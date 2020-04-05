Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.

Даже навыки кроя становятся ненужными

Наличие одежды подходящего фасона по размеру станет палочкой выручалочкой для тех, кто никогда не занимался кройкой и шитьем. Ее смело можно использовать вместо лекала, главное — не забыть о припусках.

Так, вышедшей из моды взрослой толстовки хватит на шикарный детский костюмчик.

А это уже рубашка, переделанная в платье-халат. Всего-то и пришлось избавиться от рукавов, раскроить верхнюю часть под топ.

Из старых джинс может получиться шикарная нарядная юбка. Кстати придутся и ременные перемычки. С их помощью юбке легко придать оригинальности. А использование кружевной отделки сделает ее нарядной.

Когда основное полотно сшито, останется лишь пристрочить резинку и дополнить обновку декоративным пояском.

Старым аксессуарам — новую жизнь

Имеющиеся в арсенале платки и шарфы — отличный материал для переделок. Со временем их скапливается довольно много, и далеко не факт, что все используются. Почему бы не превратить залежавшиеся на полках излишки в стильные обновки? К тому же сделать это так просто.

Из большого платка выйдет шикарная юбка солнце. Достаточно свернуть его вчетверо, вырезать середину, а затем обозначить край и «отсечь» лишнее. Кстати, обрезки пригодятся для пояса, а кружевная отделка сделает юбку наряднее.

А это уже оригинальный жилет, сшитый из широкого шарфа. Даже бахрома здесь пришлась кстати и добавила изделию оригинальности.

Пересматривая свой гардероб, не спешите избавляться от ненужных вещей. При творческом подходе им легко подарить вторую жизнь. Вовсе не обязательно копировать идеи полностью, взять их на заметку, легко будет придумать что-то свое.

Больше подробностей, касающихся переделок одежды в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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