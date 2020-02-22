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Подушка-сова с карманом
Елена Трегуб, sdelaysam-svoimirukami.ru   
22 Февраля 2020 г.
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Яркая, мягкая и функциональная подушка-сова наверняка понравится ребенку, ведь с ней можно играть, спать и даже использовать для хранения телефона, пульта или карандашей. Чтобы сшить такую подушку понадобится три, сочетающихся по цвету и дизайну вида хлопка, флизелин, синтепон или холлофайбер, фетр, деревянные пуговицы, а также ножницы, карандаш, линейка и швейная машинка.

Подушка-сова с карманом

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Распечатайте выкройку совы в двух экземплярах на листе формата А3.

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Вырежьте из ткани все детали выкройки согласно условным обозначениям. В данном случае из клетчатой ткани вырежьте детали туловища.

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Из красного и клетчатого хлопка вырежьте детали крыльев, из белой и красной ткани в мелкий горошек вырежьте детали карманов.

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Из ткани в ткани в красный горошек вырежьте детали лапок.

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Глаза и клюв вырежьте из фетра. Все хлопковые детали укрепите с изнаночной стороны флизелином.

2202 08

Этим этапом можно пренебречь, если в работе используется плотная ткань. Подготовьте карман. Для этого сложите обе его детали рисунком вовнутрь и проложите по одной из длинных сторон прямую строчку.

2202 09

Выверните и прогладьте деталь, а после вновь проложите декоративную строчку.

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Разложите на рабочей поверхности одну из деталей туловища изнанкой вниз. На нее уложите карман.

2202 11

С интервалом 7-10 см проложите прямые, перпендикулярные линии сгиба, строчки, соединяя тем самым карман с деталью туловища и создавая разделители для пульта и телефона. Швом «зиг-заг» пришейте глаза, веки и клюв совы.

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Теперь возьмите детали крыльев. Разложите их на рабочей поверхности рисунком вовнутрь, сверху положите проглаженный синтепон и проложите по периметру крыла, исключая только его основание, прямую строчку.

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Вдоль строчки срежьте лишний снитепон, выверните и прогладьте крыло. Теперь, чтобы зафиксировать синтепон и придать крылу дополнительную жесткость, проложите прямую или декоративную строчку по периметру крыла, отступив от линии сгиба 3 миллиметра.

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Аналогично соберите второе крыло. Закрепите крылья на основной детали портновскими булавками.

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Детали лапок сложите лицевыми сторонами друг к другу, проложите по их периметру прямую строчку, оставив отверстие шириной 5 см для выворачивания.

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Выверните и прогладьте лапки, а после набейте их синтепоном и приметайте к основной детали.

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Накройте изделие второй частью туловища и проложите по периметру прямую строчку, оставив между лапок отверстие для выворачивания.

2202 18

Выверните и отпарьте заготовку. Осталось только набить сову синтепоном и закрыть потайным швом отверстие. Подушка-сова своими руками готова!

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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  • Подушка-сова с карманом
      Яркая, мягкая и функциональная подушка-сова наверняка понравится ребенку, ведь с ней можно играть, спать и даже использовать для хранения телефона, пульта или карандашей. Чтобы сшить такую подушку понадобится три, сочетающихся по цвету и дизайну вида хлопка, флизелин, синтепон или холлофайбер, фетр, деревянные пуговицы, а также ножницы, карандаш, линейка и швейная машинка.
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