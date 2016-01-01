В данном мастер-классе мы предлагаем вам сделать интересный ящик для хранения всякой мелочи. Особенно понравится он эстетам, так как с помощью корешков от ненужных книг его можно замаскировать, отправив на полку с подборкой литературы. Подробности изготовления далее.

Материалы

Чтобы сделать потайной ящик для хранения своими руками, приготовьте:

подборку ненужных книг;



листы фанеры;



столярный клей;



черный маркер;



рулетку;



ножницы;



струбцины;



острый нож;



наждачную бумагу;



мелкие гвозди и молоток;



термопистолет и палочки горячего клея.

Шаг 1. Перед изготовлением самого короба необходимо точно рассчитать его параметры. Вам нужно будет снять мерки:

длины подготовленных и выставленных в ряд книг;

глубины полки;

высоты книжного ряда на полке.

Далее от параметра высоты книжного ряда отнимите 1 – 1,5 см, чтобы ящик за корешками книг не виднелся. Мерку глубины полки также нужно будет сократить на 1,5 – 2 см, чтобы закрепленные с наружной стороны корешки книг стояли на полке, а не свисали с нее.

Для изготовления короба вам нужно будет 5 элементов: 4 боковые стенки и донная часть. Можете схематично набросать их на бумаге для удобства дальнейшей работы.

Шаг 2. Заготовленные куски фанеры распилите на части нужных вам параметров. При необходимости, зашкурьте края срезов.

Шаг 3. При помощи столярного клея соберите короб. Зафиксируйте его струбцинами и оставьте конструкцию до полного высыхания.

Шаг 4. После высыхания короб укрепите, вбив в него в местах соединения частей по несколько мелких гвоздей.

Шаг 5. У подготовленных к работе книг нужно отделить внутреннее содержимое со страницами. Для работы будут нужны только обложки.

Шаг 6. У двух из них, которые будут располагаться по краям, отрежьте только одну часть обложки.

Шаг 7. У остальных срежьте обе части, оставив только корешок.

Шаг 8. Корешки книг заполните горячим клеем для объема и после приклейте их к коробу, прорисовывая полосы между ними черным маркером.

Оставьте изделие до полного высыхания клея. Ящик готов!

По инф. rukikryki.ru