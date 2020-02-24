Органайзер для столовых и кухонных приборов из банок 

Консервные банки ничего не стоят, но они прочны, легки в уходе, а их форма как раз подходит для хранения всевозможных лопаток, поварёшек, вилок, ложек и других приборов. Если приложить немного усилий и креатива, из них можно сделать удобный и симпатичный органайзер, который, если уж и не впишется в интерьер городской кухни, то точно приживётся на даче. А еще органайзер, сделанный своими руками из банок, можно использовать для хранения инструментов, кисточек, фломастеров и других мелочей.
Подставка для ложек и вилок из консервных банок
Чтобы сделать такую подставку для ложек и вилок, вам потребуются:
4 или 6 чистых и высушенных консервных банок без крышек и заусенцев;
Краска акриловая для металла или эмалевая краска (она защитит банки от ржавчины);
Несколько саморезов по дереву и отвертка;
Толстый гвоздь и молоток;
Мебельная ручка или кожаный ремешок с фурнитурой;
Небольшая деревянная дощечка.
Инструкция:
Покрасьте банки внутри и снаружи и дайте им высохнуть в течение одного дня.
При необходимости подпилите деревянную дощечку до желаемого размера, подшлифуйте, почистите и, наконец, покрасьте (не обязательно в тон банок).
Возьмите гвоздь и молоток и проделайте во всех банках отверстие для самореза.
Совет: Чтобы облегчить этот процесс и не повредить слой краски, установите на стол небольшой брусок при помощи струбцины, затем оберните брусок войлоком и только потом наденьте на брусок банку (см. в следующем фото-коллаже картинку в левом нижнем углу)
Приставьте банки к дощечке и выровняйте их так, как они будут монтированы в дальнейшем. Отметьте на доске расположение отверстий карандашом.
Проделайте небольшие отверстия в дощечке на месте пометок, используя молоток и гвоздь.
Вкрутите саморез в отверстие первой банки, чтобы прикрепить ее к дощечке. Повторите процедуру со всеми оставшимися банками.
Наконец, установите на торец деревянной доски мебельную ручку или кожаный ремешок при помощи всё тех же саморезов. Готово!
Вот несколько других деко-идей и модификаций конструкции подставок для приборов из банок.
Консервные банки ничего не стоят, но они прочны, легки в уходе, а их форма как раз подходит для хранения всевозможных лопаток, поварёшек, вилок, ложек и других приборов. Если приложить немного усилий и креатива, из них можно сделать удобный и симпатичный органайзер, который, если уж и не впишется в интерьер городской кухни, то точно приживётся на даче. А еще органайзер, сделанный своими руками из банок, можно использовать для хранения инструментов, кисточек, фломастеров и других мелочей.
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