шнуры в кольца на крепительной планке. При этом важно помнить, что более длинный шнур следует привязать к кольцу, которое расположено дальше от общего бокового кольца.

Проводим шнуры вдоль изнанки шторы, заводим на лицевую сторону, снова пропускаем их сквозь шурупы-кольца, выводим сквозь общую боковую петлю и связываем шнуры вместе.

Чтобы повесить рулонные шторы на пластиковые окна, нужно предварительно вкрутить в раму два шурупа-крючка. Главное, чтобы крючки пришлись как раз напротив верхних колец на шторе. Если с этой задачей мы справились, подвешиваем штору. Сбоку в раму нужно ввернуть еще один шуруп-крючок, чтобы наматывать на него шнур шторы, когда она свернута в рулон.

2502 shtori1

2502 shtori2

По инф. vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Рулонные шторы своими руками
      Как самим сделать рулонные шторы своими руками.
  • Знакомьтесь: сенецио, они же крестовники
    poliv1 Крестовники, у нас практически неизвестные под своим родовым именем сенецио, успешно совмещают садовую и комнатную карьеру. Эти травянистые многолетники объединяют в одну группу подчас совершенно не похожие друг на друга растения, у которых нет сходства даже по форме и типу листьев.
  • Органайзер для столовых и кухонных приборов из банок
    Консервные банки ничего не стоят, но они прочны, легки в уходе, а их форма как раз подходит для хранения всевозможных лопаток, поварёшек, вилок, ложек и других приборов. Если приложить немного усилий и креатива, из них можно сделать удобный и симпатичный органайзер, который, если уж и не впишется в интерьер городской кухни, то точно приживётся на даче. А еще органайзер, сделанный своими руками из банок, можно использовать для хранения инструментов, кисточек, фломастеров и других мелочей.
  • Вредители лука и как с ними справиться
    luk3 Иногда садоводы замечают, что на листьях лука появились пятна, а верхушки начали засыхать. Что это такое?
  • Древнейший овощ: интересные факты об обычном луке
    luk2 В народе бытует множество пословиц и поговорок об этом чудодейственном овоще - луке. А появился он, как это ни удивительно, в горах Туркмении, где мало влаги и слой земли невелик. Однако благодаря большому количеству тонких корней и "палью" из сухих чешуек лук сумел побороть засуху.
  • Творчество из цемента
    Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
  • Диффенбахия - яркая, но опасная
    diffenbahia Диффенбахия — это декоративное комнатное растение, которое довольно часто можно встретить в жилых домах или в офисных помещениях, поскольку оно является отличным элементом декора любого интерьера. Однако, этот цветок отнюдь не безобидный.
  • А ваши кактусы цветут?
    kaktusi Семь условий для цветения кактусов.
  • Подушка-сова с карманом
      Яркая, мягкая и функциональная подушка-сова наверняка понравится ребенку, ведь с ней можно играть, спать и даже использовать для хранения телефона, пульта или карандашей. Чтобы сшить такую подушку понадобится три, сочетающихся по цвету и дизайну вида хлопка, флизелин, синтепон или холлофайбер, фетр, деревянные пуговицы, а также ножницы, карандаш, линейка и швейная машинка.
  • Что нужно папоротнику-долгожителю? Влажность и тепло
    poliv1 Почему у папоротника сохнут листья?
  • Стильные сумочки из трикотажной пряжи
    Вяжем модные трикотажные сумки.
  • Один из способов проращивания картофеля
    kartoshka Для ускорения всходов и получения урожая посевной картофель можно прорастить во влажной среде.
  • Швейные лайфхаки
      Берем на заметку
  • Выращиваем фикус Бенджамина
    fikus Фикус Бенджамина (лат. Ficus benjamina) – комнатное растение рода Фикусов. Родина данного вида фикуса – Индия, Восточная Азия, северная Австралия, Китай.
  • Как сшить платье из рубашки
    Вы узнаете простой и быстрый способ превращения ненужной рубашки в симпатичное платьице.
  • Комнатные цветы для красоты и пользы
    Комнатные цветы для красоты и пользы Почти каждый держит у себя в доме цветы, это не просто так. Комнатные растения способны на разные вещи: наполняют воздух кислородом, делают его влажным, улучшают энергетику дома и людей в нем, влияют на психику и на здоровье человека. Цветы помогают сделать в доме атмосферу спокойствия, уюта, помогают сделать человека счастливым. Но за каждым живым организмом нужно следить. От состояния цветка зависит состояние человека.
  • Подарим фиалке вторую молодость
    fialka Комнатные фиалки приносят в жизнь радость и свет. Ведь не даром их любят и лелеют почти в каждом доме. Эти удивительные растения никого не оставляют равнодушными, особенно в период цветения.
  • Грядка для клубники из ПВХ трубы с системой прикорневого полива
    При отсутствии достаточной площади на участке под организацию грядок для выращивания клубники можно высадить ее в канализационную трубу с прорезанными окнами. Такой метод позволяет облегчить полив, прополку сорняков, а кроме этого размещать грядки где угодно, даже подвешивать на фасад здания, стены беседки, забор и т.д.
  • Заведите себе полезный цветочек. Он будет воздух очищать
    bambuk Выбирая растение для домашнего цветника, мы чаще всего ориентируемся на его внешний вид. А ведь есть цветы, которые, пусть и не так красивы, но способны улучшать микроклимат в помещении.
  • Как настелить линолеум на дощатый пол
      Настелить линолеум на деревянный пол сложнее, чем на бетонную стяжку. Доски могут «играть» и вибрировать, что создает определенные трудности с настилом нового полового покрытия. Но это не повод отказаться от ремонта. Чтобы устранить прогибание, сначала укладываются плиты ОСП или толстая фанера, а уже на них укладывается линолеум. Таким способом можно сделать пол в небольшом помещении, например, в кухне, маленькой спальне или прихожей.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 