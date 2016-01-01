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Потайной ящик для хранения своими руками
|По инф. rukikryki.ru
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В данном мастер-классе мы предлагаем вам сделать интересный ящик для хранения всякой мелочи. Особенно понравится он эстетам, так как с помощью корешков от ненужных книг его можно замаскировать, отправив на полку с подборкой литературы. Подробности изготовления далее.
Материалы
Чтобы сделать потайной ящик для хранения своими руками, приготовьте:
Шаг 1. Перед изготовлением самого короба необходимо точно рассчитать его параметры. Вам нужно будет снять мерки:
длины подготовленных и выставленных в ряд книг;
Далее от параметра высоты книжного ряда отнимите 1 – 1,5 см, чтобы ящик за корешками книг не виднелся. Мерку глубины полки также нужно будет сократить на 1,5 – 2 см, чтобы закрепленные с наружной стороны корешки книг стояли на полке, а не свисали с нее.
Для изготовления короба вам нужно будет 5 элементов: 4 боковые стенки и донная часть. Можете схематично набросать их на бумаге для удобства дальнейшей работы.
Шаг 2. Заготовленные куски фанеры распилите на части нужных вам параметров. При необходимости, зашкурьте края срезов.
Шаг 3. При помощи столярного клея соберите короб. Зафиксируйте его струбцинами и оставьте конструкцию до полного высыхания.
Шаг 4. После высыхания короб укрепите, вбив в него в местах соединения частей по несколько мелких гвоздей.
Шаг 5. У подготовленных к работе книг нужно отделить внутреннее содержимое со страницами. Для работы будут нужны только обложки.
Шаг 6. У двух из них, которые будут располагаться по краям, отрежьте только одну часть обложки.
Шаг 7. У остальных срежьте обе части, оставив только корешок.
Шаг 8. Корешки книг заполните горячим клеем для объема и после приклейте их к коробу, прорисовывая полосы между ними черным маркером.
Оставьте изделие до полного высыхания клея. Ящик готов!
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Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 3...
Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов в интервью телеканалу Россия-24 (19 декабря 2016 года) заявил:
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионеров*.
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые прекратили деятельность по обязательному пенсионному страхованию, выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 558 пенсионерам.
В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно ос...
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
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